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5 популярных ошибок, которые допускают при выборе ножа новички


Как выбрать нож и не совершить ошибок.

Как выбрать нож и не совершить ошибок.

Выбор подходящего ножа на самом деле очень сложный и деликатный вопрос. И дело даже не в том, что ножи – это целая наука, а в том, что многие люди имеют нешуточные заблуждения и предубеждения насчет того, каким должен быть «правильный» инструмент, который будет и в хозяйстве полезен, и глазу приятен.

1. Размер - не главное


Размер - это не самое главное.

Размер - это не самое главное.

 

Во все века универсальные ножи были небольшого размера. Оптимальная длина лезвия составляет 6-20 сантиметров. С ножом меньшего размера не сделаешь многие полезные вещи, а с ножом большого размера, разве что в лесу от медведя отбиваться. Большие ножи непрактичны и не удобны. И хотя всякие тесаки выглядят романтично, опытные путешественники предпочитают для прочих нужд «дедовский» топор.

2. Универсальность



Это не нож.

Это не нож.

 

Универсальный нож – это далеко не всегда так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Производители очень часто пытаются запихнуть в нож побольше гаджетов. Делается это, на самом деле, вовсе не для повышения его полезности, а для повышения его маркетинговой ценности. Так что большинство ножей «для выживания» - полная бесполезная ерунда. Самое главное, чтобы нож выполнял свою прямую функцию и имел удобную рукоять, подолгу не оставляющую мозолей.

3. Крестовина не нужна


Такая вещь не безопасна.

Такая вещь не безопасна.

 

Крестовина или гарда является важным элементом конструкции ножа. Сегодня можно найти очень много инструментов, у которых на ручке нет этой самой крестовины. Стоит ли говорить о том, что работа с таким ножом может быть небезопасна, особенно если речь идет о ноже для работы в тяжелых условиях. Даже самая надежная рукоятка ножа может соскользнуть, особенно когда руки вспотели. Без этой самый гарды есть риск получить тяжёлую травму ладони.

4. Чем дороже, тем лучше


Побрякушка, а не инструмент.

Побрякушка, а не инструмент.

 

Цена не всегда соответствуют качеству инструмента, тем более, что очень часто оценивается не только сам нож, но и дополнительные аксессуары и инструменты. Особенно актуально это для всевозможных мультитулов. Тем не менее, доверять старым мастерским (многие из которых имеют вековую историю) можно смело. За 2000-6000 рублей можно подобрать для себя отличный практичный нож от скандинавских брендов.

5. Прочность и твердость


Не такие важные качества, как кажется.

Не такие важные качества, как кажется.

 

Как бы странно это не звучило, однако исключительно прочные и твердые ножи далеко не всегда хороши. Инструменты эти тяжелые и не такие удобные в эксплуатации, как может показаться. Главное правило гласит, что нож с показателем твердости выше 61 HRC – это излишество, не дающее реальных преимуществ.

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5 популярных ошибок, которые допускают при выборе ножа новички

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