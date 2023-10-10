5 популярных ошибок, которые допускают при выборе ножа новички

Как выбрать нож и не совершить ошибок.
Выбор подходящего ножа на самом деле очень сложный и деликатный вопрос. И дело даже не в том, что ножи – это целая наука, а в том, что многие люди имеют нешуточные заблуждения и предубеждения насчет того, каким должен быть «правильный» инструмент, который будет и в хозяйстве полезен, и глазу приятен.
1. Размер - не главное
Размер - это не самое главное.
Во все века универсальные ножи были небольшого размера. Оптимальная длина лезвия составляет 6-20 сантиметров. С ножом меньшего размера не сделаешь многие полезные вещи, а с ножом большого размера, разве что в лесу от медведя отбиваться. Большие ножи непрактичны и не удобны. И хотя всякие тесаки выглядят романтично, опытные путешественники предпочитают для прочих нужд «дедовский» топор.
2. Универсальность
Это не нож.
Универсальный нож – это далеко не всегда так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Производители очень часто пытаются запихнуть в нож побольше гаджетов. Делается это, на самом деле, вовсе не для повышения его полезности, а для повышения его маркетинговой ценности. Так что большинство ножей «для выживания» - полная бесполезная ерунда. Самое главное, чтобы нож выполнял свою прямую функцию и имел удобную рукоять, подолгу не оставляющую мозолей.
3. Крестовина не нужна
Такая вещь не безопасна.
Крестовина или гарда является важным элементом конструкции ножа. Сегодня можно найти очень много инструментов, у которых на ручке нет этой самой крестовины. Стоит ли говорить о том, что работа с таким ножом может быть небезопасна, особенно если речь идет о ноже для работы в тяжелых условиях. Даже самая надежная рукоятка ножа может соскользнуть, особенно когда руки вспотели. Без этой самый гарды есть риск получить тяжёлую травму ладони.
4. Чем дороже, тем лучше
Побрякушка, а не инструмент.
Цена не всегда соответствуют качеству инструмента, тем более, что очень часто оценивается не только сам нож, но и дополнительные аксессуары и инструменты. Особенно актуально это для всевозможных мультитулов. Тем не менее, доверять старым мастерским (многие из которых имеют вековую историю) можно смело. За 2000-6000 рублей можно подобрать для себя отличный практичный нож от скандинавских брендов.
5. Прочность и твердость
Не такие важные качества, как кажется.
Как бы странно это не звучило, однако исключительно прочные и твердые ножи далеко не всегда хороши. Инструменты эти тяжелые и не такие удобные в эксплуатации, как может показаться. Главное правило гласит, что нож с показателем твердости выше 61 HRC – это излишество, не дающее реальных преимуществ.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии