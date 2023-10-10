5 популярных ошибок, которые допускают при выборе ножа новички

Как выбрать нож и не совершить ошибок.

1. Размер - не главное

Размер - это не самое главное.

2. Универсальность

Это не нож.

3. Крестовина не нужна

Такая вещь не безопасна.

4. Чем дороже, тем лучше

Побрякушка, а не инструмент.

5. Прочность и твердость

Не такие важные качества, как кажется.