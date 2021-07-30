Самые дорогие автомобили отечественного автопрома

Самые дорогие отечественные авто.
Автомобили бывают разные, роскошные и скромные, производительные и не очень, доступные и дорогие. Сегодня речь пойдет как раз о последних, о самых дорогих автомобилях, которые были сделаны на отечественных просторах. Наверняка каждый, узнает среди перечисленных образцов много знакомых авто и возможно, даже удивиться несколько раз.
1. Marussia F2
Футуристчиеский автомобиль.
Этот необычный внедорожник был представлен публике в далеком 2010 году. Тогда машина получила двигатель на 3.6 литра мощностью 340 л.с. У машины был четырехступенчатый автомат, пружинная подвеска и дорожный просвет в 25 см. Машина позиционировалась, как «серьезный внедорожник». Ее стоимость составляет 3.5 млн рублей.
2. ГАЗ 13 «Чайка»
Советская легенда.
В отличие от абсолютно большинства представительских автомобилей Советского союза, автомобиль «Чайка» никогда не находился в свободной продаже. У машины даже не было установленной рыночной цены. Машина либо полагалась «креслу» либо выдавалась за какие-нибудь выдающиеся заслуги. Всего в СССР было выпущено около 3 тысяч таких машин. Сегодня авто стоит около 4.5 млн рублей.
3. Marussia B1
Роскошный отечественный суперкар.
Это был первый автомобиль одноименно компании. Кстати, основали ее Николай Фоменко и Ефим Островский в 2007 году. До 100 км\ч «Маруся» разгоняется за 3.8 секунды. Имеет приличный двигатель и стильный дизайн. Отдать за такую машину придется около 5.3 млн российских рублей.
4. Медведь
Настоящий русский богатырь.
А это невероятный вездеход-амфибия, стоимость которого превышает сумму в 9 млн рублей. Машина является кастомом, сборной разработкой и не выпускается серийно. Имеет огромные колеса и мощнейший агрегат. Как и следует из описания выше, может преодолевать водные преграды. Платформу «Медведя» взяли от армейского ГАЗ 66, а двигатель взяли у компании Nissan. Машина невероятно прожорливая, зато проехать может даже по болоту!
5. ГАЗ Тигр
Гражданская версия.
За 10 млн рублей можно приобрести такой вот внедорожник. Это не бронированная, гражданская версия армейского многоцелевого автомобиля. Машина была выпущена еще в 2008 году ограниченной серией. Имеет повышенную проходимость. Владеют данным авто в частности Никита Михалков и Владимир Жириновский. Машина работает на дизельном 5.9-литровом двигателе мощностью 205 л.с.
6. Т98 Комбат
Для перевозки важных персон.
За этому же сумму (10 млн рублей) можно приобрести другой впечатляющий отечественный внедорожник «Комбат». Машина позиционируется, как перевозчик VIP персон в условиях повышенной опасности. Отличная проходимость и лучшее бронирование, делают «Комбат» отличным выбором для тех, кто опасается за свою жизнь. На сегодняшний день эта машина входит в число самых быстрых бронированных внедорожников.
7. Amulet
Из кожи и кости.
Роскошная, причудливая машина, собранная в единственном экземпляре. Настоящее произведение искусства. Машина покрыта кожей канадского бизона. Салон машины отделан дорогими мехами. Отдельные элементы авто сделаны из слоновой кости. Стоит такая роскошь – 15 млн рублей.
8. Волга V12 Coupe
Удивительный гибрид.
Уникальный симбиоз Волги 21 и BMW 850. Существует в действенном экземпляре. Машина была создана российским ателье. На создание кастома ушло порядка 17 месяцев. Почти все в машине было сделано в ручну. Стоит этот автомобиль более 26 млн рублей.
9. Руссо-Балт Impression
Самый дорогой русский автомобиль.
Абсолютно невероятный автомобиль, стоимостью 117 млн рублей. Созадн в 2006 году одноименно компанией. Машина выполнена, выдержана в ретро стиле автомобилей середины XX века. При этом автомобиль получил самую современную начинку, в том числе V12 двигатель.
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