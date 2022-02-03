Малоизвестные факты о Макдональдсе

Более 75 бургеров в секунду
Макдональдс — одна из богатейших компании в мире. В день эта сеть ресторанов быстрого питания производит 6 миллионов гамбургеров по всему миру. Годовой доход корпорации — 27 миллиардов долларов, что привело Макдональдс на 90 место из 100 самых богатых и прибыльных предприятий в мире.
Макдональдс — крупнейший дистрибьютор игрушек
Как так? А вот как: Макдональдс прославили повсеместно популярные наборы Хэппи мил, которые и сделали Макдональдс самым крупным в мире дистрибьютором игрушек.
Салат в Макдональдсе более вреден для вашей фигуры, чем гамбургеры
Казалось бы, даже придя в Макдональдс, можно сохранить фигуру и выбрать что-нибудь более диетическое, чем стандартный гамбургер. Но нет: из-за соусов и калорийных ингредиентов, салаты в Макдональдсе могут быть даже более вредными для фигуры, чем старый добрый бургер.
Никаких лошадей в Мак-авто!
Сразу хочется спросить: “А что, кто-то пробовал?” Да, пробовал. Один англичанин как-то заехал в мак-авто на лошади и был оштрафован.
Английская королева владеет одним из ресторанов Макдональдс
Просто потому что может. Действительно, королева выкупила один из ресторанов этой сети. Как вы, возможно, догадались, он расположен около Букингемского дворца. Может, она просто хотела, чтобы рядом всегда было место, где можно по-быстрому перекусить? Но, скорее всего, она просто решила увеличить свое состояние на пару-тройку миллионов…. …бургеров.
70% заказов в мире — заказы с мак-авто
Именно! То, что кажется всем дополнением ресторана, приносит ему самую большую часть дохода.
Директора Макдоналдса зарабатывают в десятки раз больше, чем сотрудники
Только представьте: сумму, которую сотрудник ресторана зарабатывает за 7 месяцев, директор зарабатывает за час!
Избегайте фастфуда!
Именно этот совет был размещен в статье, которая была опубликована на сайте ресторана и содержала рекомендации для сотрудников.
Хот-доги и пицца в Макдональдс
Мало кто знает, но изначально в Макдональдс продавали хот доги. Тогда сеть еще принадлежала братьям Макдональдам. Но позже ресторан был выкуплен предпринимателем по имени Рэй Крок, который заменил хот доги на гамбургеры.
Был в истории ресторана и другой период, когда, наравне с бургерами, в Макдональдсе можно было купить пиццу. Правда она не прижилась, ведь ее нужно готовить дольше, чем бургеры. Однако в ресторанах некоторых штатов, таких как Огайо и Вирджиния, пицца до сих пор продается.
В Макдональдс работал каждый 8 человек на Земле
Макдональдс нанимает миллион человек ежегодно. А теперь представьте, сколько людей наняла эта компания за всю свою историю. В итоге, каждый 8 человек в мире когда-либо работал в Макдональдс.
Новый ресторан сети открывается каждые 14,5 часов
Только представьте, каждый день где-то в мире открывается новая точка ресторанной сети Макдональдс.
Сумасшедшие ингредиенты
О том, что состав еды, которую мы покупаем в Макдональдсе, довольно специфичен, знают все. Но какие конкретно ингредиенты заставляют врачей по всему миру утверждать, что наши любимые бургеры вредны для здоровья? Помимо того, что жареное мясо само по себе тяжело для усвоения, в соусах Макдональдса содержатся ингредиенты, которые используются при производстве кремов, пены для питья и разных лосьонов. Самый известный, пожалуй, пропилен гликоль.
Бешеный поток клиентов каждый день
Вообразите: 62 миллиона покупателей в день. Именно такое количество людей посещают ресторан ежедневно по всему миру. Это больше чем население всей Великобритании.
Пиво и Макдональдс
Понятно, что люди в разных странах имеют разные пристрастия в отношении еды и напитков. Так, в Америке покупатели любят газировку, и все американские рестораны Макдональдс предлагают широкий ассортимент этих напитков. В Германии люди очень любят пиво (что, в общем, не удивительно), поэтому в немецких ресторанах Макдональдс мы можем купить не только бургер, но и пиво.
Мусор
Рестораны быстрого питания являются одним из самых крупных производителей… мусора. Конечно, Макдональдс, как одна из самых больших сетей, также причастна к загрязнению нашей планеты. Конечно, корпорация работает над тем, чтобы снизить эти показатели, путем использования материалов, пригодных для переработки, но это — только начало — им еще предстоит долгий путь.
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