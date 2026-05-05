15 лучших лайфхаков для стирки белья

Bот это да! Мы так часто стираем, но грязное бельё никогда не заканчивается.





Похоже, стирка – это бесконечный и непрерывный процесс, который длится годами. Опыт есть у каждой семьи, и за годы многочисленных стирок у вас тоже могло накопиться немало хороших советов. Будем очень признательны, если вы поделитесь в комментариях парочкой своих секретов, ну а мы добавим ещё несколько в копилку хороших идей.

1. Используйте уксус для стирки постельного белья

2. Сортируйте белье по весу

3… или любым другим необычным способом

4. Сушите белье не нудле

5. Держите на кухне или в ванной комнате кусочек мела

6. Киньте в барабан сухое полотенце

7. Разгладьте одежду с помощью этого средства

8. Попробуйте погладить одежду с помощью кубика льда

9. Используйте крем для бритья вместо пятновыводителя

10. Побрызгайте одежду водкой

11. Держите носки в сетке для стирки белья

12. Шерстяные шарики для сушки одежды

13. Стирайте деликатное белье в салатной сушилке

14. Замачивайте спортивную одежду в уксусе

15. Мега-ролик для одежды

Чтобы удалить с простыней пятна и посторонние запахи и сделать их мягче и ярче, налейте в барабан машины стакан столового уксуса и запустите цикл стирки. Процедуру можно проделывать 1 раз в 2 месяца.Цвет – не единственный способ сортировать бельё. Его можно раскладывать и по весу. Представьте, что стираете легкие хлопковые футболки вместе с джинсами. Что может случитья с футболками, если они запутаются в джинсовой ткани или зацепятся за молнию? Ответ очевиден, появятся мелкие дырочки, а ткань сотрется и растянется раньше времени. А, сортируя вещи и отделяя легкие ткани от тяжелых, вы защитите одежду от преждевременного износа.Нет такого правила, что бельё можно сортировать только по цвету и больше никак. Если для вашей семьи лучше подходит другое решение, попробуйте его. Например, большим семьям удобнее стирать отдельно детское белье, а если есть крупногабаритные вещи вроде двухспальных пододеяльников, их не следует стирать вместе с носками. Это приведет к дисбалансу в стиральной машине. Загружая белье, нужно стараться класть вещи разного размера и делать это равномерно.Так называемый нудл или аквапалка поможет избежать заломов и складок, которые образуются, когда белье висит на верёвках. Попробуйте оборудовать сушилку таким образом, разрезав нудл поперёк, и белье вообще не придётся гладить.Нудл или аквапалкаМел является хорошим абсорбирующим средством, который удобно применять на кухонных полотенцах, скатерти или фартуке. Капнули чем-то жирным? Натрите пятно кусочком мела. Пятна от масла и жира не растекутся, т.к. мел впитает все лишнее. Когда будет удобно, вещь можно будет постирать обычным способом, в стиральной машине.Чтобы бельё сохло быстрее, в барабан машины можно добавить чистое махровое полотенце.Если одежда сильно мятая, а у вас нет времени стирать её и гладить, возьмите бутылку с распылителем, налейте в него 2 стакана воды, 1 чайную ложку кондиционера для волос и 1 столовую ложку уксуса. Побрызгайте аэрозолем мятую одежду, пока она не станет слегка влажной, а затем немного растяните ткань, стараясь расправить её так, чтобы исчезли морщины.Если у вашей стиральной машины есть функция сушки, мятую одежду можно гладить следующим способом: бросьте в барабан кубик льда и выберите самую высокую температуру для сушки. Во время цикла лед превратиться в пар, и старые мятые складки расправятся.Также кубик льда поможет вам справиться с липким пятном на одежде, например, от жевательной резинки. Оставьте лед на одежде на несколько минут, а затем счистите липкий слой, как только почувствуете, что жвачка застыла.Крем для бритья содержит активные компоненты, которые есть у обычного мыла, но при этом обладает пенистой структурой, которая прекрасно работает со многими пятнами. Если под рукой не оказалось специального средства от пятен, нанесите немного крема для бритья, дайте пене осесть, а затем промакните влажной тряпочкой.Водка – отлично помогает избавиться от неприятных запахов так что недорогую водку можно держать дома в качестве подручного средства. Хорошо обработать водкой вещи после долгого хранения. Для этого достаточно побрызгать их из бутылки с распылителем, а затем вывесить на ночь на балкон.Сеточки для стирки предназначены не только для стирки деликатных вещей. Если купить для носков отдельную и собирать их в неё, вы перестанете их терять. Особенно это касается капроновых или детских носочков, которые часто попадают в резинку барабана.Вы, наверняка, уже не раз пробовали стирать подушки или пуховики со специальными шариками для стирки или теннисными мячами. Они здорово помогают при стирке, а также сокращают время сушки белья на 25-50%, но покупать шарики не обязательно, их можно сделать и самостоятельно из шерстяной пряжи. Для этого скатайте клубок шерстяных ниток, положите их в чулок и один раз постирайте, шерсть немного сваляется и станет мягче. В шарики можно добавить несколько капель эфирного масла. Аромата хватит примерно на 10 стирок.Вещи, которые можно стирать руками, намного быстрее и удобне стирать в сушилке для зелени, которая обычно продается в хозяйственных магазинах. Добавьте в воду небольшое количество средства для стирки, замачивайте белье в течение 10 минут, а затем начинайте крутить сушилку. Покрутили несколько раз — сливайте мыльную воду.Спортивную одежду с резким запазом лучше обработать уксусом, добавив его в холодную воду и замочив белье за час до стирки. Это поможет не только с запахом, но и с пятнами пота, которые образуются подмышками. Для замачивания будет достаточно половины стакана.Если нужно срочно собрать ворсинки и налипшую пыль с большой площади, например, с покрывала или длинного пальто, можно обмотать малярный валик обычным скотчем, липкой стороной наружу, и собирать прилипишие ворсинки.