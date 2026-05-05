15 лучших лайфхаков для стирки белья

Bот это да! Мы так часто стираем, но грязное бельё никогда не заканчивается.
Похоже, стирка – это бесконечный и непрерывный процесс, который длится годами. Опыт есть у каждой семьи, и за годы многочисленных стирок у вас тоже могло накопиться немало хороших советов. Будем очень признательны, если вы поделитесь в комментариях парочкой своих секретов, ну а мы добавим ещё несколько в копилку хороших идей.
1. Используйте уксус для стирки постельного бельяЧтобы удалить с простыней пятна и посторонние запахи и сделать их мягче и ярче, налейте в барабан машины стакан столового уксуса и запустите цикл стирки. Процедуру можно проделывать 1 раз в 2 месяца.
2. Сортируйте белье по весуЦвет – не единственный способ сортировать бельё. Его можно раскладывать и по весу. Представьте, что стираете легкие хлопковые футболки вместе с джинсами. Что может случитья с футболками, если они запутаются в джинсовой ткани или зацепятся за молнию? Ответ очевиден, появятся мелкие дырочки, а ткань сотрется и растянется раньше времени. А, сортируя вещи и отделяя легкие ткани от тяжелых, вы защитите одежду от преждевременного износа.
3… или любым другим необычным способомНет такого правила, что бельё можно сортировать только по цвету и больше никак. Если для вашей семьи лучше подходит другое решение, попробуйте его. Например, большим семьям удобнее стирать отдельно детское белье, а если есть крупногабаритные вещи вроде двухспальных пододеяльников, их не следует стирать вместе с носками. Это приведет к дисбалансу в стиральной машине. Загружая белье, нужно стараться класть вещи разного размера и делать это равномерно.
4. Сушите белье не нудлеТак называемый нудл или аквапалка поможет избежать заломов и складок, которые образуются, когда белье висит на верёвках. Попробуйте оборудовать сушилку таким образом, разрезав нудл поперёк, и белье вообще не придётся гладить.
Нудл или аквапалка
5. Держите на кухне или в ванной комнате кусочек мелаМел является хорошим абсорбирующим средством, который удобно применять на кухонных полотенцах, скатерти или фартуке. Капнули чем-то жирным? Натрите пятно кусочком мела. Пятна от масла и жира не растекутся, т.к. мел впитает все лишнее. Когда будет удобно, вещь можно будет постирать обычным способом, в стиральной машине.
6. Киньте в барабан сухое полотенцеЧтобы бельё сохло быстрее, в барабан машины можно добавить чистое махровое полотенце.
7. Разгладьте одежду с помощью этого средстваЕсли одежда сильно мятая, а у вас нет времени стирать её и гладить, возьмите бутылку с распылителем, налейте в него 2 стакана воды, 1 чайную ложку кондиционера для волос и 1 столовую ложку уксуса. Побрызгайте аэрозолем мятую одежду, пока она не станет слегка влажной, а затем немного растяните ткань, стараясь расправить её так, чтобы исчезли морщины.
8. Попробуйте погладить одежду с помощью кубика льдаЕсли у вашей стиральной машины есть функция сушки, мятую одежду можно гладить следующим способом: бросьте в барабан кубик льда и выберите самую высокую температуру для сушки. Во время цикла лед превратиться в пар, и старые мятые складки расправятся.
Также кубик льда поможет вам справиться с липким пятном на одежде, например, от жевательной резинки. Оставьте лед на одежде на несколько минут, а затем счистите липкий слой, как только почувствуете, что жвачка застыла.
Свежие комментарии