Как сумка авоська из СССР стала трендовой в 21 веке

Во время Советского Союза любого вид продукции в магазинах было не так уж и много. В стране был сплошной дефицит. Что уж говорить об импортных товарах, их современно было не найти. И всё равно люди нуждались в тех или иных вещах, носить покупки тоже было в чём-то нужно, а целлофановых пакетов тогда не существовало.
Авоська /Фото:stihi.ru
Авоська — это легкая сумка, выполненная из сетки. Сегодня с уверенностью можно сказать, что она оказалась не просто очень практичной и незаменимой вещью в каждой советской семье, но и стала настоящим символом советской эпохи. Создана она была в начале двадцатых и не сразу разошлась в народе.
Однако относительно быстро всё же завоевала любовь народа. Она была очень компактной, можно было поместить в дамскую сумку, карман или портфель, а когда нужно — достать и развернуть. Также авоська практически ничего не весила, однако сама могла выдержать вес более семидесяти килограммов.
Сегодня в них тоже можно хранить вещи /Фото:Pinterest
Название же этого универсального предмета происходит от созвучного слова «авось». А само оно означает надежду на удачу и в данном случае удачу на поиски нужного товара. При дефиците в советское время товары принято было «выбрасывать» на прилавок. Но укрепилось такое название за сумкой благодаря монологу юмориста Аркадия Райкина. Он взял это слово в обиход для того чтобы особенно выделить весь дух периода дефицита.
Сама шутка в монологе звучала так: «…Вот, это — авоська, Авоська, и я в ней что-нибудь да принесу…». После такого интересного наблюдения слово прочно укрепилось в обиходе советских граждан.
Аркадий Райкин /Фото:tass.ru
Во времена дефицита за ними выстраивались целые очереди, и не всем порой хватало нужных вещей. Сумка служила долго, хоть и не кажется сейчас очень прочной, но действительно могла вместить в себя множество товаров. Молодая советская власть во всю позиционировала экономию, чтобы сократить расходы на ненужные предметы, и авоська стала многоразовой и практичной в этих условиях. Со временем производство таких сумок стало не просто частью экономики, но и помогло людям найти рабочие места. Те предприятия, которые относились к Всесоюзному обществу слепых, стали очень активно производить эти сумки авоськи, чем обеспечили незрячих людей работой и зарплатой.
Несмотря на долгую историю этой сумки, её продолжили использовать и в девяностых, она практически не изменилась в своём дизайне. Она так и осталось сетчатой, одноцветной, лёгкой, но выдерживающий большой вес. А вот для того, чтобы было удобнее носить тяжелые вещи люди уже сами модернизировали её.
В авоську помещалось многов сего /Фото:drive2.ru
На ручки порой надевались деревянные трубочки, чтобы они не резали пальцы, когда в сумке было что-то тяжелое. А вот для того, чтобы не держать сумку на коленях при передвижении в городском транспорте, метро или автобусе, были придуманы даже специальные крючки. С их помощью такую сумку можно было повесить на поручень и освободить руки.
В конце семидесятых, когда в СССР начали, наконец, выпуск целлофановых пакетов, большая популярность сумки авоськи начала спадать. Но она не исчезла из обихода полностью. Эти изделия так и продолжались использоваться для переноса вещей или для хранения дома и для бытовых нужд. Например, в них было удобно хранить лук и чеснок. Так овощи могли дышать и не было беспорядка. А также умельцы нашли применения этим авоськам и для хранения обычных продуктов зимой на балконе. А некоторые умудрялись использовать сетчатые сумки даже для ловли раков.
Кроме авоськи сумок не было /Фото:dzen.ru
История самой сумки началась не в Совестном Союзе, хоть и пришлась там всем по душе. Она впервые появилась в Западной Европе в двадцатых годах двадцатого века. И создал её предприниматель их Чехии, Вавржин Кричил. Однако придумал он не совсем сумку, а всего лишь сеточку для волос, у которой было хлопковое плетение. И состояла она из четырнадцати рядов и двадцати четырёх ячеек. Однако, популярностью изобретение пользоваться не стало. А вот когда он приделал к сеточке ручки, оно заинтересовало покупателей.
Идея сумки изначально и была проста и функциональна, потому и пришлась всем по душе. Производилась она, как правило, из полиэстера либо капронового волокна, потому и могла легко быть сложена. Кроме того, сумка могла не только выдерживать большой вес, но и растягивалась в разные стороны, в отличие от тканевых сумок. В ней переносили всё: от овощей, фруктов до бутылок и коробок.
На большое застолье /Фото:samogonnye-apparaty72.ru
К сожалению, как часто бывает в современном мире, авоська утратила свою популярность. Больше продукты в ней никто не носит, в магазине можно купить целлофановый пакет. Однако в последнее время она снова начала возвращаться, но уже не в качестве продуктового пакета, а как стильный аксессуар. Современные модные дома стали адаптировать сумки авоськи и превращать их в красивые и элегантные предметы гардероба.
Она производится не только из привычных материалов и совсем не однотонная. В магазинах представлены яркие и экстравагантные модели с множественным декором. А для тех, кто вспоминает о былых временах, сумка является не просто аксессуаром, а ностальгией по прошлому.
Сумка очень прочная /Фото:belpressa.ru
Также авоська в современном мире получила и иное признание. Она лучше всего отражает концепцию осознанного потребления. Поскольку это многоразовая сумка, она не загрязняет планету, а может быть использована долгое время. К тому же сейчас они производятся из более экологичных материалов и гораздо более хороших, чем полиэтиленовые пакеты. Если такая сумка испачкается её очень легко постирать и высушить, к тому же на ней сразу меньше видна грязь. Забота об экологии, особенно среди молодых людей сделал её очень популярной в первой трети двадцать первого века.
Кроме того, сумки авоськи иногда изготавливаются и вручную, что делает их настоящими произведениями искусства. Обычно такие сумки делаются из трикотажной пряжи, а также специального хлопкового шнура. У таких сумок свой уникальный характер.
На сегодняшний день, обретя второе дыхание авоськи делаются из разнообразных материалов. Как в традиционных стилях, хэнд-мейд, так и в новом прочтении, в виде брендовых коллекций. Сегодня эта сумка смогла сочетать в себе и практичность, и моду и стиль, а также напоминает людям о былых временах. С ней также можно ходить в магазин либо на модные показы, она везде будет уместна.
Современная сумка авоська /Фото:Pinterest
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