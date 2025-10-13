Что приготовить на ужин без добавления мяса: 5 рецептов для всей семьи

Каждый раз, когда речь заходит о готовке, возникает вопрос «А что же приготовить на завтрак, обед или ужин?» И как всегда, нет ответа. Но не в этот раз. Потому что специально для вас, мы собрали самые лучшие рецепты блюд без мяса, которые отлично подойдут как для ужина в кругу семьи, так и для романтических посиделок.
1. Жаркое с морепродуктами
Жаркое из морепродуктов. \ Фото: google.com.ua.
Совсем необязательно готовить замысловатые блюда, чтобы порадовать себя и своих близких. Достаточно приготовить жаркое из морепродуктов, приправив его ароматными травами, специями и вкуснейшим томатным соусом.
Ингредиенты:
• Морепродукты (морской коктейль) - 0,5 кг;
• Лук репчатый белый или фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Картошка среднего размера - 0,5 кг;
• Масло оливковое - 2 ч.л;
• Соус томатный - 4 ч.л;
• Томаты в собственном соку - 400 г;
• Розмарин свежий - 2 веточки;
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Цукини среднего размера - 1 шт;
• Песто - 8 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Сушёные травы для рыбы - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
Сытное жаркое с морепродуктами. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить две-три минуты на оливковом масле;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кубиком средней величины;
• Добавить к луку;
• Перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Затем добавить томатный соус;
• Тушить две-три минуты;
• Томаты в собственном соку нарезать также, как и картошку;
• Выложить в сковороду к овощам и залить соком из банки;
• Приправить солью, перцем, сушёными травами и розмарином;
• Накрыть крышкой;
• Довести до кипения;
• Готовить на среднем огне 15 минут;
• Кабачки и перец нарезать небольшим кубиком;
• Отправить к остальным овощам;
• Готовить пять-семь минут;
• Затем добавить морепродукты;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь и тушить до полной готовности;
• Перед подачей заправить соусом Песто.
2. Фунчоза с кальмарами
Фунчоза с морепродуктами. \ Фото: asianfoodnetwork.com.
Ещё один оригинальный рецепт для ужина в кругу семьи – фунчоза с кальмарами и овощами. Блюдо получается вкусным, лёгким, но при этом достаточно сытным, а главное, нисколько не вредит фигуре.
Ингредиенты:
• Кальмары сухой заморозки - 400 г;
• Фунчоза - 200 г;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Перец болгарский красный небольшой - 1 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Помидоры розовые среднего размера - 2 шт;
• Масло подсолнечное;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Вкуснейшая лапша с морепродуктами. \ Фото: twinpalmshotelsresorts.com.
Способ приготовления:
• Лапшу залить горячей водой;
• Накрыть крышкой и оставить на пять минут;
• Затем слить воду;
• Ополоснуть лапшу под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Кальмары достать из морозильной камеры и разморозить;
• Затем вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить на подсолнечном масле три-четыре минуты;
• Морковь вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрке для корейской морковки;
• Добавить к луку;
• Перемешать и готовить две-три минуты;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Добавить к луку с морковкой;
• Перемешать;
• Приправить солью и перцем;
• Готовить ещё две-три минуты;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать небольшими дольками;
• Добавить в сковороду к остальным овощам;
• Готовить две-три минуты;
• Затем накрыть крышкой и тушить на среднем огне пять-семь минут;
• После добавить нарезанные соломкой кальмары;
• При необходимости ещё раз посолить и поперчить;
• Накрыть крышкой;
• Тушить десять-пятнадцать минут;
• Добавить лапшу;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить ещё пару минут;
• Подавать к столу как в тёплом, так и в холодном виде.
3. Баклажаны с сыром фета
Баклажаны с сыром фета. \ Фото: pinterest.ru.
Кто сказал, что блюда без мяса - это не так вкусно и сытно, как с ним? Тот, кто не пробовал баклажаны с сыром фета. Сочные, румяные, ароматные овощи, запечённые в духовке с нежнейшим сыром – то, перед чем невозможно устоять.
Ингредиенты:
• Фета - 100 г;
• Баклажаны среднего размера - 3 шт;
• Помидоры коктейльные - 10-12 шт;
• Лук репчатый фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубчика;
• Масло подсолнечное - 3-4 ст.л;
• Томатная паста - 1 ст.л;
• Вода - 50 мл;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Баклажаны запечённые с сыром фета и помидорами. \ Фото: buzzfeed.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны хорошенько вымыть;
• Разрезать вдоль на две части;
• Переложить в миску;
• Залить очень сильно холодной водой;
• Добавить 2 ч.л ложки соли;
• Перемешать;
• Оставить на полчаса;
• Затем слить воду;
• Ополоснуть под холодной проточной водой;
• Слегка отжать;
• И просушить на бумажных полотенцах;
• Переложить в форму для запекания;
• В каждой половинке сделать крестообразные надрезы;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полчаса;
• Лук и чеснок очистить;
• Измельчить;
• Обжарить на подсолнечном масле примерно три-четыре минуты;
• Затем добавить томатную пасту и воду;
• Готовить пять-шесть минут на среднем огне, периодически помешивая;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать на четыре части;
• Добавить к подливке;
• Готовить на медленном огне минут семь-десять минут;
• Баклажаны достать из духовки;
• С помощью ложки сделать лодочки, приминая мякоть;
• В каждую половинку выложить томатную начинку и кусочки феты;
• Сверху ещё один слой томатной начинки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут;
• Перед подачей при желании посыпать свежей мелкорубленной петрушкой.
4. Конвертики с тунцом
Конвертики с тунцом. \ Фото: brootto.co.il.
Конвертики с тунцом станут отличным поводом собраться шумной компанией перед телевизором за просмотром культового фильма, или же попросту посидеть в кругу семьи, делясь впечатлениями о прошедшем дне.
Ингредиенты:
• Лаваш - 2 шт;
• Тунец консервированный в собственном соку - 1 банка;
• Яйца - 2 шт;
• Сыр твёрдый - 70 г;
• Помидоры розовые среднего размера - 1 шт;
• Йогурт натуральный - 4 ч.л;
• Масло подсолнечное - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Треугольники с тунцом. \ Фото: swiezyzna.pl.
Способ приготовления:
• Яйца отварить в крутую;
• Остудить и очистить;
• Нарезать мелким кубиком, соломкой или натереть на самую крупную тёрку;
• С тунца слить жидкость;
• Мякоть переложить в миску;
• Размять вилкой;
• Добавить нарезанные яйца;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать мелким кубиком;
• Выложить в миску к тунцу;
• Приправить солью и перцем;
• Добавить йогурт;
• Аккуратно перемешать;
• Лаваш нарезать полосками;
• Распределить равномерно начинку;
• Сформировать треугольники или конвертики;
• Обжарить на подсолнечном масле пару минут с каждой стороны или до румяной корочки.
5. Рис по-китайски
Рис по-китайски. \ Фото: in-sight.symrise.com.
И напоследок, ещё один рецепт блюда без мяса, которое нисколько не стыдно подать на стол. Ведь рис, приготовленный с овощами по-китайски – то, от чего после первой ложки не оттянешь за уши.
Ингредиенты:
• Рис длинный пропаренный - 70 г;
• Соус соевый - 4 ч.л;
• Лук фиолетовый или белый среднего размера - 1 шт;
• Морковка среднего размера - 1 шт;
• Помидоры красные или розовые среднего размера - 1 шт;
• Перец болгарский красный небольшой - 1 шт;
• Чили зелёный - 0,5 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Кориандр молотый - треть ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки.
Рис с овощами. \ Фото: pinterest.jp.
Способ приготовления:
• Рис промыть под холодной проточной водой несколько раз;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности согласно инструкции на упаковке;
• Затем слить воду и откинуть на дуршлаг;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или мелко нарезать;
• Смешать с луком и обжарить пару минут на подсолнечном масле;
• Морковку вымыть, очистить;
• Натереть на тёрке для корейской морковки;
• Добавить к луку с чесноком;
• Перемешать;
• Добавить три-четыре столовые ложки воды;
• Протушить овощи до тех пор, пока не испарится жидкость;
• Затем обжарить две-три минуты, постоянно помешивая;
• После уменьшить огонь;
• И готовить минут десять-двенадцать;
• Перцы вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать мелким кубиком;
• Добавить в сковородку к овощам;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать средним кубиком;
• Добавить к остальным овощам в сковороду;
• Готовить пять-шесть минут на среднем огне;
• Затем добавить мелко нарезанную петрушку;
• Влить соевый соус;
• Приправить солью, кориандром и перцем;
• Готовить три-четыре минуты;
• Добавить отварной рис;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить ещё около трёх минут;
• Затем выключить огонь и дать блюду настояться минут пять.
источник
