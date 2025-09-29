Китаянки, которые оставили свой след в мировой истории

Когда речь заходит о достижениях и исторических событиях, первое, что всплывает в голове, образы великих мужчин, прославившихся на весь мир своими подвигами или же злодеяниями. Да вот мало кто задумывается над тем, что среди множества великих и знаменитых людей были и женщины, внёсшие вклад в историю.
1. Ли Сянлань
Иногда лучше признать своё иностранное происхождение, когда тебя обвиняют в предательстве по отношению к собственной стране, если рассматривать историю Ли Сянлань. Родившаяся в 1920 году в тогдашней Маньчжурии (позднее ставшей японским марионеточным государством на ограниченный период времени) «китайская» актриса Ли Сянлань на самом деле была дочерью японских родителей, живущих в Маньчжурии. На самом деле она была женщиной по имени Ямагати Есико и работала в Китае в качестве актрисы в различных фильмах, некоторые из которых были на самом деле японской пропагандой. В 1945 году она была обвинена в государственной измене и приговорена к смертной казни за действия, в том числе изображающие китайских женщин, вступающих в романтические отношения с оккупационными японскими войсками, которые считаются предательскими против Китая. Но когда её семейная регистратура была украдена, её пощадили и просто вернули в Японию, репатриировав.
2. Нг Муй
Боевые искусства могут показаться некоторым людям любимым видом спорта для мужчин. И несмотря на то, что мужчины составляют большое число мастеров боевых искусств, следует помнить о том, что они также могут быть достоянием женщин.монахиней храма Шаолинь в 1700-х годах, и, как говорят, добавила более интеллектуальный и стратегический поворот в кунг-фу, развивая то, что сейчас является довольно известной боевой формой под называнием Вин-чунь (Винг-чун, Юн Чун). Боевой стиль Нг действительно восхитителен, он отражает большую мысль, рефлексию и способность наблюдать, рассматривать и учиться, прежде чем реализовать логический подход к бою. Её наблюдение за конфликтом между млекопитающим и крупной птицей дало ей понимание того, как усовершенствовать борьбу с меньшей грубой силой. Отсюда появился тот самый Стиль Белого Журавля и Стиль Змеи. Соответственно, сосредоточенная сила в сочетании с ловкостью, безусловно, выделяются как основное и главное требование в Винг-чун.
3. Хуан Хуаньсяо
Во время Второй мировой войны в провинции Юньнань на юго-западе Китая базировались американские авиационные силы, известные как «Летающие тигры», знаменитая добровольческая группа, прославившаяся своей храбростью в воздушных боях, под руководством женщины-медсестры по имени Хуан. Выпускница Высшей школы медсестёр при больнице королевы Марии в Гонконге, Хуан поступила на службу в китайский союз Объединённых медсестёр в 1942 году. После окончания Второй мировой войны многочисленные американские ветераны вернулись в Китай, чтобы навестить её в Куньмине, провинция Юньнань, где она поселилась. Дожив до девяносто пяти лет, Хуан Хуаньсио отказалась от семейной жизни в пользу профессионального образования. После того, как Гонконг попал под японскую оккупацию, она решила совершить рискованный побег в Макао. После своего успешного бегства из оккупированного Гонконга, решительная Хуан Хуаньсяо проехала шестьсот миль до Чунцина, чтобы стать медсестрой в американской группе «Летающие тигры», сражающейся против японской оккупации. В дальнейшем, в знак признания её заслуг, к ней приезжали не только американские лётчики, но и взрослые дети исторических китайских авиаторов.
4. Цыси (Цы Си)
Вдовствующая императрица Цыси, известная как одна из самых могущественных женщин в Китае, прославилась своими заговорами, включавшими переход от наложницы к правителю. Тем не менее, она также известна своими стараниями сделать Китай сильным и противостоять влиянию заморских сил во время Второй Опиумной войны. Как и знаменитая женщина-император У Цзэтянь, Вдовствующая Императрица Цыси считалась упёртым лидером, на пути которого никто не хотел бы стоять. Часто изображаемая с суровым взглядом, она получила власть от своего положения наложницы после рождения единственного ребёнка (сына) от Сянфэна, незадолго до его смерти. Затем она управляла через молодого императора Тунчжи, дабы сохранить свою власть над Китаем династии Цин. Когда император Тунчжи умер молодым, амбициозная вдовствующая Цыси усыновила своего трёхлетнего племянника Цайтяня, чтобы он мог принять титул императора Гуансюя. По мере развития борьбы, Вдовствующая Императрица Цыси стала сторонницей теперь уже хорошо известного боксёрского восстания, жестокого конфликта, в котором многие иностранцы были уничтожены во время сильных националистических настроений и опасений по поводу колонизации со стороны западных держав. Гнев, вызванный последствиями двух опиумных войн для Китая, подлил масла в огонь, который стал лицом восстания. После того, как Пекин был окружён западными войсками, некогда могущественная женщина была вынуждена сдаться, приняв менее выгодные условия. Несколько лет спустя император Гуансюй умер как раз перед смертью Вдовствующей Императрицы Цыси. В качестве причины смерти подозревалось отравление, что было подтверждено официальными сообщениями в 2008 году.
5. Цинь Лянъюй
Династия Мин исторического Китая может быть хорошо известна, но менее известен тот факт, что Цинь Лянъюй, замечательная военная женщина, которая станет генералом, начала свою карьеру в качестве жены военного командира Ма Цяньчэна в муниципалитете Чунцин. Время, близкое к концу династии Мин, внесло много изменений и сил в разразившемся конфликте. Когда восстания вспыхнули против правительства в то время, Цинь Лянъюй, родившаяся в 1574 году, была в самом разгаре хаоса, вызванного её браком с верным военным командиром во время восстаний. После восстания военачальника Цзуньи Цинь Лянъюй вскоре возглавила боевые отряды вместе со своим мужем в составе так называемого «отряда белых палок», названного так в честь их копий, сделанных из белого дерева. Пока Ма Цяньшэн вел в бой три тысячи бойцов, сама Цинь Лянъюй вела группу из трёхсот бойцов, чтобы поддержать бой своего мужа. Затем последовало несколько побед, но позже, когда её муж был заключён в тюрьму по ложному обвинению и умер там, она стала самопровозглашённым генералом, ответственным за военные силы, защищающие провинцию Сычуань от повстанческих группировок, и вскоре ей было присвоено это звание официально. Цинь Лянъюй была единственной женщиной-генералом, официально занесённой в китайские династические исторические хроники, признанной за свою верность и храбрость.
