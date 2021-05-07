Как растянуть обувь при помощи воды и обычного пластикового пакета

С одной стороны, покупка новой обуви – это всегда радость. Но с другой стороны – необходимость разнашивать туфли на протяжении неопределенного количества времени наводит ужас. Novate.ru предлагает облегчить мучения, применив эффективный способ, который поможет растянуть обувь в домашних условиях быстро и без лишних усилий.
Красивая обувь, которую вы всего несколько часов назад купили в магазине, поначалу является не такой удобной, как вам показалось во время примерки. Она может быть не только немного тесной, но также сильно натирать, что доставляет серьезные неудобства по время ходьбы. Чтобы носить туфли, не ощущая дискомфорта, их нужно разносить. А, как известно, эта процедура весьма длительная, неприятная, утомительная, а иногда и болезненная.
От новой обуви остаются мозоли. / Фото: Totalbest.ru
Однако совсем не обязательно надевать несколько носков и ходить в новой обуви по дому, пытаясь хоть чуть-чуть ее растянуть, или нести туфли к мастеру, чтобы он сделал это при помощи специальных инструментов. Наш способ гораздо дешевле, удобнее и практичнее.
Как растянуть обувь в домашних условиях?
Влезть в новые туфли получается не сразу. / Фото: mediasole.ru
Все, что вам понадобится – это чистая обувь, вода и два целых пластиковых пакета (перед тем, как использовать их, проверьте, нет ли в них дыр). Первый этап – взять туфель или ботинок и поместить в него пакет таким образом, чтобы он занимал всю площадь обуви изнутри. Далее необходимо налить воду в каждый пакет, чтобы он заполнился до краев (при замерзании, вода расширяется и постепенно растягивает обувь). Аккуратно возьмите обувь и поставьте ее в морозилку на 24 часа.
Обувь должна сутки простоять в морозилке. / Фото: Sale-week.ru
Совет: После того, как ботинки окажутся в холодильнике, положите под пятки сложенное в несколько раз полотенце или любой другой предмет, который немного приподнимет обувь. Это нужно для того, чтобы вода в пакетах стекала в носок и максимально сильно растягивала эту область.
По истечении установленного времени достаньте ботинки из морозилки и подождите 20-30 минут, пока лед не растает. После этого выньте пакет (это не должно вызвать у вас никаких затруднений) и проверьте, подействовал ли данный метод.
Аккуратно достаньте пакет. / Фото: Perstil.ru
Если вы обнаружили, что процедура не принесла желаемого результата, не расстраивайтесь. Лучше повторите ее несколько раз, пока обувь не растянется до нужного размера. Не переживайте – время, проведенное в морозилке, никоим образом не повлияет на качество и долговечность ботинок, вне зависимости от того из какого материала они изготовлены: кожи или кожзама. Изменится лишь размер.
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