Тетрис: как советский программист придумал игру, которая покорила детей и взрослых

Тетрис - увлекательная головоломка, в которую на рубеже 2000-х играли и дети, и взрослые
Тетрис - увлекательная головоломка, в которую на рубеже 2000-х играли и дети, и взрослые. Однако мало кто знает, что саму игру придумали в СССР. Выпускалась она на игровой прямоугольной консоли со скругленными углами Brick Game 8 in 1.
Как появился тетрис
Компьютерную игру изобрел программист из СССР Алексей Пажитнов / Фото: cdn.finance101.com
Компьютерную игру изобрел программист из СССР Алексей Пажитнов. 6 июня 1984 года головоломку выпустили на советских микроЭВМ «Электроника-60». А в 1987 году фирма из США Spectrum HoloByte запустила продажу игры.
По сути тетрис - это геометрическая головоломка, суть которой заключается в стыковке разных фигур. Само название состоит из слов «тетрамино» и «теннис». Тетрамино - это те самые падающие сверху фигурки, которые состоят из четырех квадратов. Идея тетриса пришла к Пажитнову не случайно. В 60-х в Союзе часто играли в пентамино - головоломку, сутью которой было соединение фигурок из пяти квадратов. В журнале «Наука и жизнь» выходила периодическая рубрика, посвященная пентамино, а в магазинах, хоть и в дефиците, продавались пластиковые аналоги.
В 60-х в Союзе часто играли в пентамино - головоломку, сутью которой было соединение фигурок из пяти квадратов / Фото: avizo.
Алексей хотел перенести игру на компьютер, но в те время устройства не обладали мощностями для обработки фигур на пять кубиков. Тогда Пажитнов сделал на один квадрат меньше, и получилось тетрамино. Алексей продолжал экспериментировать благодаря чему появилась первый вариант тетриса, написанный на языке Паскаль. Тогда программист даже не думал, что в будущем его детище будут переносить на различные консоли, ПК и тем более смартфоны.
Головоломка завоевывает мир
Одна из первых версий игры на «Электронике-60» / Фото: leonardo.osnova.io
В 1985 году школьник Вадим Герасимов адаптировал тетрис для первого в мире ПК, выпускавшегося под маркой IBM. 16-летний парень переписал игру на усовершенствованном языке Турбо Паскаль, благодаря чему о тетрисе стало известно Роберту Стейну - венгерскому импортеру ПО. Стейн сразу же отправился в Москву, дабы заключить договор с Пажитновым о покупке лицензии, а программист подарил ему устройство с игрой. Венгр подумал, что это означало согласие, и теперь он может распоряжаться правами. Тогда Стейн сразу же продал лицензию компании Mirrorsoft и ее дочерней организации Spectrum HoloByte. Однако после повторного визита в Москву выяснилось, что продавать права никто не соглашался.
В 1985 году школьник Вадим Герасимов адаптировал тетрис для первого в мире ПК / Фото: leonardo.osnova.io
Параллельно с этим американские компании запустили собственную версию тетриса, но уже со звуком и усовершенствованной графикой. А главной «фишкой» стала заставка, на которой появлялись советский космонавт Юрий Гагарин и немецкий пилот Матиас Руст. Тетрис стал настоящей сенсацией, как первая игра, проникшая из закрытого Союза. Однако Стейну так и не удалось договориться о правах, а благодаря журналистам CBS весь мир узнал, что изобретателем игры является Алексей Пажитнов, а не американские разработчики.
Борьба за права
Алексей Пажитнов, Хэнк Роджерс и президент Nintendo Хироси Ямаути / Фото: nintendolife.com
После этого начались длительные разбирательства и суды, чтобы выяснить, кому же «Электроноргтехника» готова передать лицензию. В конечном итоге права достались японской компании-разработчице Nintendo. Пока весь мир играл в головоломку, Пажитнов получил первые дивиденды лишь в 1996 году, когда завершился срок действия лицензии. В это же время программист объединяет силы с Хенком Роджерсом, руководителем Bullet-Proof Software, и вместе они основывают фирмы The Tetris Company LLC и Blue Planet Software. Тетрис становится торговой маркой, поэтому теперь компаниям приходится покупать лицензию из первых рук.
Сегодня тетрис адаптирован для различных платформ и ничуть не утратил своей популярности / Фото: pbs.twimg.com
Геймдев, как бы сейчас назвали Пажитнова, переехал в Штаты и получил должность в Microsoft. Там он занялся созданием головоломок Pandora’s Box. В 2005 году Алексей покинул Microsoft, а сегодня работает в «Яндексе». По данным портала Engadget, всего в мире продано свыше 170 млн копий тетриса. А в 2007 году головоломка вошла в топ-10 легендарных компьютерных игр. Само устройство разместили как артефакт в Библиотеке Конгресса США. Сегодня тетрис адаптирован для различных платформ и ничуть не утратил своей популярности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии