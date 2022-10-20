7 городов с живописными каналами, которые легко могут соперничать с Венецией

1. Гамбург (Германия)

В Гамбурге 7 крупных рек и более 30 полноводных каналов (Германия). | Фото: albertinen-international.com.

В Гамбурге построено около 2,5 тыс. мостов, что сделало его одним из самых богатых на переправы городом мира (Германия). | Фото: bestprivateguides.com.

2. Вуджен (Китай)

Вуджен – древнейший город на воде признан памятником архитектуры и был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Китай).

На территории китайского города Вуджен сохранилось более сотни древнейших каменных мостов, которые являются особо значимым достижением человечества (Китай). | Фото: verkhoglyad-1.livejournal.com.

3. Удайпур (Индия)

Удайпур — удивительнейший город Индии в окружении голубых озер и цветущих садов (Индия).

Озерный дворец Джаг Нивас и Городской дворец стали главными достопримечательностями Удайпура (Индия).

4. Сучжоу (Китай)

Сучжоу расположен на одном из самых длинных рукотворных каналов мира (Китай). | Фото: juan.livejournal.com.

Сучжоу известен древними памятниками архитектуры, уникальными мостами, красивейшими каналами и аутентичной атмосферой (Китай).







5. Анси (Франция)

Анси – савойская Венеция в предгорьях живописных Альп (Франция).

Главной достопримечательностью небольшого французского городка является замок на острове, расположенный посредине канала Тью. | Фото: traveller-eu.ru.

6. Брюгге (Бельгия)

Брюгге – один из самых красивейших городов Европы, где памятники средневековой архитектуры эффектно отражаются в водах множества каналов (Бельгия). | Фото: paradis.voyage.

Сказочно красивый бельгийский город Брюгге легко может соперничать с Венецией.

7. Золотой берег Квинсленда (Австралия)

Болота превратились в ультрасовременный город Золотого побережья с разветвленной системой каналов, лагун и островов (Австралия).

Золотой берег Квинсленда – крупнейший центр туризма, отдыха и незабываемых развлечений с невероятным выбором водных аттракционов (Австралия).