Скрытые способности фольги для запекания, о которых непросто догадаться

Фольга для запекания – один из немногих предметов на кухне, который можно использовать и по другим назначениям. При помощи блестящей «бумаги» можно не только отмыть застарелые остатки еды или сварить яйца без трещин. Фольга помогает заточить ножницы, отпарить одежду, а также приходит на выручку, если под рукой не оказалось воронки или кондитерского мешка.
1. Грязные тарелки, чугун и духовка
Фольга для запекания отлично защищает дно духовки от нагара / Фото: novate.ru
Иногда случается ситуация, когда тарелки и кастрюли не удалось вымыть вовремя. Остатки еды засыхают и крепко прилипают к поверхности посуды. Если под рукой нет железной губки и не хочется тратить время на долгое замачивание, то на выручку придет простая фольга для запекания. Надо всего лишь оторвать большой кусок и сделать из него шарик. При помощи такого шершавого приспособления засохшие остатки еды легко отстанут от поверхности тарелок или кастрюль.
Придет на выручку фольга, и если не хочется оттирать жирный нагар с решетки и дна духовки. Для этого их закрывают блестящими листами. Фольга очень хорошо фиксируется, а также устойчива к высоким температурам. Она убирается после завершения приготовления пищи, а духовой шкаф не требует длительной чистки.
При помощи фольги для запекания можно без особых усилий очистить чугунную сковородку от нагара / Фото: westa-sochi.ru
Способна фольга вернуть блеск чугунным изделиям и избавить их от стойких загрязнений. Для этого скатывается шарик из блестящей «бумаги».чугунная поверхность. Для большей эффективности, на нее можно нанести обычную пищевую соду. После процедуры чугунная посуда будет блестеть, как новая.
2. Тупые ножницы и посуда для пикника
Фольгой для запекания получится заточить ножницы / Фото: novate.ru
Любые острые предметы со временем начинают затупляться. Исключением не являются и ножницы. Если нет времени или желания относить их в специальную мастерскую, то выручит фольга для запекания. Ее складывают в несколько слоев. Затем разрезают ножницами на тонкие полосы. Фольга сама по себе плотная, края у нее острые. Благодаря этим свойствам она помогает не только заточить ножницы, но и убрать следы ржавчины с их поверхности.
Спасет фольга и в случае, когда на пикнике не хватило всем посуды. Из блестящих кусков запросто можно сделать тарелки, стаканы и даже ложку. Фольга податлива, хорошо держит форму. Поэтому из нее получается жаропрочная и влагоустойчивая посуда. Неоспоримое преимущество – ее не надо мыть.
3. Глажка и отпаривание
Фольга для запекания ускоряет процесс глажки и отпаривания вещей / Фото: news.myseldon.com
Если время на сборы поджимает, а одежда требует тщательной глажки, то снова на выручку придет фольга для запекания. Если ткань, из которой сшита вещь устойчива к воздействию температур, то блестящим листом застилают поверхность гладильной доски. Если же материал чувствителен к нагреву утюга, то фольгу укладывают под чехол, надетый на «гладилку». Остается только установить нужный режим и отутюжить вещь. Фольга хорошо отражает тепло. Благодаря такому эффекту на глажку вещи уйдет меньше времени из-за того, что тепло будет исходить от утюга и поверхности фольги одновременно.
Аналогичным способом получится и отпаривать шерстяные вещи, а также предметы гардероба из шелка и тонких тканей. Для этого на поверхность гладильной доски укладывается фольга. Сверху нее кладется вещь. На утюге устанавливается режим отпаривания. Важно. Его не надо ставить на вещь. Достаточно держать утюг на расстоянии где-то 2-3 сантиметров от предмета гардероба. Этого промежутка вполне достаточно чтобы вещь разгладилась. К тому же, ткань не испортится от высокого нагрева подошвы утюга.
4. Свежесть выпечки и овощей, а также другие кондитерские штучки
Фольга помогает сохранить овощи, фрукты и выпечку свежими долгое время / Фото: novate.ru
Для того чтобы выпечка как можно дольше сохранялась свежей и ароматной, используют фольгу для запекания. В нее заворачивают сдобу. Благодаря своим свойствам, фольга герметично обволакивает булки или кусок торта. Из выпечки не «уходит» влага. Даже спустя сутки она останется такой же мягкой и ароматной.
Аналогичным способом можно сохранять свежесть фруктов и овощей. Но не всех. Киви, апельсины, а также другие цитрусовые, лучше в фольгу не заворачивать. Материал, из которого она изготавливается, усиливает окислительные процессы. Вместо долго хранения, получится быстрая порча полезного фрукта. Киви или цитрусовые просто начнут становиться мягче, а затем сгниют.
От повышенной влажности или в силу других причин сахар-песок может взяться твердым комком. Исправить эту ситуацию легко. Сахарный кусок заворачивается в фольгу для запекания и отправляется в духовой шкаф. Выставляется самый высокий температурный режим. Достаточно 5-10 минут, чтобы сахар опять стал рассыпчатым. Если фольгу со сладким куском держать в разогретой духовке дольше, то в итоге можно получить сироп.
Фольга отлично подойдет для изготовления кондитерского мешка / Фото: smekalo4ka.ru
Для того чтобы сделать красивое кремовое украшение на пирожном или торте, а также выдавить заготовки для эклеров, необходим кондитерский мешок. Но иногда его нет под рукой. Тогда «спасительным кругом» окажется фольга для запекания. Ее складывают в несколько слоев, а затем сворачивают конусом. Его наполняют кремом или тестом. Отрезают кончик. Все. Самодельный кондитерский мешок готов.
Аналогичным способом можно сделать и воронку для воды. Если надо перелить жидкость в емкость с узким горлышком, берется фольга, из которой сворачивается конус. Тонкую его часть вставляют в горлышко емкости. Ни капли воды не прольется мимо. Кстати, такая воронка из фольги также придет на выручку, если надо пересыпать крупу или сахар.
Если надо перелить жидкость, а воронки нет, на выручку придет фольга для запекания / Фото: novate.ru
И в качестве приятного заключения – простой способ, как сварить яйца так, чтобы их скорлупа не треснула. Достаточно завернуть их в фольгу. Опустить в закипающую воду. Варить 10-13 минут. Затем дать остыть. Ни одной трещинки на яичной скорлупе не будет.
