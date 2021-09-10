Как по-осеннему украсить свой дом

Осень считают самым унылым сезоном в году. Дизайнеры интерьеров, наоборот, любят эту пору, так как именно в этот период можно увидеть самые красивые и яркие краски. Чтобы отогнать хандру, мы предлагаем украсить свой дом тематикой осени.



1. Роскошный венок

2. Изумительные свечи

3. Неотразимый букет

4. Эффектная тыква

5. Очаровательная тарелка с шишками

6. Обворожительная люстра

7. Яркие гирлянды

8. Миловидные наклейки

9. Бесподобная подушка с осенними мотивами

10. Шикарная композиция

Красивый венок из фруктов, листьев и шишек отлично дополнит вашу входную дверь. Такой венок можно купить в магазине или сделать своими руками.Если у вас дома есть свечи, то не торопитесь их убирать на дальнюю полку. Возьмите бумажные листы или уже готовые наклейки с листьями деревьев, обвяжите ими свечи. Можно также добавить листья на любой светильник. Только не забывайте о безопасности и не оставляйте свечи зажженными, уходя из дома.Красивый и сочный букет будет радовать вас каждый день. Для него нужно собрать опавшие листья, ветки, взять несколько фруктов, ягод. Все это сложить в красочную инсталляцию и обвязать ниткой.Осенью проходит самый интересный праздник – Хэллоуин. Его главная изюминка – это большие тыквы. Можно заранее подготовиться и сделать тыкву из проволоки, а также подключить яркую гирлянду. Такую деталь в интерьере заметит каждый гость.Если у вас совершенно нет времени заниматься различными деталями для украшения, тогда предлагаем самый простой вариант.Возьмите простую чашку, если есть плетеная, то будет еще лучше. И разложите на ней шишки, апельсины, корицу. Такая деталь не только выглядит красиво, но и издает очень приятный аромат.Люстра в осенней тематике порадует вашего ребенка. Ее можно сделать на любом виде люстры, главное — продумать крепление и сходить в ближайший парк за материалом.Гирлянды из осенних листков можно развесить по стенам, на лестнице или сделать их в виде штор. Необязательно брать листья от деревьев, также есть возможность вырезать листочки из фетра или другого плотного материала.Самый простой, но одновременно оригинальный способ украсить квартиру к осени — это купить наклейки на стекло. В магазине продаются наклейки на любой лад и размер. Вам останется только выбрать подходящие под свой вкус и стиль интерьера.Если вы любите рукодельничать, обожаете вышивать и вязать, тогда можно создать очень красивые украшения к осени. Например, пришить листочки на подушку, плед, салфетку.Осень – это самые яркие краски. Поэтому вы можете придумать совершенно любую композицию, которая вам будет по душе. Используйте настоящие листочки, веточки, фрукты или приобретите материалы для творчества.Чтобы избавить себя от осенней хандры, можно придумать красивые украшения для дома. Благодаря занятию вы сможете отвлечься от мыслей о плохой погоде и заодно создать уютный интерьер.