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Как по-осеннему украсить свой дом

Осень считают самым унылым сезоном в году. Дизайнеры интерьеров, наоборот, любят эту пору, так как именно в этот период можно увидеть самые красивые и яркие краски. Чтобы отогнать хандру, мы предлагаем украсить свой дом тематикой осени.

1. Роскошный венок 


Красивый венок из фруктов, листьев и шишек отлично дополнит вашу входную дверь. Такой венок можно купить в магазине или сделать своими руками.
Как по-осеннему украсить свой дом

2. Изумительные свечи


Если у вас дома есть свечи, то не торопитесь их убирать на дальнюю полку. Возьмите бумажные листы или уже готовые наклейки с листьями деревьев, обвяжите ими свечи. Можно также добавить листья на любой светильник. Только не забывайте о безопасности и не оставляйте свечи зажженными, уходя из дома.

Как по-осеннему украсить свой дом

3. Неотразимый букет


Красивый и сочный букет будет радовать вас каждый день. Для него нужно собрать опавшие листья, ветки, взять несколько фруктов, ягод. Все это сложить в красочную инсталляцию и обвязать ниткой.

Как по-осеннему украсить свой дом

4. Эффектная тыква


Осенью проходит самый интересный праздник – Хэллоуин. Его главная изюминка – это большие тыквы. Можно заранее подготовиться и сделать тыкву из проволоки, а также подключить яркую гирлянду. Такую деталь в интерьере заметит каждый гость.

Как по-осеннему украсить свой дом

5. Очаровательная тарелка с шишками


Если у вас совершенно нет времени заниматься различными деталями для украшения, тогда предлагаем самый простой вариант.
Возьмите простую чашку, если есть плетеная, то будет еще лучше. И разложите на ней шишки, апельсины, корицу. Такая деталь не только выглядит красиво, но и издает очень приятный аромат.
Как по-осеннему украсить свой дом

6. Обворожительная люстра


Люстра в осенней тематике порадует вашего ребенка. Ее можно сделать на любом виде люстры, главное — продумать крепление и сходить в ближайший парк за материалом.

Как по-осеннему украсить свой дом

7. Яркие гирлянды


Гирлянды из осенних листков можно развесить по стенам, на лестнице или сделать их в виде штор. Необязательно брать листья от деревьев, также есть возможность вырезать листочки из фетра или другого плотного материала.
Как по-осеннему украсить свой дом

8. Миловидные наклейки 


Самый простой, но одновременно оригинальный способ украсить квартиру к осени — это купить наклейки на стекло. В магазине продаются наклейки на любой лад и размер. Вам останется только выбрать подходящие под свой вкус и стиль интерьера.

Как по-осеннему украсить свой дом

9. Бесподобная подушка с осенними мотивами


Если вы любите рукодельничать, обожаете вышивать и вязать, тогда можно создать очень красивые украшения к осени. Например, пришить листочки на подушку, плед, салфетку.
Как по-осеннему украсить свой дом

10. Шикарная композиция


 Осень – это самые яркие краски. Поэтому вы можете придумать совершенно любую композицию, которая вам будет по душе. Используйте настоящие листочки, веточки, фрукты или приобретите материалы для творчества.

Как по-осеннему украсить свой дом

Чтобы избавить себя от осенней хандры, можно придумать красивые украшения для дома. Благодаря занятию вы сможете отвлечься от мыслей о плохой погоде и заодно создать уютный интерьер.
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