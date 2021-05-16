Истории нападения осьминогов на людей

Люди издревле считали осьминога зловещим морским чудищем, называя его «дьявольским созданием». Перед вами 10 леденящих душу случаев, когда человек чудом не стал жертвой осьминога.
Мистер Инкстер
Может показаться комичным, что на дайвера по фамилии Инкстер (ink в переводе с английского означает «чернила») мог бы напасть осьминог. В 1881 году мистер Инкстер находился на глубине около 4 метров у причала в Кингстоне, когда его вдруг атаковал осьминог.
К счастью, у Инкстера с собой был гарпун — на случай акульей атаки, которые тогда были не редкостью. Он пронзил осьминога острием, но не смог вытащить гарпун обратно, потому что щупальца быстро обвились вокруг орудия.
Инкстеру все-таки удалось вырвался и вернуться на поверхность. Там он подобрал лом, и уже с помощью него прикончил напавшего осьминога. Животное, которое затем подняли на поверхность, оказалось целых 3 метра в длину.
Брат спешит на помощь
В 1928 году 14-летняя девушка и ее 22-летний брат отправились купаться на пляж Стэнли Бэй в Новой Зеландии. Было время отлива, и они с братом зашли далеко в воду, но вдруг девушка почувствовала, что наступила на что-то, похожее на ветку. Внезапно этот предмет поднялся из воды и схватил ее за ноги. Щупальце затащило девушку под воду, но ей удалось закричать и позвать брата на помощь.
Брат устремился в сторону девушки как раз в том момент, когда осьминог снова утащил ее под воду. Осьминог выбросил чернильное облако и схватил брата за бедро, но парень вырвался и сумел ухватиться за сестру. Развернулась битва, но наконец парень смог освободить сестру из цепких щупалец.
Осьминог скрылся, но говорят, что, скорее всего, он был небольшого размера, потому что молодой человек отметил, что щупальце был около 1.2 метров в длину.
Не очень теплые объятия
Дайвер помогал ликвидировать последствия подводной аварии на побережье Новой Зеландии в 1981 году, когда осьминог обвил щупальца вокруг его тела и начал сдавливать человека. Дайвер смог подать сигнал людям на поверхности, и они его вытащили.
Но когда голова дайвера показалась над водой, осьминог все еще обвивал его. Осьминог смог дотянуться до лодочного трапа щупальцами и прижать дайвера так, что у него сбилось дыхание. Остальные мужчины набросились на осьминога и в конечном счете убили его. Удивительно, но это уже был второй раз, когда на этого дайвера нападал осьминог.
«Детское питание»
В 1919 году родители 12-месячного ребенка оставили его в 15-ти сантиметрах от воды на пляже в Австралии. Пока малыш играл в воде, незаметно подкрался осьминог.
К счастью, родители вернулись и подняли ребенка повыше от воды, прежде чем ребенок успел пострадать. Нападающий осьминог был всего лишь около 91 сантиметра в длину, но его размера было достаточно, чтобы затянуть ребенка под воду.
Все средства хороши
Представьте, что вы в воде, и вас кто-то хватает, а всем слишком страшно, чтобы вам помочь. Именно это и случилось с Джеймсом Антоуном в 1954 году в Калифорнии. Крупный мужчина весом около 120 кг был глубоко под водой, когда почувствовал, что кто-то схватил его за руку.
Он начал вертеться из стороны в сторону, пытаясь освободиться, но скоро и другие щупальца дотянулись и крепко схватили его.
Антоун пытался снять с себя щупальца, но у него ничего не получалось. Его единственным выходом было схватить осьминога за голову и отправиться на берег вместе с ним.
Люди увидели странное зрелище, но никто не рискнул помочь. Когда мужчина достиг берега, он начал бить осьминога головой о камни до тех пор, пока тот не ослабил хватку. Весил осьминог 18 кг, а его щупальца достигали 1,5 метров в длину.
Затянутый в нору
Как-то вечером 1952 года Гордон Хейсти рыбачил неподалеку от берега на острове Пепин, когда вдруг его удочка застряла. Чтобы распутать леску, рыбак по пояс запрыгнул в воду и пошел туда, где леска зацепилась, как вдруг его кто-то схватил за щиколотку.
Мужчину стало затягивать в глубокую подводную яму, и чернильное облако разлилось по воде.
Хейсти схватился с осьминогом и сумел вытащить нож. Он отрезал все щупальца и продолжал бороться, пока осьминог полностью не отпустил его.
Мужчина выплыл на поверхность, несомненно будучи в эйфории от того, что остался жив, и только на суше заметил, что осьминог откусил ему небольшой кусочек пальца.
Руки прочь от аквариума!
Рыбак из коммуны Ле-Лаванду во Франции поймал огромного осьминога и решил устроить развлечение для отдыхающих. Он посадил осьминога в большой аквариум и стал показывать людям. Толпы собирались вокруг аквариума, чтобы взглянуть на осьминога, и мальчик, которому было около 5 лет, решил опустить туда руку.
Осьминог обвил щупальце вокруг запястья мальчика и начал затягивать его к себе в воду. Газеты 1932 года сообщали, что мама мальчика упала в обморок, а женщины, стоявшие вокруг подняли крик. Рыбаки попытались освободить руку мальчика от щупальца, но ничего не получалось.
У одного молодого парня был в руке нож, с помощью которого он рассек щупальце осьминогу, и тогда мальчик, наконец, был освобожден. Мальчик не пострадал, а осьминог, как мы можем только предположить, закончил свою жизнь в аквариумном заточении.
Новая экипировка не всем по вкусу
Чарли Эдвардс сделал первый водолазный костюм, когда ему было всего 15 лет. Потом он продолжил разрабатывать водолазные костюмы в надежде сделать такие, на которых он мог бы зарабатывать.
В 1938 он отправился под воду в своей последней модели водолазного костюма. Этот легкий костюм также имел медный шлем. Дополнительный вес можно было прицепить к поясу, а внутри специальной обуви, которую он придумал, были свинцовые утяжелители.
Когда Эдвардс шел по дну, он напугал осьминога, и тот обвился вокруг шлема и закрыл собой обзор. Ко всему прочему, электрический скат укусил мужчину за ногу, и он потерял в воде свой ботинок с утяжелением. Эдвардс не сдался и вышел из воды с осьминогом, по‑прежнему обвитым вокруг его шлема.
Женщины против осьминогов
Миссис Таттершалл-Додд до конца своих дней помнила что произошло с ней на пляже Пардигон во Франции в 1922 году. Тогда она с тремя подругами шла вдоль побережья к скалистой бухте. Подруги шли неподалеку от берега, а Миссис Таттершалл-Тодд решила зайти подальше в воду.
Внезапно она почувствовала, что кто-то схватил ее за ногу. Женщина попыталась освободить ногу, но тогда еще несколько щупалец дотянулись до нее и обвили вторую ногу чуть выше колен.
Женщина стала звать на помощь и один из подруг пришла к ней на помощь с тростью. Прорвавшись сквозь воду, она начала бить осьминога по голове до тех пор, пока тот не отпустил бедную Миссис Таттершелл- Додд.
Позже компания вернулась на то же место и убила осьминога. Его размер достигал 1,6 метра.
Захват мачты
Когда в 1922 году мужчина мирно рыбачил на своей лодке неподалеку от Джерси, но вдруг не на шутку напугался: из воды поднялось щупальце и начало обвиваться вокруг мачты его рыболовной лодки. Затем другое щупальце схватило самого рыбака за ногу.
Лодка накренилась и чуть не перевернулась, но рыбак вовремя взял себя в руки. Он вытащил нож и воткнул его в щупальце, которое крепко его держало.
Другой рыбак увидел, что происходит и поспешил на помощь. Он сражался с щупальцем, которое обвилось вокруг мачты, пока осьминог не оставил лодку в покое.
Существует множество сообщений об исчезнувших рыбаках, и многие полагают, что виной тому осьминоги.
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