Кулинарных лайфхаки, от хозяек, которые проводят много времени на кухне

Есть ряд кулинарных лайфхаков, которые на первый взгляд кажутся странными, но после того, как испытываешь их на практике, они сразу входят в категорию любимых. Мы решили поделиться именно такими хитростями, чтобы ваша жизнь на кухне стала интереснее и проще.







Лайфхак 1: Отжимайте творог для сырников

Лайфхак 2: Жарьте мясо вместе с хлебом

Лайфхак 3: Добавляйте крахмал в выпечку

Лайфхак 4: Не маринуйте шашлык в кислоте

Лайфхак 5: Добавляйте в борщ лимонный сок

Лайфхак 6: Замораживайте лимоны

Если творог будет влажным, сырники расплывутсяА у вас тоже сырники не держат форму и расплываются на сковороде?Эта беда знакома многим хозяйкам. Вроде бы все делаем по рецепту, а результат все равно такой, что хоть в мусорное ведро выбрасывай. На самом деле, определить проблему гораздо проще, чем кажется, ведь она кроется в главном ингредиенте – твороге. Сыворотка, которая в нем содержится, начинается активно выделяться в процессе жарки, в результате чего сырники превращаются в лепешку. Помните: чем мягче и влажнее творог, тем больше в нем сыворотки – именно поэтому повара рекомендуют использовать продукт с жирностью не более 5%.Чтобы блюдо получилось идеальным, просто отожмите творог перед тем, как замешивать тесто. Это можно сделать руками, завернув его в марлю, или под прессом. Во втором случае нужно будет выложить творог в дуршлаг, застеленный тканевой салфеткой и придавать чем-то тяжелым на полчаса. Так вы сможете освободить продукт от лишней жидкости, чтобы он стал более сухим и рассыпчатым.Положите в сковороду с мясом корочку хлебаС одной стороны, жарка мяса – привычный и банальный процесс, ведь мы очень часто подаем курицу или свинину к гарниру. Однако, как и у любого другого кулинарного действия, здесь есть свои нюансы и секреты. Чтобы блюдо получилось нежным, сочным и при этом не слишком жирным, нужно добавить один неожиданный ингредиент.Мы говорим про хлеб. Рассказываем более подробно.Для начала нужно хорошо промыть мясо, удалить пленки и жилки, если они есть, нарезать на кусочки нужного размера и замариновать в любимых специях. Далее следует разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом (можно добавить кусочек сливочного) и выложить мясо вместе с корочкой хлеба. Оказывается, она впитывает в себя жир, который выделяется в процессе жарки, благодаря чему мясо готовится равномерно, сохраняет свою сочность и не становится слишком жирным. Вот такой простой и эффективный лайфхак.Положите в тесто крахмал, чтобы булочки получились воздушнымиВ одной из статей мы уже упоминали о том, что опытные кулинары добавляют крахмал в тесто для блинов, чтобы оно становилось более эластичным и не рвалось в процессе переворачивания. Однако на этом секреты использования данного ингредиенты не заканчиваются. Оказывается, его также добавляют в тесто для булочек и пирожков, чтобы они получались нежными, мягкими и воздушными.Крахмал нужно смешивать с мукой и после этого добавлять к остальным ингредиентам. После того, как вы замесите тесто, оставьте его отдыхать, чтобы оно увеличилось в объеме. А после расстойки смело можете формировать хлебобулочные изделия. Готовые булочки и пирожки выходят невероятно пышными и сохраняют свою нежность даже на следующий день.На заметку: Если на кухне не оказалось обычного крахмала, используйте вместо него воду из-под варки картофеля или сам отварной картофель, размятый в однородное пюре. Добавляйте его в тесто на том же этапе, что и крахмал, чтобы добиться воздушности выпечки.Маринуйте шашлык не с уксусом, а в кефиреЕсли вы все еще считаете, что секрет хорошо промаринованного, сочного мяса – это время, тогда мы идем к вам. Не всегда имеет значение, сколько именно часов вы держите мясо в специях и других компонентах – гораздо важнее, какие именно продукты вы добавляете в маринад. Например, всеми любимый уксус, без которого многие кулинары не представляют приготовления мяса, становится причиной того, что шашлык получается сухим и жестким, как подошва.Точно так же на свинину и курицу действует лимонный сок. Кислоты, которые входят в их состав, агрессивно воздействуют на белковые волокна и провоцируют раннюю денатурацию. Что это значит? Мясо начинает «выталкивать» из себя соки еще до того, как попадает на угли. Чем дольше продукт находится в кислой среде, тем сильнее этот эффект. В результате мясо становится плотным, жестким и неподатливым.Маринад для мяса с кивиЕсли вы не хотите, чтобы шашлык, о котором вы так долго мечтали, получился именно таким, готовьте правильный маринад, который сможет удерживать влагу внутри. Для этой цели можно использовать кисломолочные продукты, например, кефир или натуральный йогурт. Также идеально подходят фрукты: киви, ананас, папайя. Благодаря тому, что в их состав входят энзимы, они эффективно размягчают мясо.Но здесь важно не переборщить со временем маринования – 30-60 минут будет вполне достаточно для того, чтобы мясо пропиталось соками, а вот потом оно начнет превращаться в кашу. Что касается кисломолочных продуктов, то они действуют чуть дольше: от двух до шести часов, в зависимости от того, какое именно мясо вы планируете готовить.Вместо уксуса добавляйте лимонный сокГлавная проблема борща заключается в том, что он получается не ярко-красным или даже малиновым, а бледно-оранжевым. Нельзя сказать, что это как-то сказывается на его вкусовых качествах, но внешний вид страдает, нет эффекта вау. Обычно хозяйки рекомендуют добавлять уксус в зажарку со свеклой, чтобы «закрепить» яркий цвет, однако он может дать блюду нежелательный привкус. Поэтому стоит найти другую альтернативу.Конечно, на первый план в вопросе сохранения цвета выходит томатная паста, которую традиционно добавляют в сковороду с поджаренным луком, морковью и свеклой. Она не только усиливает красный пигмент борща, но и обогащает его кислотой, улучшая вкус.Если же вам кажется, что пасты недостаточно, используйте лимонный сок. Он тоже содержит в своем составе кислоту, поэтому отлично справляется с поставленной задачей. Достаточно двух столовых ложек свежевыжатого лимонного сока, чтобы придать блюду яркий оттенок. Обратите внимание, что он может дать борщу заметную кислинку – в этом случае вы можете нейтрализовать ее столовой ложкой сахара.Нарежьте лимон на дольки и отправьте в морозилкуА как вы храните лимоны? Сразу после покупки кладете их в холодильник? Оказывается, такая банальная и привычная вещь лишает продукт вкуса и привлекательного внешнего вида. Он сохнет, сморщивается, становится менее сочным и ароматным. Чтобы не приходилось постоянно выбрасывать лимоны в мусорное ведро и покупать новые, советуем просто изменить условия хранения. Кладите их не на полку холодильника, а в морозилку. В таких условиях он долго остается свежим, не теряя своих полезных свойств.Есть и другие плюсы. Например, долька замороженного лимона быстро охладит горячий чай и одновременно с этим насытит его цитрусовым вкусом и ароматом. В случае с лимонадом и другими напитками, в состав которых входит цитрусовый, это тоже работает. А еще, если вам нужна лимонная цедра, ее гораздо проще снять с замороженного продукта.Лимон можно хранить как целиком, так и дольками. Во втором случае разложите кусочки на разделочной доске, застеленной пищевой пленкой, поставьте в морозилку на 3-4 часа, а затем переложите дольки в контейнер или зип-пакет и верните обратно в морозильную камеру. Так они не слипнутся, и вам будет максимально удобно их использовать.