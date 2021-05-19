Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

В современном мире светлые образы детей тоже частенько используются художниками, однако мы привыкли к тому, что малыши на картинках, даже рекламного характера, должны заниматься своими детскими делами. Но старинные открытки времен Первой мировой не соответствуют этим шаблонам. Дети на них вооружаются, идут в бой, страдают от ран и даже курят. Этот прием пропаганды был очень популярен в начале XX века.
Если вдаваться в историю «недетского» использования образов малышей, то нужно вспомнить о творчестве прекрасной русской художницы Елизаветы Меркурьевны Бём. Еще начиная с 1890-х годов она создала множество прекрасных открыток, ставших классикой этого вида искусства. Ее любимой темой были дети. На невероятно милых и позитивных ярких картинках ушедшей эпохи мы можем увидеть детишек в народных костюмах. Особую прелесть этим немного наивным произведениям придает точная бытовая ситуация. Такие «лубочные» темы были очень популярны у людей всех сословий, так как они были понятны и близки.
«Своя ноша не тяжела», открытка конца XIX века, Елизавета Бём
Именно Елизавета Меркурьевна придумала комический прием помещения ребенка во взрослую жизнь. Детишки в ее исполнении иногда страдают от неразделенной любви, планируют замужество, думают о жизни или предаются взрослым порокам:
«Ух-ты, ах-ты, как-то мне замуж идти! За худого не охота. Хорошего негде взять!», открытка конца XIX века, Елизавета Бём
«Он-то к ней голубится, а она от него тетерится», открытка конца XIX века, Елизавета Бём
«Сяду я за стол да подумаю. Как мне жить. Как мне быть одинокому!», открытка конца XIX века, Елизавета Бём
«1 января. Первая рюмка колом. Вторая соколом» открытка конца XIX века, Елизавета Бём
Подобный художественный прием, надо сказать, в «народном» творчестве не изжил себя и сегодня. Достаточно вспомнить многочисленные видео ролики, распространяемые в сети, в которых дети используют ненормативную лексику. Недалеких пользователей это неизменно смешит, и, судя по просмотрам и лайкам, таких находится очень много. А в начале XX века милые малыши, копирующие взрослых, стали очень популярным сюжетом для открыток. К нему обращались и многие другие художники: Н.Н. Каразин, Н.С. Самокиш, С.С. Соломко, Е.П. Лебедева-Анохина, В.А. Табурин.
Первая мировая война стала для всех воюющих стран настоящей школой политической пропаганды. Именно тогда, как считают, были заложены каноны этого непростого и достаточно двусмысленного искусства. Плакаты, агитационные фильмы и театральные постановки, газеты, журналы и даже открытки – все возможные «информационные каналы» использовались для донесения до людей нужной информации. Открытки, кстати, из-за своей доступности, наглядности и фактической пользы охватывали аудиторию даже более широкую, чем газеты. А малыши, играющие в недетские игры, стали очень удачным символом. Они подсознательно доносили до людей информацию о том, что ничего страшного не происходит, с врагом может справиться даже ребенок, и скоро все дети благополучно вернутся домой, ведь с милыми малышами на открытках никогда не случается ничего плохого.
Патриотическая серия открыток времен Первой мировой войны, художник Александр Лавров
Открытки с детьми показывали не столько ужасы войны, сколько человечность
Конечно, дети на военно-агитационных открытках всегда были победителями
Ну, и разумеется, прием с недетскими занятиями тут использовался в полной мере. Вооруженные дети-солдаты курят, ходят в разведку и лечат боевые раны.
«Покурить нам утешенье после жаркого сраженья», открытка времен Первой мировой войны
«Сестрица – утешенье нам на поле сраженья», открытка времен Первой мировой войны
«Коль над немцем полетаю, все их замыслы узнаю», открытка времен Первой мировой войны
После окончания страшной войны агитационный прием с детьми-воинами остался на вооружении у пропаганды и использовался художниками в разных странах.
Серия итальянских открыток «Bambini coloniali» (1936 г.), художник Aurelio Bertiglia
Открытки времен итало-эфиопских войн пропагандировали «благородное» дело колонизации
Серия итальянских открыток «Bambini fascisti» (Дети фашисты), 1941 - 1942 г.г., художник Aurelio Bertiglia.
Надписи на дорожных указателях «Путь к победе» и «Пешеходное движение запрещено». (Насмешка в адрес Великобритании, Греции и Балкан по поводу их неспособности к осуществлению более полной государственной самоорганизации)
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