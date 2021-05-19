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Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну


Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

В современном мире светлые образы детей тоже частенько используются художниками, однако мы привыкли к тому, что малыши на картинках, даже рекламного характера, должны заниматься своими детскими делами. Но старинные открытки времен Первой мировой не соответствуют этим шаблонам. Дети на них вооружаются, идут в бой, страдают от ран и даже курят. Этот прием пропаганды был очень популярен в начале XX века.

Если вдаваться в историю «недетского» использования образов малышей, то нужно вспомнить о творчестве прекрасной русской художницы Елизаветы Меркурьевны Бём. Еще начиная с 1890-х годов она создала множество прекрасных открыток, ставших классикой этого вида искусства. Ее любимой темой были дети. На невероятно милых и позитивных ярких картинках ушедшей эпохи мы можем увидеть детишек в народных костюмах. Особую прелесть этим немного наивным произведениям придает точная бытовая ситуация. Такие «лубочные» темы были очень популярны у людей всех сословий, так как они были понятны и близки.
Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

«Своя ноша не тяжела», открытка конца XIX века, Елизавета Бём



Именно Елизавета Меркурьевна придумала комический прием помещения ребенка во взрослую жизнь. Детишки в ее исполнении иногда страдают от неразделенной любви, планируют замужество, думают о жизни или предаются взрослым порокам:
Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

«Ух-ты, ах-ты, как-то мне замуж идти! За худого не охота.
Хорошего негде взять!», открытка конца XIX века, Елизавета Бём


Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

«Он-то к ней голубится, а она от него тетерится», открытка конца XIX века, Елизавета Бём


Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

«Сяду я за стол да подумаю. Как мне жить. Как мне быть одинокому!», открытка конца XIX века, Елизавета Бём


Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

«1 января. Первая рюмка колом. Вторая соколом» открытка конца XIX века, Елизавета Бём



Подобный художественный прием, надо сказать, в «народном» творчестве не изжил себя и сегодня. Достаточно вспомнить многочисленные видео ролики, распространяемые в сети, в которых дети используют ненормативную лексику. Недалеких пользователей это неизменно смешит, и, судя по просмотрам и лайкам, таких находится очень много. А в начале XX века милые малыши, копирующие взрослых, стали очень популярным сюжетом для открыток. К нему обращались и многие другие художники: Н.Н. Каразин, Н.С. Самокиш, С.С. Соломко, Е.П. Лебедева-Анохина, В.А. Табурин.

Первая мировая война стала для всех воюющих стран настоящей школой политической пропаганды. Именно тогда, как считают, были заложены каноны этого непростого и достаточно двусмысленного искусства. Плакаты, агитационные фильмы и театральные постановки, газеты, журналы и даже открытки – все возможные «информационные каналы» использовались для донесения до людей нужной информации. Открытки, кстати, из-за своей доступности, наглядности и фактической пользы охватывали аудиторию даже более широкую, чем газеты. А малыши, играющие в недетские игры, стали очень удачным символом. Они подсознательно доносили до людей информацию о том, что ничего страшного не происходит, с врагом может справиться даже ребенок, и скоро все дети благополучно вернутся домой, ведь с милыми малышами на открытках никогда не случается ничего плохого.
Патриотическая серия открыток времен Первой мировой войны, художник Александр Лавров

Патриотическая серия открыток времен Первой мировой войны, художник Александр Лавров


Открытки с детьми показывали не столько ужасы войны, сколько человечность

Открытки с детьми показывали не столько ужасы войны, сколько человечность


Конечно, дети на военно-агитационных открытках всегда были победителями

Конечно, дети на военно-агитационных открытках всегда были победителями



Ну, и разумеется, прием с недетскими занятиями тут использовался в полной мере. Вооруженные дети-солдаты курят, ходят в разведку и лечат боевые раны.
Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

«Покурить нам утешенье после жаркого сраженья», открытка времен Первой мировой войны


Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

«Сестрица – утешенье нам на поле сраженья», открытка времен Первой мировой войны


Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

«Коль над немцем полетаю, все их замыслы узнаю», открытка времен Первой мировой войны



После окончания страшной войны агитационный прием с детьми-воинами остался на вооружении у пропаганды и использовался художниками в разных странах.
Серия итальянских открыток «Bambini coloniali» (1936 г.), художник Aurelio Bertiglia

Серия итальянских открыток «Bambini coloniali» (1936 г.), художник Aurelio Bertiglia


Открытки времен итало-эфиопских войн пропагандировали «благородное» дело колонизации

Открытки времен итало-эфиопских войн пропагандировали «благородное» дело колонизации


Серия итальянских открыток «Bambini fascisti» (Дети фашисты), 1941 - 1942 г.г., художник Aurelio Bertiglia.

Серия итальянских открыток «Bambini fascisti» (Дети фашисты), 1941 - 1942 г.г., художник Aurelio Bertiglia.


Надписи на дорожных указателях «Путь к победе» и «Пешеходное движение запрещено». (Насмешка в адрес Великобритании, Греции и Балкан по поводу их неспособности к осуществлению более полной государственной самоорганизации)

Надписи на дорожных указателях «Путь к победе» и «Пешеходное движение запрещено». (Насмешка в адрес Великобритании, Греции и Балкан по поводу их неспособности к осуществлению более полной государственной самоорганизации)



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Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

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Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войнуПодписаться на мой Instagram
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