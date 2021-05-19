Зачем художники в старину отправляли детей - героев открыток на войну

С нами не соскучишься!





В современном мире светлые образы детей тоже частенько используются художниками, однако мы привыкли к тому, что малыши на картинках, даже рекламного характера, должны заниматься своими детскими делами. Но старинные открытки времен Первой мировой не соответствуют этим шаблонам. Дети на них вооружаются

В современном мире светлые образы детей тоже частенько используются художниками, однако мы привыкли к тому, что малыши на картинках, даже рекламного характера, должны заниматься своими детскими делами. Но старинные открытки времен Первой мировой не соответствуют этим шаблонам. Дети на них вооружаются , идут в бой, страдают от ран и даже курят. Этот прием пропаганды был очень популярен в начале XX века.

«Своя ноша не тяжела», открытка конца XIX века, Елизавета Бём

Хорошего негде взять!», открытка конца XIX века, Елизавета Бём «Ух-ты, ах-ты, как-то мне замуж идти! За худого не охота.Хорошего негде взять!», открытка конца XIX века, Елизавета Бём

«Он-то к ней голубится, а она от него тетерится», открытка конца XIX века, Елизавета Бём

«Сяду я за стол да подумаю. Как мне жить. Как мне быть одинокому!», открытка конца XIX века , Елизавета Бём

«1 января. Первая рюмка колом. Вторая соколом» открытка конца XIX века, Елизавета Бём

Патриотическая серия открыток времен Первой мировой войны, художник Александр Лавров

Открытки с детьми показывали не столько ужасы войны , сколько человечность

Конечно, дети на военно-агитационных открытках всегда были победителями

«Покурить нам утешенье после жаркого сраженья», открытка времен Первой мировой войны

«Сестрица – утешенье нам на поле сраженья», открытка времен Первой мировой войны

«Коль над немцем полетаю, все их замыслы узнаю», открытка времен Первой мировой войны

Серия итальянских открыток «Bambini coloniali» (1936 г.), художник Aurelio Bertiglia

Открытки времен итало-эфиопских войн пропагандировали «благородное» дело колонизации

Серия итальянских открыток «Bambini fascisti» (Дети фашисты), 1941 - 1942 г.г., художник Aurelio Bertiglia.

Надписи на дорожных указателях «Путь к победе» и «Пешеходное движение запрещено». (Насмешка в адрес Великобритании, Греции и Балкан по поводу их неспособности к осуществлению более полной государственной самоорганизации)