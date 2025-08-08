Несколько удивительных кулинарных хитростей

Хитрости в кулинарии могут существенно сократить время приготовления различных блюд, а следовательно увеличить ваше время отдыха и сэкономить ваши силы. Большинство этих секретов передавалось из поколения в поколение, но благодаря интернету, теперь ими можно поделиться сразу со всеми.







Мгновенная очистка яйца





Быстрая чистка чеснока





Чистим киви рюмкой быстро

Режем банан иголкой





Легкий способ почистить картофель





Яйца варим как обычно в крутую и по окончании охлаждаем резко в холодной воде из под крана.Кладем яйца по одному в литровую банку и добавляем немного воды.Зажимаем банку между ладонями рук и трясем. Яйцо внутри трескается и скорлупа практически сама слетает.При помощи банки можно так же почистить много чеснока за раз. Кладем целую головку в банку и так же как в примере с яйцом трясем между ладоней, только без воды.Вываливаем, головка распалась на зубчики.Удаляем шелуху и засыпаем зубчики опять в банку. Закрываем крышкой.Сильно трясем 10 секунд и вываливаем содержимое. Большинство зубчиков почти сами оголились, а остальным нужно немного помочь.Разрезаем киви пополам. Берем рюмку или бокал небольшого диаметра. И при помощи него отделяем мякоть от шкурки.Красивая половинка у вас в руках.Берем иголку, протыкаем банан. Проводим ей от стороны к стороне.Снимаем кожуру и делимся со своими знакомыми.Режем перец красиво как шеф-поварОтрезаем верхнюю и нижнюю части.Разрезаем круг и вырезаем содержимое.Режем полоску на ровные палочки.Выдавливаем плодоножку пальцем.И нарезаем верхнюю и нижнюю части.Перед варкой каждый плод по диаметру надрезаем ножем. Делается это быстро, много усилий не понадобится.Варим как обычно.После того как все сварилось, холодной водой охлаждаем картошку. Теперь достаточно просто стянуть кожуру с картофеля за 1 секунду.Вуаля!