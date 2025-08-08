С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    реальная совдепия, которая совкам сильно не нравитсяСоветское морожен...
  • lakmus
    Может проще сразу купить "Антиплесень"? Содержит хлор и практически не имеет запаха.Как удалить плесе...
  • Ингерман Ланская
    это на оооочень своеобразного любителя5 вкусных блюд, к...

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Хитрости в кулинарии могут существенно сократить время приготовления различных блюд, а следовательно увеличить ваше время отдыха и сэкономить ваши силы. Большинство этих секретов передавалось из поколения в поколение, но благодаря интернету, теперь ими можно поделиться сразу со всеми.

6 удивительных кулинарных хитростей

Мгновенная очистка яйца


Яйца варим как обычно в крутую и по окончании охлаждаем резко в холодной воде из под крана.
Кладем яйца по одному в литровую банку и добавляем немного воды.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Зажимаем банку между ладонями рук и трясем. Яйцо внутри трескается и скорлупа практически сама слетает.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Быстрая чистка чеснока


При помощи банки можно так же почистить много чеснока за раз. Кладем целую головку в банку и так же как в примере с яйцом трясем между ладоней, только без воды.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Вываливаем, головка распалась на зубчики.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Удаляем шелуху и засыпаем зубчики опять в банку. Закрываем крышкой.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Сильно трясем 10 секунд и вываливаем содержимое. Большинство зубчиков почти сами оголились, а остальным нужно немного помочь.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Чистим киви рюмкой быстро


Разрезаем киви пополам. Берем рюмку или бокал небольшого диаметра. И при помощи него отделяем мякоть от шкурки.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Красивая половинка у вас в руках.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Режем банан иголкой


Берем иголку, протыкаем банан. Проводим ей от стороны к стороне.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Снимаем кожуру и делимся со своими знакомыми.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Режем перец красиво как шеф-повар

Отрезаем верхнюю и нижнюю части.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Разрезаем круг и вырезаем содержимое.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Режем полоску на ровные палочки.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Выдавливаем плодоножку пальцем.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

И нарезаем верхнюю и нижнюю части.

Несколько удивительных кулинарных хитростейНесколько удивительных кулинарных хитростей

Легкий способ почистить картофель


Перед варкой каждый плод по диаметру надрезаем ножем. Делается это быстро, много усилий не понадобится.


Несколько удивительных кулинарных хитростей

Варим как обычно.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

После того как все сварилось, холодной водой охлаждаем картошку. Теперь достаточно просто стянуть кожуру с картофеля за 1 секунду.

Несколько удивительных кулинарных хитростей

Вуаля!

Несколько удивительных кулинарных хитростей
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
хитрости
наверх