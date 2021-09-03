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9 забавных фокусов с применением статического электричества, которые под силу каждому

9 забавных фокусов с применением статического электричества, которые под силу каждому

Если вам когда-нибудь хотелось быть волшебником, или хотя бы обучиться парочке занятных трюков, то статическое электричество – ваш лучший друг. Да, при правильном контакте с некоторыми предметами, вы сможете легко удивить детишек или даже одурачить слегка подвыпившего друга, заставив их думать, что вы обладаете властью над объектами и можете заставить их двигаться при помощи неких магических сил.

9 забавных фокусов с применением статического электричества, которые под силу каждому

Посмотрите это видео, и вы легко поймёте, как это делается. Проще всего получить «магическую силу» при помощи трубки ПВХ, потерев её о какую-нибудь ткань.

Вот каким фокусам вы легко можете обучиться:

Левитирующие светящиеся объекты
Электроскоп
Контроль за движением шариков
Подчиняющаяся вода
Танцующие шарики из упаковочного пенопластового материала в алюминиевой фольге
Послушные пузырьки
Отклоняющаяся спичка
Жестяная банка, движущаяся сама по себе
Парящая пенопластовая тарелка



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