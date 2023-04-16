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Секреты тысячелетней мумии, спрятанной внутри статуи Будды

«Самый старый пациент» — так прозвали статую в одном из голландских медицинских центров. Пожалуй, древняя статуя — один из немногих экспонатов, побывавших в компьютерном томографе. Почему учёные проводили исследования в клинике?

Китайские буддисты остро отреагировали на действия реставраторов. По их словам, учёные обращаются со святыней ненадлежащим образом. Однако исследователи просто хотят понять, как внутри статуи оказалась человеческая мумия?

Статуя Будды

 

Монах внутри статуи


В 1996 году обычный, но чрезвычайно богатый голландский коллекционер решил отреставрировать уникальный экспонат. На статуе Будды золотого цвета появились маленькие трещины и сколы. Когда реставратор снял постамент, ему предстало странное зрелище. Взгляд коллекционера упёрся в неопознанный объект, обмотанный чем-то вроде древнего бинта. Внутри постамента реставратор обнаружил две подушки и свиток, который покоился между ними. Записка сообщала, что находка — мумия просвещённого монаха, мастера Лю Цюаня. При жизни он руководил китайской школой медитации. Свиток также говорил о том, что Лю Цюань достиг высшего просвещения — прикоснулся к нирване. В этой позе его и замуровали внутри статуи. Конечно, опытный реставратор сначала не поверил записке.

У владельца артефакта было два выхода: разломать статую и убедиться в подлинности мумии или выбрать тонкие методы изучения. В итоге коллекционер пожалел предмет древности и обратился в местную клинику. Правда, провести нормальные исследования удалось лишь в 2013 году. Тогда статую поместили внутрь обычного компьютерного томографа. Того самого, с помощью которого проводят комплексную диагностику живых людей. Причём статуя побывала не в одном, а в двух томографах в разных странах. Сначала экспертизу провели немцы в Манхейме. Затем статуя попала в руки учёных в голландском городе Амерсфорте. Европейским учёным хотелось лично убедиться, что внутри статуи спрятан настоящий человек.

Томография древней мумии буддийского монаха


К счастью исследователей, артефакт полностью поместился в томографы. В результате аппараты выдали чёткое изображение. На снимке ясно проступил человеческий скелет и человеческий череп. Мумия замерла в позе лотоса. Ни у кого не осталось сомнений, что «начинка» статуи — монах, которого замуровали две тысячи лет назад. Голландский коллекционер уже готов был поверить, что буддист и правда достиг нирваны, после чего его замуровали. Однако детальное изучение статуи с помощью эндоскопов разочаровало реставратора.

Секрет мумифицированных останков


После длительной диагностики в томографах исследователи взялись за эндоскопы. Приборы с длинной шеей-трубкой и камерой на конце — отличный способ проверить, что внутри статуи. При этом артефакт даже не нужно вскрывать. Процесс диагностики осложнялся тем, что мумия сидела в позе лотоса. В медитации эта поза — классическая. Однако для того, чтобы не повредить ни один сантиметр, учёным пришлось попотеть. Наконец, эндоскопы проникли в брюшную и грудную полости мумии. И не обнаружили там ничего. Внутри монах был абсолютно пуст. Открытие полностью отвергало теорию о самомумификации. Согласно верованиям буддистов, особо просвещённые монахи способны достигать самадхи — высшего состояния сознания. В этот момент жизненные процессы в теле человека замирают. Разум же уносится в другое измерение. После этого просвещённый превращается в каменную мумию.

Томография тысячелетней мумии буддийского монаха


Пустоты внутри мумии опровергли доводы о самомумификации. Очевидно, органы специально извлекли, а монаха замуровали внутри статуи. Кроме того, исследователям удалось обнаружить в пустотах ветхие бумаги с иероглифами. Архелоги не сразу распознали, чем являются ветхие, рассыпающиеся на части клочки:
Нам показалось, что мы смотрим на фрагменты лёгочной ткани, но выяснилось, что это не она — это были мелкие части бумаги с фразами из китайских текстов.

Свитки нельзя вытащить, так как они слишком хрупкие. Несмотря на это, кое-что учёным удалось прочесть. Именно из записок они поняли, что монаха зовут Лю Цюань. Согласно свиткам, буддист умер в 1100 году. При этом монах был довольно видным и уважаемым человеком. Скорее всего, замуровали его для того, чтобы сделать своеобразную священную реликвию. И молиться ей.
Мы обнаружили в основании коврик, который на 200 лет моложе мумии, и решили, что сначала мумии просто поклонялись в течение ста лет, а потом (может быть, оттого, что она «помогла» при неурожае или еще каком бедствии) для почёта облекли её в саркофаг-статую из папье-маше.

Монах внутри статуи Будды

Святой Лю Цюань


Когда в 2015 году известие о древней находке прогремело на весь мир, разразился скандал. Не совсем скандал, просто китайские крестьяне направили голландскому правительству письмо с требованием вернуть мумию на родину. Они подчёркивали, что монах при жизни служил в одном из храмов небольшой деревеньки Янчунь. Таким образом, статуя, которая сейчас хранится в запасниках Музея Дренте в Нидерландах, — похищенная реликвия. И китайские буддисты настойчиво просят вернуть священный артефакт. По словам жителей деревни Янчунь, монах — уважаемый предок. Упоминания о нём встречаются во многих местных традициях. Долгое время его статуя стояла в храме. Однако в 1995 году её украли. Теперь, по словам китайских буддистов, мастер Лю Цюань выставляется на всеобщее обозрение, что противоречит священным традициям.

Записи о мастере можно найти в древних китайских архивах. При жизни монах занимался травяной медициной и лечил местное население. Если верить архивам, Лю Цюань прожил невероятно долгую жизнь — более 300 лет. В благодарность за врачевание жители деревеньки решили мумифицировать монаха и превратили его в священную реликвию. Долгое время статуя представляла собой объект поклонения и располагалась в небольшом храме. Внезапно статуя бесследно пропала. А потом простые жители небольшой китайской деревушки увидели своего «монаха» по телевизору. Как сообщало центральное китайское телевидение, жители восприняли новость по-разному. Кто-то радовался, кого-то известие привело в бешенство.

Новость о том, что статуя — древняя реликвия китайской деревушки, поставило голландских учёных в тупик. Вернуть реликвию быстро не получится. Более того, статуя, скорее всего, надолго переехала в Европу. Дело в том, что в 1996 году европейский коллекционер купил статую совершенно легально. У реставратора, который предпочёл остаться анонимным, даже сохранились все документы на реликвию. После многочисленных тестов и анализов мумия в саркофаге переехала в музей. По словам археологов, лучшие условия хранения хрупкой реликвии представить сложно. После полного восстановления статуя находится в идеальном состоянии. Хранят и перевозят драгоценность в специальном ящике. Артефакту ничто не угрожает. И возвращать её в плохо охраняемый храм — жуткое расточительство.

Вместе с этим голландцы подчеркнули, что китайские крестьяне могут подать иск в Нидерландский суд или обратиться к властям с дипломатическим прошением. Однако шансы на удовлетворение требований невелики. Конвенция ЮНЕСКО, согласно которой Европа обязана возвращать ценности на родину, была подписана в 2009 году. Всё, что нашли до 2009 года, не попадает под действие этого документа.

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Секреты тысячелетней мумии, спрятанной внутри статуи Будды

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Секреты тысячелетней мумии, спрятанной внутри статуи БуддыПодписаться на мой Instagram
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