И у домов есть глаза: 17 примеров красивейших окон со всего мира

Потрясающие окна со всего мира.
Путешествия дарят нам возможность увидеть не только внешний мир, но и кое-что скрытое от посторонних, если мы хотим прикоснуться к чуду. Ведь всегда есть шанс встретить красивые детали, которые таят за собою что-то еще более прекрасное и таинственное, как эти 17 волшебных окон.
1. Витражное окно
Роскошное витражное окно, которое украшает интерьер одной из квартир в Барселоне, Испания.
2. Красный плющ
Потрясающий балкончик в окружении красного плюща. Париж, Франция.
3. Восходящая луна
Красивое окно в стиле арт-деко (art-deco).
4. Мозаика
Причудливое окно в нише, украшенной каменной мозаикой. Дом Фигерас (Casa Figueras), Барселона, Испания.
5. Лепка
Окно в стиле арт-нуво, украшенное восхитительной лепкой. Дом Бальо (Casa Battlо), Барселона, Испания.
6. Винтаж
Винтажное окошко с деревянными ставнями. Нормандия, Франция.
7. Старинное колесо
Окно в сад из старого колеса от телеги.
8. Модерн
Огромное витражное окно в кованной раме. Брюссель, Бельгия.
9. Стеклянное великолепие
Огромные витражные окна ресторана в Париже.
10. «Каталонский модерн»
Окна, украшенные потрясающей ковкой и лепниной. Барселона, Испания.
11. Сказочное окошко
Маленькое окошко в деревянной раме. Англия.
12. Полукруглое окно
Большое полукруглое окно, которое позволяет беспрепятственно любоваться заснеженными пейзажами. Норвегия.
13. Геометрия
Треугольное окно в белоснежной раме. Швеция.
14. Теремок
Окно в красивой резной раме. Сибирь, Россия.
15. Фантастическая решетка
Окно, украшенное фантастической кованной решеткой.
16. Природные мотивы
Окно виллы Киндерманна, украшенное каменной резьбой. Лодзь, Польша.
17. Роскошь золота
Окно в раме, стилизованной под золото, украшенное лепниной. Парма, Италия.
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