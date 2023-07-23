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И у домов есть глаза: 17 примеров красивейших окон со всего мира


Потрясающие окна со всего мира.

Потрясающие окна со всего мира.

Путешествия дарят нам возможность увидеть не только внешний мир, но и кое-что скрытое от посторонних, если мы хотим прикоснуться к чуду. Ведь всегда есть шанс встретить красивые детали, которые таят за собою что-то еще более прекрасное и таинственное, как эти 17 волшебных окон.

1. Витражное окно


Роскошное витражное окно, которое украшает интерьер одной из квартир в Барселоне, Испания.

Роскошное витражное окно, которое украшает интерьер одной из квартир в Барселоне, Испания.

 

2. Красный плющ


Потрясающий балкончик в окружении красного плюща. Париж, Франция.

Потрясающий балкончик в окружении красного плюща. Париж, Франция.

 

3. Восходящая луна


Красивое окно в стиле арт-деко (art-deco).

Красивое окно в стиле арт-деко (art-deco).

 

4. Мозаика


Причудливое окно в нише, украшенной каменной мозаикой. Дом Фигерас (Casa Figueras), Барселона, Испания.

Причудливое окно в нише, украшенной каменной мозаикой. Дом Фигерас (Casa Figueras), Барселона, Испания.

 

 

5. Лепка


Окно в стиле арт-нуво, украшенное восхитительной лепкой. Дом Бальо (Casa Battlо), Барселона, Испания.

Окно в стиле арт-нуво, украшенное восхитительной лепкой. Дом Бальо (Casa Battlо), Барселона, Испания.

 

 

6. Винтаж


Винтажное окошко с деревянными ставнями. Нормандия, Франция.

Винтажное окошко с деревянными ставнями. Нормандия, Франция.

 

7. Старинное колесо


Окно в сад из старого колеса от телеги.

Окно в сад из старого колеса от телеги.

 

8. Модерн


Огромное витражное окно в кованной раме. Брюссель, Бельгия.

Огромное витражное окно в кованной раме. Брюссель, Бельгия.

 

9. Стеклянное великолепие


Огромные витражные окна ресторана в Париже.

Огромные витражные окна ресторана в Париже.

 

10. «Каталонский модерн»


Окна, украшенные потрясающей ковкой и лепниной. Барселона, Испания.

Окна, украшенные потрясающей ковкой и лепниной. Барселона, Испания.

 

11. Сказочное окошко


Маленькое окошко в деревянной раме. Англия.

Маленькое окошко в деревянной раме. Англия.

 

12. Полукруглое окно


Большое полукруглое окно, которое позволяет беспрепятственно любоваться заснеженными пейзажами. Норвегия.

Большое полукруглое окно, которое позволяет беспрепятственно любоваться заснеженными пейзажами. Норвегия.

 

13. Геометрия


Треугольное окно в белоснежной раме. Швеция.

Треугольное окно в белоснежной раме. Швеция.

 

14. Теремок


Окно в красивой резной раме. Сибирь, Россия.

Окно в красивой резной раме. Сибирь, Россия.

 

15. Фантастическая решетка


Окно, украшенное фантастической кованной решеткой.

Окно, украшенное фантастической кованной решеткой.

 

16. Природные мотивы


Окно виллы Киндерманна, украшенное каменной резьбой. Лодзь, Польша.

Окно виллы Киндерманна, украшенное каменной резьбой. Лодзь, Польша.

 

17. Роскошь золота


Окно в раме, стилизованной под золото, украшенное лепниной. Парма, Италия.

Окно в раме, стилизованной под золото, украшенное лепниной. Парма, Италия.

 

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И у домов есть глаза: 17 примеров красивейших окон со всего мира

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И у домов есть глаза: 17 примеров красивейших окон со всего мираПодписаться на мой Instagram
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