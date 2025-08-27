С нами не соску...
10 продуктов, которые богаты незаменимой для здоровья аминокислотой омега-3




Жирные аминокислоты, такие, как омега-3, относятся к незаменимым для жизни и здоровья человека. Омега-3 замедляет процесс старения клеток, снижает аппетит, осуществляет профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, улучшает концентрацию, улучшает метаболизм, помогает сохранить здоровье ногтей, волос и кожи.
Материал расскажет о топовых десяти продуктах, богатых омега-3.


1. Анчоусы


Анчоусы. / Фото: stranabolgariya.ru

Анчоусы. / Фото: stranabolgariya.ru

 

Эта маленькая рыбка - рекордсмен по содержанию омега-3. Она также является хорошим источником нежирного белка и многих витаминов и минералов, включая кальций, селен и фолиевую кислоту. Анчоусы широко доступны и продаются свежими, консервированными в масле или копчёными. Добавляйте анчоусы в салаты, пасту или сэндвич, чтобы усилить вкус и получить полезные кислоты.

2. Сельдь



Сельдь. / Фото: serg-crb.ru

Сельдь. / Фото: serg-crb.ru

 

Сельдь – ещё один отличный источник омега-3. В продуктовых магазинах сельдь продают свежей, консервированной или копчёной, она очень универсальна и имеют широкий выбор способов приготовления.

3. Скумбрия


Скубрия. / Фото: mrfilin.com

Скубрия. / Фото: mrfilin.com

 

Скумбрия — это морская рыба среднего размера. Атлантическая скумбрия имеет относительно низкое содержание ртути, что важно для детей. Она также богата белком и важными витаминами и минералами, такими как B6, B12 и магний. Скумбрию чаще всего покупают свежей, и она в равной степени хорошо выдерживает запекание, приготовление на гриле, приготовление на пару или обжаривание на сковороде.

4. Радужная форель


Радужная форель. / Фото: novikovnn.ru

Радужная форель. / Фото: novikovnn.ru

 

Радужная форель - ещё один отличный вариант получения омега-3.
Эта полужирная пресноводная рыба также является отличным источником нежирного белка и витаминов D, B6 и B12. Радужная форель, более мягкая по вкусу, чем большинство жирных рыб, является хорошим вариантом, если вы не являетесь поклонником того самого советского «рыбного вкуса». Запекание или обжаривание на сковороде — простые варианты приготовления этой полужирной рыбы.

5. Лосось


Лосось. / Фото: pulse.mail.ru

Лосось. / Фото: pulse.mail.ru

 

Лосось содержит не только омега-3, но и другие полезные соединения, такие как витамины группы B и калий. Дикий лосось часто встречается в свежем, консервированном или копченом виде и хорошо сочетается с различными гарнирами, особенно хорош он с мягким белым сыром.

Важно! Хотя и дикий лосось, и лосось, выращенный на рыбофабриках, богаты омега-3, лосось, выращенный на рыбофабриках, может быть не лучшим вариантом для вашего здоровья. Выращенный на фермах лосось часто получает высокие дозы антибиотиков, и клинические испытания свидетельствуют о том, что это может играть роль в устойчивости к противомикробным препаратам. По возможности выбирайте лосося, пойманного в дикой природе.

6. Льняное масло


Льняное масло. / Фото: nvkz-tub.ru

Льняное масло. / Фото: nvkz-tub.ru

 

Льняное масло представляет собой желтоватое масло с ярко выраженным ореховым вкусом, которое получают из семян льна. Всего 1 столовая ложка данного масла в сутки может легко помочь вам получить достаточное количество омега-3 в день. Важно отметить, что льняное масло становится горьким при воздействии высокой температуры. Для лучшего вкуса ешьте его, не нагревая. Льняное масло — хороший вариант для приготовления заправки для салатов, готовых макарон или добавления в супы или тушеные блюда в конце приготовления.

7. Семена чиа


Семена чиа. / Фото: fedsp.com

Семена чиа. / Фото: fedsp.com

 

Благодаря своей питательной ценности семена чиа приобрели популярность. Эти крошечные семена - отличный источник омега-3. Они также являются хорошим источником белка, кальция и клетчатки. Клетчатка является неотъемлемой частью здорового питания, поскольку она помогает питать микробиом кишечника и препятствует такому «помолодевшему заболеванию» 21 века, как синдром избыточного бактериального роста, которым страдает всё больше молодых людей, которые любят сладкое и углеводы.

8. Грецкие орехи


Грецкий орех. / Фото: arabic-group.com

Грецкий орех. / Фото: arabic-group.com

 

Грецкие орехи - ещё один вариант увеличения потребления омега-3 в сутки. Грецкие орехи также богаты другими полезными для здоровья питательными веществами, включая ряд витаминов и минералов, белки и клетчатку. Попробуйте добавлять грецкие орехи в овсянку, салаты, соус песто, пасту и вообще во всё, чему можно шикарно придать вкусный ореховый хруст.

9. Рапсовое масло


Рапсовое масло. / Фото: mixyfotos.ru

Рапсовое масло. / Фото: mixyfotos.ru

 

Рапсовое масло представляет собой мягкое масло от прозрачного до желтого цвета. Это кулинарная рабочая лошадка для многих поваров. Легкое по вкусу и легкодоступное масло используется в самых разных кухнях мира. Он также имеет относительно высокую точку дымления, что означает, что он может выдерживать такие методы приготовления при высоких температурах, как обжаривание или тушение. В отличие от описанного в пункте материала выше льняного брата, жарить и тушить на рапсовом – отличное решение.

10. Соевое масло


Соевое масло. / Фото: vsedlyasushi.ru

Соевое масло. / Фото: vsedlyasushi.ru

 

Соевое масло, полученное из семян растения сои, представляет собой масло с нейтральным вкусом, которое богато омега-3.

