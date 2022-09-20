Как творили японские художницы прошлого: Цветы, красавицы и абстракционизм

Принято считать, что Япония – страна патриархальная, и в развитии ее культуры, в частности изобразительного искусства, женщины традиционно играли второстепенную роль. Однако мало того, что сегодня огромные объемы манги в различных жанрах создаются женщинами, а представительницы японского contemporary art штурмуют западные галереи. В Японии прошлых веков женщин вполне поощряли к занятиям искусством, кисти для каллиграфии входили в приданое каждой приличной девушки, а художницы достигали немалых успехов.
Киёхара Юкинобу - цветы, птицы и поэтессы
Работы в разных жанрах.
Несмотря на то, что живопись была занятием, вполне подходящим для женщин, все же они сталкивались с непреодолимыми подчас препятствиями. Обучаться они могли только дома, и далеко не каждая семья могла позволить себе нанять прославленного художника в качестве учителя – да, в общем-то, и художника третьесортного нанять было многим не по карману. Киёхаре Юкинобу повезло – она родилась в известной творческой семье. Отец и дед художницы были яркими представителями школы живописи Кано, и совершенно естественно, что и она продолжила их путь.
Цветы и птицы - популярный жанр японской живописи.
Работы Киехары Юкинобу.
Однако работы Киёхары отличались большей смелостью, яркой индивидуальностью, непривычной трактовкой традиционных сюжетов. Ее называли кэйсю – женщиной, достигшей высот в искусстве. Она подписывала работы, ставила на них собственную печать. Довольно быстро сформировался круг ее постоянных покупателей, практически коллекционеров ее работ. Нередко она изображала птиц и цветы, особенно на ширмах (к сожалению, сохранилась лишь одна), исторических персонажей, но настоящую славу ей принесли портреты таких же талантливых и успешных современниц.
Икэ Гёкуран: феминизм XVIII века
Свитки Икэ Гекуран.
Икэ Гёкуран была одной из известнейших женщин Японии восемнадцатого века. Она писала в стиле бундзинга, занималась каллиграфией, писала стихи. В Киото о ней знал каждый, сегодня же ее работы входят в список Национальных сокровищ Японии. Она расписывала веера, ширмы, предметы мебели. Творческая биография Гёкуран очень романтична. Она училась живописи с детства, но ярче всего талант ее расцвел, что удивительно, в браке. А ведь ее муж тоже был художником – но ничуть не затмевал супругу, а с удовольствием работал в тандеме с ней. Он давал ей профессиональные советы, она учила его стихосложению, вместе они практиковали игру на музыкальных инструментах. Этот творческий союз приводил окружающих в недоумение – ведь женщине полагалось «знать свое место». Гёкуран же не только вела себя как равная супругу, но и не удалила брови после замужества, как полагалось в те времена. И пусть зарабатывали они немного, но, похоже, были счастливы. А в наши дни во время фестиваля Дзидай-мацури женщины вдохновляются образом Гёкуран для создания костюма – и вполне возможно, что ее история помогает многим поверить в свои силы и настоящую любовь.
Кацусика Ои – «Госпожа Хокусай»
Музыкальное трио.
Знакомая фамилия – действительно, Кацусика Ои – третья дочь всемирно известного художника Хокусая (и не единственная из его дочерей, кто выбрал творческую карьеру). С юных лет она помогала отцу в его работе, кое-что писала уже за него. Ои – это ее творческий псевдоним, поскольку отец звал ее «эй!». В достаточно молодом возрасте начала создавать и самостоятельные работы, которые высоко оценивались современниками. Даже отец – а многим известно, как непросто заслужить родительскую похвалу, занявшись тем делом, в котором они достигли высот – признавал ее талант. Он утверждал, что «в деле рисования красавиц» дочери и вовсе не соперник.
Ночная сцена в Есиваре.
Вообще о судьбе Ои известно мало. Она была замужем, однако довольно скоро развелась и вернулась в родительский дом – не сошлась с мужем во взглядах на его творчество, вернее, попросту назвала бездарностью. После смерти отца она исчезла.
Мангака Хинако Сугиура посвятила ей мангу «Госпожа Хокусай», которая была экранизирована в 2015 году – и определенно стоит того, чтобы ее посмотрели даже отчаянные противники аниме.
Уэмура Сёэн – красота и пропаганда
Красавицы в традиционных нарядах.
Уэмура Сёэн – яркая представительница искусства Японии периодов Мэйдзи, Тайсё и Сёва. Расцвет ее художественной карьеры совпал с ростом интереса японцев к собственным живописным традициям на рубеже XIX-XX века и всплеском внимания иностранцев к восточной культуре. Рисовать начала в детстве под руководством матери, вдовы торговца чаем. Отлично разбиралась в тонкостях японской чайной церемонии, глубоко изучила творчество Кацусики Хокусая, художников школы Кано, прекрасно овладела техниками живописи гохуа, работала в технике ксилографии. Ее работы обычно изображали прекрасных женщин в традиционных костюмах, сюжеты из истории и литературы родной страны, сценки из постановок театра «но».
В работах Уэмуры нашли отражение традиции японской живописи.
Уэмура Сёэн, пожалуй, была самой титулованной японской художницей за всю историю страны – первой женщиной, принятой в Императорскую академию искусств, «придворным художником» императорского двора, получила японский Орден культуры. Ее работы приобрел сын королевы Виктории во время своего визита, по мотивам ее картин создавались почтовые марки… Творчество Сёэн было проникнуто любовью к японским традициям прошлого, к родной культуре, а потому совершенно неудивительно, что для правительства оно стало своего рода орудием пропаганды в годы Второй мировой войны. Войну художница пережила, скончавшись в семьдесят четыре года в 1949, а в Японии ее помнят, любят и почитают по сей день.
Токо Шинода – абстрактная каллиграфия
Токо Шинода и ее абстрактные дети.
Страшно подумать, но модернистское искусство с его экспериментами появилось больше столетия назад! И теперь все «измы» - абстракционизм, кубизм, супрематизм – при всей своей остроте и неоднозначности стали частью истории. Поэтому вполне уместно в числе художниц прошлого упомянуть Токо Шиноду – художницу, совместившую западный авангард с японской традиционной каллиграфией, которую называют родоначальницей современного искусства Японии.
Работы Токо Шиноды.
Токо родилась в 1913 году, ей было двадцать три года, когда на нее свалилась настоящая, мировая слава – не только на родине, но и в Европе, и в США ее смелые картины вызывали ажиотаж. Она называла полотна своими детьми, а брак считала смертью для искусства. Художница прожила сто семь лет, успев увидеть и взлет, и смерть абстракционизма – но западного. Свой собственный абстракционизм, подлинно японский, она пронесла через всю жизнь и завещала вечности.
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