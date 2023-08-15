Странности современной архитектуры: церковь с нестандартным фасадом

Церковь Санта-Моника в предместье Мадрида.
Современная архитектура заставляет обывателей восхищаться, удивляться, а порой и недоумевать. Так в окрестностях испанской столицы появилось здание, назначение которого с первого взгляда сразу не ясно. На самом деле это церковь. Нестандартный фасад с лаконичным интерьером наверняка привлекут туда не только местных прихожан, но и гостей города.
Архитекторский проект студии Vicens and Ramos Estudio de Arquitectura.
Архитектурная студия Vicens and Ramos Estudio de Arquitectura завершила работу над церковью Санта-Моника в испанском городе Ривас-Васиамадрид. Внешне строение мало чем напоминает храм Божий в традиционном понимании. С одной стороны здание выполнено в виде закругленной формы, а с фасада оно представляет собой несколько своеобразных лучей. Снаружи церковь обшита листами кортеновской стали.
Фасад церкви выполнен в виде лучей.
Каждый из «лучей» является своеобразным люком, который создает игру света на алтаре. Внутренний дизайн церкви более чем лаконичен. Нижняя часть пространства выполнена в черном мраморе, который создает разительный контраст с белоснежными стенами с множеством прямоугольных отверстий, сквозь который проходит свет.
Внутреннее убранство церкви Санта-Моника.
Лаконичный интерьер церкви Санта-Моника.
Вся мебель и элементы декора выполнены местными мастерами. Кроме основного зала, в церкви есть еще административные помещения, места для катехизации и две комнаты для проживания священников.
Церковь Санта-Моника. Вид сбоку.
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