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Странности современной архитектуры: церковь с нестандартным фасадом


Церковь Санта-Моника в предместье Мадрида.

Церковь Санта-Моника в предместье Мадрида.

Современная архитектура заставляет обывателей восхищаться, удивляться, а порой и недоумевать. Так в окрестностях испанской столицы появилось здание, назначение которого с первого взгляда сразу не ясно. На самом деле это церковь. Нестандартный фасад с лаконичным интерьером наверняка привлекут туда не только местных прихожан, но и гостей города.

Архитекторский проект студии Vicens and Ramos Estudio de Arquitectura.

Архитекторский проект студии Vicens and Ramos Estudio de Arquitectura.

Архитектурная студия Vicens and Ramos Estudio de Arquitectura завершила работу над церковью Санта-Моника в испанском городе Ривас-Васиамадрид. Внешне строение мало чем напоминает храм Божий в традиционном понимании. С одной стороны здание выполнено в виде закругленной формы, а с фасада оно представляет собой несколько своеобразных лучей. Снаружи церковь обшита листами кортеновской стали.
Фасад церкви выполнен в виде лучей.

Фасад церкви выполнен в виде лучей.

Каждый из «лучей» является своеобразным люком, который создает игру света на алтаре. Внутренний дизайн церкви более чем лаконичен. Нижняя часть пространства выполнена в черном мраморе, который создает разительный контраст с белоснежными стенами с множеством прямоугольных отверстий, сквозь который проходит свет.
Внутреннее убранство церкви Санта-Моника.

Внутреннее убранство церкви Санта-Моника.


Лаконичный интерьер церкви Санта-Моника.

Лаконичный интерьер церкви Санта-Моника.


Вся мебель и элементы декора выполнены местными мастерами. Кроме основного зала, в церкви есть еще административные помещения, места для катехизации и две комнаты для проживания священников.
Церковь Санта-Моника. Вид сбоку.

Церковь Санта-Моника. Вид сбоку.

 

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Странности современной архитектуры: церковь с нестандартным фасадом

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Странности современной архитектуры: церковь с нестандартным фасадомПодписаться на мой Instagram
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