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10 детей российских знаменитостей, которые избегают публичности


10 детей российских знаменитостей, которые избегают публичности

Дети знаменитостей часто с малых лет понимают, что такое бремя популярности. Они с самого рождения окружены вниманием и блеском софитов. Одним подобное положение нравится, и они впоследствии стремятся пойти по стопам своих известных родителей. Другие считают публичность слишком обременительной и предпочитают оставаться в тени, редко появляются на светских мероприятиях и предпочитают вести довольно закрытый образ жизни. В нашем обзоре представлены самые непубличные дети знаменитостей.

Константин Меладзе


Редкая фотография Константина с родителями, Валерием Меладзе и Альбиной Джанабаевой. / Фото: www.roditeli-rossii.ru

Редкая фотография Константина с родителями, Валерием Меладзе и Альбиной Джанабаевой. / Фото: www.roditeli-rossii.ru

 

Сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

Юноша не только не появляется на светских мероприятиях, но даже отворачивается, если мама пытается сделать совместное фото с сыном. 15-летний Константин попросил родителей не публиковать его фотографии на своих страницах в социальных сетях. Публичности юноша предпочитает скромную жизнь обычного подростка.

Александр и Виктория Картунковы


Александр и Виктория Картунковы. / Фото: www.vokrug.tv

Александр и Виктория Картунковы. / Фото: www.vokrug.tv

 

Дочь Ольги и Виталия Картунковых

Известная актриса, звезда юмористического шоу «Однажды в России», тщательно оберегает свою жизнь и жизнь своих близких от пристального внимания прессы.
Даже на своей страничке в социальной сети она очень редко публикует снимки детей. Виктория и Александр очень разные. Дочь актрисы выбрала для себя творческую профессию, она учится на режиссёрском факультете в Краснодарском университете культуры, а вот Александр решил пойти по стопам отца и стать офицером.

Дева Кассель


Дева Кассель. / Фото: www.shining-stars.ru

Дева Кассель. / Фото: www.shining-stars.ru

 

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

15-летняя Дева Кассель крайне редко выходит в свет и предпочитает не привлекать к себе внимания. Отец девочки категорически против того, чтобы его дочери пошли по стопам родителей и стали актрисами. Впрочем, юная Дева пока что и сама не рвётся к покорению вершин славы, хотя по внешним данным она способна даже превзойти свою звёздную маму.

Полина Воробьёва


Полина Воробьёва. / Фото: www.2lady.ru

Полина Воробьёва. / Фото: www.2lady.ru

 

Дочь Леонида Агутина и Марии Воробьёвой

Старшая дочь известного исполнителя живет вместе с мамой во Франции. Она увлекается музыкой, однако образование получила юридическое и мечтает стать юристом-международником. Девушка знает четыре иностранных языка, что является необходимым при её профессии.

Елизавета Варум


Елизавета Варум. / Фото: www.interesnoznat.com

Елизавета Варум. / Фото: www.interesnoznat.com

 

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина

Младшая дочь Леонида Агутина, рождённая в браке с Анжеликой Варум, всерьёз увлекается музыкой и даже является создателем собственной рок-группы, для которой пишет музыку. Девушка играет на гитаре и выступает с концертами. При этом она не любит светские тусовки и даже на фотографиях с родителями фигурирует нечасто.

Елизавета Янковская


Елизавета Янковская. / Фото: www.vokrug.tv

Елизавета Янковская. / Фото: www.vokrug.tv

 

Дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры

Внучка Олега Янковского окончила Школу-студию МХАТ, но решила продолжить своё образование, поступив в Российский институт театрального искусства, где сейчас учится. Несмотря на профессию, Елизавета остаётся очень закрытым человеком. Она появляется на светских мероприятиях лишь по мере крайней необходимости, зато на страничке в социальной сети можно познакомиться с фотоработами девушки, поражающими своей неординарностью.

Ксения Иратова


Ксения Иратова. / Фото: www.yandex.net

Ксения Иратова. / Фото: www.yandex.net

 

Дочь Алёны Апиной и Александра Иратова

Ксения очень редко соглашается давать интервью и совершенно равнодушна к славе. Она ещё в восьмом классе решила стать хирургом и уверенно шла к своей цели, готовясь к поступлению в медицинский институт. 17-летняя дочь известной певицы и продюсера любит кататься на лыжах и общаться с друзьями, она много лет занималась гимнастикой и стала кандидатом в мастера спорта.

Лукас Александр


Лукас Александр. / Фото: www.woman.ru

Лукас Александр. / Фото: www.woman.ru

 

Сын Натальи Водяновой и Джастина Портмана

17-летний юноша категорически отказывается от всех предложений модельных агентств о сотрудничестве, хотя вполне мог бы добиться успеха на этом поприще. Но юноша решил, что ему куда интереснее заниматься благотворительностью. В свободное время Лукас любит порыбачить, выбраться на природу и заняться спортом. Раз в неделю он занимается русским языком, отлично знает английский и общается на французском, так как живет и учится во Франции.

Дени Байсаров


Дени Байсаров. / Фото: www.woman.ru

Дени Байсаров. / Фото: www.woman.ru

 

Сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова

Дени Байсаров в своё время стал причиной судебного разбирательства между родителями, каждый из которых хотел, чтобы сын жил именно с ним. Юноша с отличием окончил учебное заведение «Президент», учился в Центаройском кадетском корпусе в Чечне, окончил музыкальную школу «Гнесинские виртуозы», а в настоящее время является студентом Кембриджского университета. Он очень тепло общается с обоими родителями, обожает свою младшую сестричку и с уважение относится к старшему брату Никите Преснякову.

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10 детей российских знаменитостей, которые избегают публичности

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10 детей российских знаменитостей, которые избегают публичностиПодписаться на мой Instagram
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