10 детей российских знаменитостей, которые избегают публичности

Дети знаменитостей часто с малых лет понимают, что такое бремя популярности. Они с самого рождения окружены вниманием и блеском софитов. Одним подобное положение нравится, и они впоследствии стремятся пойти по стопам своих известных родителей. Другие считают публичность слишком обременительной и предпочитают оставаться в тени, редко появляются на светских мероприятиях и предпочитают вести довольно закрытый образ жизни. В нашем обзоре представлены самые непубличные дети знаменитостей.
Константин Меладзе
Редкая фотография Константина с родителями, Валерием Меладзе и Альбиной Джанабаевой. / Фото: www.roditeli-rossii.ru
Сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой
Юноша не только не появляется на светских мероприятиях, но даже отворачивается, если мама пытается сделать совместное фото с сыном. 15-летний Константин попросил родителей не публиковать его фотографии на своих страницах в социальных сетях. Публичности юноша предпочитает скромную жизнь обычного подростка.
Александр и Виктория Картунковы
Александр и Виктория Картунковы. / Фото: www.vokrug.tv
Дочь Ольги и Виталия Картунковых
Известная актриса, звезда юмористического шоу «Однажды в России», тщательно оберегает свою жизнь и жизнь своих близких от пристального внимания прессы. Даже на своей страничке в социальной сети она очень редко публикует снимки детей. Виктория и Александр очень разные. Дочь актрисы выбрала для себя творческую профессию, она учится на режиссёрском факультете в Краснодарском университете культуры, а вот Александр решил пойти по стопам отца и стать офицером.
Дева Кассель
Дева Кассель. / Фото: www.shining-stars.ru
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя
15-летняя Дева Кассель крайне редко выходит в свет и предпочитает не привлекать к себе внимания. Отец девочки категорически против того, чтобы его дочери пошли по стопам родителей и стали актрисами. Впрочем, юная Дева пока что и сама не рвётся к покорению вершин славы, хотя по внешним данным она способна даже превзойти свою звёздную маму.
Полина Воробьёва
Полина Воробьёва. / Фото: www.2lady.ru
Дочь Леонида Агутина и Марии Воробьёвой
Старшая дочь известного исполнителя живет вместе с мамой во Франции. Она увлекается музыкой, однако образование получила юридическое и мечтает стать юристом-международником. Девушка знает четыре иностранных языка, что является необходимым при её профессии.
Елизавета Варум
Елизавета Варум. / Фото: www.interesnoznat.com
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина
Младшая дочь Леонида Агутина, рождённая в браке с Анжеликой Варум, всерьёз увлекается музыкой и даже является создателем собственной рок-группы, для которой пишет музыку. Девушка играет на гитаре и выступает с концертами. При этом она не любит светские тусовки и даже на фотографиях с родителями фигурирует нечасто.
Елизавета Янковская
Елизавета Янковская. / Фото: www.vokrug.tv
Дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры
Внучка Олега Янковского окончила Школу-студию МХАТ, но решила продолжить своё образование, поступив в Российский институт театрального искусства, где сейчас учится. Несмотря на профессию, Елизавета остаётся очень закрытым человеком. Она появляется на светских мероприятиях лишь по мере крайней необходимости, зато на страничке в социальной сети можно познакомиться с фотоработами девушки, поражающими своей неординарностью.
Ксения Иратова
Ксения Иратова. / Фото: www.yandex.net
Дочь Алёны Апиной и Александра Иратова
Ксения очень редко соглашается давать интервью и совершенно равнодушна к славе. Она ещё в восьмом классе решила стать хирургом и уверенно шла к своей цели, готовясь к поступлению в медицинский институт. 17-летняя дочь известной певицы и продюсера любит кататься на лыжах и общаться с друзьями, она много лет занималась гимнастикой и стала кандидатом в мастера спорта.
Лукас Александр
Лукас Александр. / Фото: www.woman.ru
Сын Натальи Водяновой и Джастина Портмана
17-летний юноша категорически отказывается от всех предложений модельных агентств о сотрудничестве, хотя вполне мог бы добиться успеха на этом поприще. Но юноша решил, что ему куда интереснее заниматься благотворительностью. В свободное время Лукас любит порыбачить, выбраться на природу и заняться спортом. Раз в неделю он занимается русским языком, отлично знает английский и общается на французском, так как живет и учится во Франции.
Дени Байсаров
Дени Байсаров. / Фото: www.woman.ru
Сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова
Дени Байсаров в своё время стал причиной судебного разбирательства между родителями, каждый из которых хотел, чтобы сын жил именно с ним. Юноша с отличием окончил учебное заведение «Президент», учился в Центаройском кадетском корпусе в Чечне, окончил музыкальную школу «Гнесинские виртуозы», а в настоящее время является студентом Кембриджского университета. Он очень тепло общается с обоими родителями, обожает свою младшую сестричку и с уважение относится к старшему брату Никите Преснякову.
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