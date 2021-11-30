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Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Около 3000 лет назад народ, который сегодня мало кто помнит, прошел сокрушительной поступью через Ближний Восток. Эта армия сравнивала города с землей, пытала выживших и сеяла страх во всем мире.

Речь об Ассирии — первой стране, которая сделала военную мощь основой своей политики и первой стране, которая терроризировала своих врагов посредством психологической войны. Публикуем самые интересные факты об ассирийской армии.

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира


Вечная война


Каждый ассирийский мужчина — от самых бедных до самых богатых, был обязан служить в армии. Это была первая страна, где военную службу сделали обязательной для каждого гражданина мужского пола, независимо от того, кем он был. Все мужчины жили по принципу «3 лет». В первый год они строили дороги, мосты и здания, чтобы наращивать мощь империи. Во второй год они отправлялись на войну. И только в третий год им позволялось жить со своими семьями. В результате, Ассирия имела одну из самых сильных армий в мире. Причем, это были прекрасно обученные и в постоянных боях воины… и их было много.

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Психологический террор


Ассирийцы создавали таблички, на которых рисовали и описывали процесс пыток своих врагов, чтобы следующий город знал, что случится с его защитниками. На этих табличках был показан процесс снятия кожи с живых людей, выкалывание им глаз и сажание на колья. После одного из ассирийских царей Ашшурнацирапала II остался целый ряд подобных табличек, на которых были описаны его зверства при захватах городов: «я содрал кожу из всех защитников города и развесил ее на стенах… я сжег всех детей… из голов жителей перед городом была сложена башня».
К тому времени, как ассирийская армия подходила к стенам очередного города, его жители уже знали, что их ждет.

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Шанс сдаться


Перед началом битвы людям часто давали шанс сдаться. К городской стене отправлялся парламентер, который обещал защитникам города (которые уже тряслись в страхе, поскольку знали, что их ждет), что если они сдадутся и будут платить дань Ассирии, им будет позволено жить: «Смиритесь и выйдите ко мне! Тогда каждый из вас будет есть собственные виноград и плоды смоковницы и пить воду из своего водоема. А тем, кто не выйдет, придется съесть свои собственные экскременты и пить собственную мочу». Многие страны сдавались и платили дань Ассирии, чьи войска шли дальше.

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Осадные орудия


В то время практически не существовало осадных орудий. В лучшем случае армия могла надеяться прорваться через ворота города, пытаясь выбить их бревном, часто в то время как по ним со стен стреляли лучники. Ассирийцы, однако, изобрели некоторые из первых осадных орудий в мире. К примеру, они изобрели таран — устройство, которое казалось невозможно остановить в то время. Это была сложная конструкция на колесах, внутри которой было огромное бревно с железным наконечником в виде головы барана, которое раскачивалось на цепях, позволяя пробивать вражеские стены. Люди внутри конструкции, которые раскачивали бревно, были защищены деревянными досками, обтянутыми сырыми шкурами животных, в которых вязли и тухли зажженые стрелы защитников города.

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Полное уничтожение городов


Иногда ассирийская армия не останавливалась на убийстве своих врагов. Когда ассирийский царь Синаххериб вторгся в Вавилон, он стер его с лица земли. Все, что осталось позади него, это было хвастливое заявление: «город и его дома, от основания до крыш я разграбил, уничтожил и сжег огнем… посреди города я вырыл каналы и затопил его водой. На месте Вавилона осталось только болото».

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Пытки выживших


Согласно сохранившихся записей, один ассирийский царь пощадил некоторых из людей захваченных городов: «знать и старейшины города вышли ко мне, чтобы спасти свои жизни… они пали мне в ноги и попросили пощады, попросив делать с ними что угодно, только не убивать». Чаще всего, этих выживших людей использовали, чтобы устрашить других, причем довольно жестоким способом — им отрубали носы и уши. А один из царей, Асархаддон заставил знать захваченного им города носить «ожерелья» с отрубленными головами их правителей.

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Жизнь рабов


На ассирийских настенных росписях сохранились изображения рабов, прикованных к крупным камнями, которые они были вынуждены тащить как мулы. Эти камни использовали для создания дворцов и прочих чудес архитектуры для царей, а рабы, которые таскали их на стройку, не могли даже передохнуть (сзади шли надсмотрщики, которые избивали любого, кто «сачковал»). С женщинами же, которых увели в рабство, зачастую поступали еще хуже. Нередко их раздевали донага, чтобы унизить и заставить чувствовать себя беззащитными.

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Переселенческая политика


В Ассирии была политика постоянного переселения людей — целые семьи выгоняли из своих домов и переселяли их по всей стране. Это была одна из причин, которые сделали Ассирию настолько могущественной. Мастеров из завоеванных стран переселяли в сердце империи, где их отправляли на стройку дворцов, храмов и чудес. Часто им разрешали привозить с собой семьи. Опасным врагам, которые боролись против Ассирии, иногда давали шанс искупить свою вину. Если царь был милостив, то он отправлял их на восстановление разрушенной завоеванной страны.

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Кодекс законов


Многие преступления в Ассирии наказывались членовредительством или смертью. Если кто-то поцеловал жену другого человека, ему отрубали нижнюю губу с помощью топора. Если мужчину «застукивали» с другим мужчиной, то его превращали в евнуха. Прелюбодеяние каралось смертью. Мужчины имели право убивать жен, которых ловили на прелюбодеянии. Убийц передавали семье жертвы, которая была вольна делать с ними, что пожелает.
Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

Пост-травматический стресс


Жизнь в Ассирии была ужасающей не только для потенциальных жертв ассирийцев, но и для них самих. У воинов ассирийской армии наблюдались симптомы того, что современные психологи называют посттравматическим стрессом. Они слышали и видели призраков людей, погибших в бою, а также разговаривали с ними. Ученые считают, что воины испытывали ужас и чувство вины за убийства и пытки невинных людей.

Смелость, жестокость, тактика: 10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на половину мира

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