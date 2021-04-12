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Оригинальный декор к Пасхе

К прекрасному и всеми любимому празднику светлой Пасхи можно сделать потрясающий декор своими руками. Будьте уверены, он никого не оставит равнодушным!

Оригинальный декор к Пасхе
Берём плотную белую нить (пряжу для вязания). Вставляем в иглу с большим ушком. Прокалываем пластиковый стаканчик и выводим нитку сбоку. Убираем иглу.
Оригинальный декор к Пасхе
Разводим клей ПВА пополам с водой, наливаем в стаканчик. Надуваем воздушный шарик. Начинаем оборачивать ниткой шар. Параллельно, по мере вытягивания нитки через стаканчик, она будет смачиваться клеевым раствором. Когда весь шар будет обёрнут ниткой в несколько слоёв, оставьте его подсохнуть.
Оригинальный декор к Пасхе
Из верёвки склейте маленькую корзинку.
Оригинальный декор к Пасхе
Наполните любым декором: например, крашенными пасхальными яйцами (в примере показаны искусственные, но можно, конечно же, положить и настоящие).
Оригинальный декор к Пасхе
Лопните шарик, когда нитки полностью высохнут. Вырежьте «окошко».

Оригинальный декор к Пасхе
Приклейте на горячий клей большое яйцо из ниток к любой поверхности. Внутрь установите корзинку с пасхальными яйцами и какими-нибудь искусственными цветами. Наполнение может быть любым, по вашему желанию. Чудесное украшение праздника Пасхи готово!
Оригинальный декор к Пасхе
Подробнее о пасхальном декоре смотрите в видео ниже:


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декорПасха
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