Почему над Тихим океаном почти не совершаются полеты, ведь напрямую ближе

1. Вопрос безопасности

Если произойдет какая-то аварийная ситуация, экипажу придется жестко посадить машину на воду / Фото: fullmoviesf.com

Согласно авианормам, самолет обязан находиться от ближайшего к нему аэропорта на расстоянии не более чем три часа полета / Фото: shnyagi.net

2. Траектория полета самолетов

По прямым отрезкам самолеты не летают, исключительно по кривым линиям / Фото: tainy.net

3. Погрешности на карте

Из-за погрешностей карт фактическое расстояние может быть гораздо больше, поэтому чем ближе самолет к суше, тем короче полет / Фото: lushescapes.com

4. Тихоокеанские острова

В Тихом океане на островах есть несколько стран, которым жизненно важна связь с материком, поэтому несмотря на все существующие риски, самолеты все же летают / Фото: wallhere.com