Почему над Тихим океаном почти не совершаются полеты, ведь напрямую ближе

Тихий океан занимает огромную территорию на нашей планете. Для этой части характерны определенные особенности. Масштабы его слишком внушительны, поэтому рисковать безопасностью и совершать перелет вряд ли кто-то решится. Если посмотреть на карту, то можно сделать вывод, что путь, например, от Сингапура до Лос-Анджелеса гораздо короче через океан, чем в обход его.
1. Вопрос безопасности
Если произойдет какая-то аварийная ситуация, экипажу придется жестко посадить машину на воду / Фото: fullmoviesf.com
Самое интересное, что безопасность – скорее второстепенный фактор, влияющий на запрет полетов в этой зоне, чем ключевой. Водное пространство слишком масштабное. Если произойдет какая-то аварийная ситуация, экипажу придется жестко посадить машину на воду. Если же отказал хоть один из двигателей или есть другая серьезная проблема, толку от этого мало.
Согласно авианормам, самолет обязан находиться от ближайшего к нему аэропорта на расстоянии не более чем три часа полета / Фото: shnyagi.net
Согласно авианормам, самолет обязан находиться от ближайшего к нему аэропорта на расстоянии не более чем три часа полета. Это необходимо, чтобы в случае аварийной ситуации самолет имел возможность долететь и сесть, тем самым спасая жизни экипажа и пассажиров в случае с пассажирским лайнером. В настоящее время у большинства авиасудов оснащение достаточно хорошее и они способны преодолеть серьезные расстояния не дозаправляясь. Но риск опасности более высокий в любом случае, чем лететь в обход.
2. Траектория полета самолетов
По прямым отрезкам самолеты не летают, исключительно по кривым линиям / Фото: tainy.net
По прямым отрезкам самолеты не летают, исключительно по кривым линиям. Причины для этого вполне объективные. В первую очередь дело опять в вопросе безопасности, как воздушного судна, так и людей. Путь проходит по так называемым «воздушным коридорам». Это те места, в которых экипаж с диспетчером, находящимся в аэропорту, может поддерживать связь.
В особенности это важно при внештатной ситуации. При необходимости операторы смогут подкорректировать маршрут, что спасает жизни находящихся в воздухе. Второй момент – пилотам необходимо совершать обход сложных для передвижения в воздушном пространстве условиях. Поводом для смены курса движения могут быть неблагоприятные погодные условия.
ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ, МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ СТАТЬЮ ЗДЕСЬ:
3. Погрешности на карте
Из-за погрешностей карт фактическое расстояние может быть гораздо больше, поэтому чем ближе самолет к суше, тем короче полет / Фото: lushescapes.com
Стандартные карты имеют много неточностей. Зачастую расстояние между точками, которое видно на карте, гораздо меньше реального. Глядя на графическое изображение, создается впечатление, что самой короткой дорогой является прямая, а на самом деле этот путь наиболее длинный.
Погрешности являются закономерными, так как практически невозможно разместить на плоской поверхности то, что изображено на шарообразной карте, совершенно точно сохранив достоверность. В результате получается, что карта обманывает на многие сотни километров, а в некоторых случаях на тысячи. В связи с этим выходит, чем ближе самолет к суше, тем короче полет. За редким исключением полеты через данную зону все-таки осуществляются.
4. Тихоокеанские острова
В Тихом океане на островах есть несколько стран, которым жизненно важна связь с материком, поэтому несмотря на все существующие риски, самолеты все же летают / Фото: wallhere.com
В Тихом океане на островах есть несколько стран, которым жизненно важна связь с материком, поэтому несмотря на все существующие риски, самолеты все же летают. К этим странам относятся Вануату, Фиджи, Гавайи, Самоа и прочие.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии