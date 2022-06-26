Безумный отдых от рисковых экстремалов\

У кого-то при виде подобных фотографий подкашиваются колени, и сердце уходит в пятки, но для героев этих снимков подобное времяпрепровождение часто является смыслом жизни или её неотъемлемой частью.



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Один из самых опасных веломаршрутов в мире пролегает через утёсы Мохер высотой около 120 метров, которые находятся на берегу Атлантического океана в Ирландии.





Норвежский экстремал Eskil Ronningsbakken балансирует на краю обрыва на моноцикле.



Каякеры на краю водопада Виктория в Замбии.



Альпинисты на монолите Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.



Альпинисты на монолите Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.





Альпинист взбирается по замёрзшему водопаду.



Экстремальное катание на лыжах на горнолыжном курорте Гранд Тари в штате Вайоминг в США.



Альпинисты взбираются на 750-летнюю секвойю в Калифорнии.



Лыжный спорт.



Сноубординг.



Горный хребет Сьерра-Невада, Калифорния.



Внедорожник 4X4 съезжает вниз по дюне в Западной Австралии.



Французский альпинист Гастон Ребюффа во Франции, 1944 год.



Руфер Виталий Раскалов на вершине небоскрёба в Гонконге.



Хлипкая платформа на отвесной скале.



Спуск в пещеру.



Альпинисты отдыхают в палатках на отвесной скале на высоте 1200 метров.



Палаточный лагерь на отвесной скале на острове Баффинова Земля в Канаде.

Палаточный лагерь на отвесной скале на острове Баффинова Земля в Канаде.Художники граффити на железнодорожном мосту Metlac Bridge в Мексике.Мост Metlac Bridge считается одним из самых высоких в мире, и художники работали на нём без какого-либо защитного снаряжения.Стеклянная тропа на горе Тяньмэнь в провинции Хунань в Китае, которая открылась в 2016 году.Высокогорная хижина Сольве , расположенная на северо-восточном гребне Маттерхорна на высоте 4003 метра над уровнем моря.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)