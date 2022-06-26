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Безумный отдых от рисковых экстремалов

У кого-то при виде подобных фотографий подкашиваются колени, и сердце уходит в пятки, но для героев этих снимков подобное времяпрепровождение часто является смыслом жизни или её неотъемлемой частью.

Безумный отдых от рисковых экстремалов\


Один из самых опасных веломаршрутов в мире пролегает через утёсы Мохер высотой около 120 метров, которые находятся на берегу Атлантического океана в Ирландии.

Безумный отдых от рисковых экстремалов
Норвежский экстремал Eskil Ronningsbakken балансирует на краю обрыва на моноцикле.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Каякеры на краю водопада Виктория в Замбии.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Альпинисты на монолите Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Альпинисты на монолите Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке в Калифорнии.

Безумный отдых от рисковых экстремалов
Альпинист взбирается по замёрзшему водопаду.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Экстремальное катание на лыжах на горнолыжном курорте Гранд Тари в штате Вайоминг в США.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Альпинисты взбираются на 750-летнюю секвойю в Калифорнии.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Лыжный спорт.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Сноубординг.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Горный хребет Сьерра-Невада, Калифорния.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Внедорожник 4X4 съезжает вниз по дюне в Западной Австралии.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Французский альпинист Гастон Ребюффа во Франции, 1944 год.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Руфер Виталий Раскалов на вершине небоскрёба в Гонконге.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Хлипкая платформа на отвесной скале.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Спуск в пещеру.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Альпинисты отдыхают в палатках на отвесной скале на высоте 1200 метров.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Палаточный лагерь на отвесной скале на острове Баффинова Земля в Канаде.


Безумный отдых от рисковых экстремалов
Палаточный лагерь на отвесной скале на острове Баффинова Земля в Канаде.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Художники граффити на железнодорожном мосту Metlac Bridge в Мексике.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Мост Metlac Bridge считается одним из самых высоких в мире, и художники работали на нём без какого-либо защитного снаряжения.
Безумный отдых от рисковых экстремалов
Стеклянная тропа на горе Тяньмэнь в провинции Хунань в Китае, которая открылась в 2016 году.
Безумный отдых от рисковых экстремалов

Высокогорная хижина Сольве, расположенная на северо-восточном гребне Маттерхорна на высоте 4003 метра над уровнем моря.

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