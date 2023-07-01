«Как два пальца»: как узнать, на какое напряжение рассчитан светодиод

Сегодня светодиоды используются буквально на каждом шагу. Когда держишь в руках данное маленькое устройство, то по его внешним параметрам невозможно определить марку изделия и его характеристики. В частности, нельзя просто так выяснить такую важную информацию, как расчётное напряжение оборудования. Для того, чтобы сделать это, необходимо обладать подходящими навыками, знаниями и инструментами. Вот как это делается.
Метод аналитический
Ничего сложного. |Фото: ruselectronic.com.
Прежде всего для определения расчетного напряжения можно задействовать аналитический метод. В его основе лежит попытка оценки свойств устройства на основании его физических характеристик. Обращать внимание следует на форму изделия, цвет излучения, размеры и тип корпуса светодиода. Для работы также потребуется обычный мультиметр.
Сверяемся с таблицей. |Фото: ya.ru.
Прикасаемся ножками светодиода к щупам прибора в прямой полярности и наблюдаем легкое свечение. В этом случае цвет свечения будет указывать на принадлежность оборудования к конкретной группе. Все значения в данной области фиксированные. Выявив цвет излучения, просто сверяемся с таблицей ниже и получаем ответ.
Важно: аналитический метод позволяет получить лишь ориентировочную информацию. Для большей надежности ее следует проверить вторым методом.
Метод экспериментальный
Полезно знать. |Фото: cont.ws.
Собрав аналитическую информацию о светодиоде, совершенно не лишним будет проверить ее экспериментальным способом. Помимо уже имеющегося у нас в распоряжении мультиметра понадобится также блок питания с регулируемым выходным напряжением и резистор с номинальным сопротивлением 590-620 Ом. Также нужно реализовать на практике схему, приведенную ниже.
Вот такую схему. |Фото: ya.ru.
Суть в том, чтобы резистор ограничивал предельный ток через светодиод. Мультиметр при этом необходим для контроля потенциала в прямом направлении. При осуществлении проверки напряжение постепенно повышается от нуля до порогового значения. При этом светодиодный элемент начинает светиться, а на дисплее мультиметра меняются показатели. Когда они остановятся, это и будет искомое номинальное напряжение для конкретного светодиода.
В конце данные, полученные при использовании двух методов, следует соотнести друг с другом.
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