Интересно о медиумах современного мира

Веками люди задавались вопросом, а есть ли вообще что-то там, на другой стороне. Врожденный страх смерти и неизвестности заставляет многих из нас обращаться к религии в поисках успокоения. И многие же частенько обращаются за помощью к так называемым медиумам — людям, которые служат связующим звеном между нами, и теми кто уже перешел в загробную жизнь. Реальны ли паранормальные способности этих «медиумов»? Судите сами.









Тереза Капуто

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