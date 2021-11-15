Любопытные факты о людях с лишним весом

Хорошего человека много не бывает – с этим утверждением мы уже давно знакомы. Также всем известно, что чрезмерно лишний вес – это плохо для здоровья и для полноценной активной жизни. Но что еще мы знаем о полноте и ожирении? Предлагаем вам ряд интересных фактов на тему, которая волнует миллионы людей по всей планете!







По подсчетам ученых, в мире сейчас около миллиарда людей, имеющих избыточный вес, и примерно 30% из них имеют ожирение. А опросы полных людей приводят интересную статистику – каждый второй согласен променять продолжительность жизни на нормальный вес.



Современный образ жизни, где большинство людей работают в офисах и имеют тяжелую умственную, а не физическую нагрузку, является основным фактором появления лишнего веса. Дело в том, что именно умственные задачи являются провокаторами аппетита – мозг во время интенсивной работы требует глюкозу, а как следствие – человек больше ест.







Ученые уже устали убеждать любителей диет – ни к чему хорошему они не приводят. Организм воспринимает диету как стресс, и во время очередных «каникул обжорства» начинает запасать жиры с двойной силой. Кроме того, основные проблемы со здоровьем появляются не столько из-за самого лишнего веса, сколько от постоянных его скачков.

Если вы решили сесть на диету, будьте готовы к тому, что придерживаться вам ее нужно будет до конца своих дней.Меньше всего людей, страдающих лишним весом в Японии и Китае. Во-первых, их культура питания не допускает употребления фаст-фуда и очень калорийных блюд как, к примеру, у американцев или мексиканцев. Во-вторых, у них очень напряженный рабочий ритм, большинство азиатских людей считают двухчасовой просмотр телевизора лежа у телевизора просто непозволительной роскошью.Еще один интересный факт – из-за постоянно растущего среднего веса людей по всему миру, авиакомпании стали сжигать больше топлива во время перелетов. А очень полные люди имеют целый ряд проблем во время перелетов – некоторые просто не могут летать, так как пятая точка не помещается в кресло, а некоторые авиаперевозчики вынуждают покупать два билета. Кроме того, тучные люди могут причинить вред и своим соседям – известен случай, когда в 2002 году очень полный мужчина настолько придавил рядом сидящую женщину, что у нее началось внутреннее кровотечение, был разрыв связок ног и сломана ключица. Перевозчику пришлось заплатить 25 тысяч долларов компенсации пострадавшей.На самом деле, проблем у тучных людей гораздо больше, чем может показаться. Не всегда можно найти хорошую одежду, например. С появлением интернет-магазинов ассортимент одежды больших размеров стал значительно шире и жизнь полных людей стала значительно проще, но в целом проблема остается актуальной.Тем не менее, лишний вес – не всегда плохо. Мир знает множество примеров, где толстяки ведут активный, позитивный и здоровый образ жизни, радуются каждому дню, чем заставляют завидовать людей, страдающих комплексами по поводу лишней складки на животе. Будьте здоровы!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)