Идеально расколотые камни: наследие древней цивилизации или булыжники с подвохом

По всему миру то здесь, то там встречаются экзотического вида достопримечательности в виде необычных расколотых или разрезанных камней. Выглядят они так, словно резали их мощнейшим лазерным лучом из научно-фантастического фильма! Диковинки заставляют людей задумываться о том, не были ли эти камни оставлены какой-то более развитой цивилизаций.
Скала Аль-Наслаа. ¦Фото: ya.ru.
Когда современный человек видит египетские и мезо-американские пирамиды, античные храмы и мавзолеи, остатки гигантских каменных башен на Ближнем Востоке и в Малой Азии, то его разум вопрошает: как все это можно было построить, не имея современных инструментов и машин!
Естественная эрозия колет даже самые прочные камни. ¦Фото: do-slez.com.
Любое невежество, в том числе вера в «теории заговоров» порождается банальным дефицитом знаний в той или иной области. Это отнюдь не упрек, так как человек не может быть профи во всем. Однако, важно помнить и понимать, что любые явления в окружающем мире имеют вполне рациональные и «скучные» объяснения. Особенно показательны в этом отношении огромные идеально расколотые булыжники, валяющиеся по всему миру. Многие люди, конечно же, принимают эти достопримечательности за результат творчества с использованием «инопланетных технологий». Но на самом деле нет…
Шары дьявола в Австралии. ¦Фото: worldlist.vision.
Возьмем, например, загадочные камни в Австралии. Есть там такой заповедник под названием «Шары дьявола». В этом национальном парке на земле разбросано огромное количество камней, форма некоторых из них стремится к идеальной.
Дело в том, что под слоем песка в парке «Шары дьявола» находятся гранитные залежи. На протяжении тысячелетий ветра и дожди то уносили, то приносили песок. Гранит то оголялся, то снова скрывался под землей. Солнечный свет, перепады температуры, осадки, ветер – все это приводило к процессу естественной эрозии (разрушения) гранитных залежей. В результате часть гранитной породы превратилась в булыжники, оказавшиеся на поверхности! Шли века и тысячелетия: перепады температур, дождевая вода, ветры постепенно разрушали камни, придавая им все более гладкую форму.
Процесс образования гранитных валунов в парке Шары дьявола. ¦Фото: ya.ru.
В некоторых случаях естественная эрозия провоцировала в гранитной породе образование микротрещин, которые в дальнейшем вызывали раскалывание породы. Когда речь идет о граните, это раскалывание получается почти идеально ровным, как будто ножом срезали. Простая иллюстрация рукотворного «идеального» раскола. На фотографии показано, что может сделать с гранитным булыжником один не самый здоровый (но очень выносливый) мужик с десятком-другим металлических клиньев и кувалдой. Результат говорит сам за себя. Вот такие «инопланетные» технологии. Эта же иллюстрация отлично подходит для споров с тезисом о том, что наши далекие предки не могли построить «всякое сложное» с использованием простейших инструментов. Могли и строили.
Камни легко колются. Даже гранит. Вот что делает один мужик с кувалдой. В интернете уйма видео по теме. ¦Фото: ya.ru.
Здесь впору вспомнить народную поговорку: «Вода камень точит». Ни о чем не говорит? Кстати, произнесли ее в Древнем Риме: «Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo», что переводится как «Капля камень точит не силой, но частым паденьем». Безусловно, народная латинская мудрость учит упорству и терпению. Но ведь этот афоризм выведен мыслителями из наблюдения человеком за естественными природным процессами.
Вода камень точит! |Фото: livejournal.com.
Конечно, далеко не везде «загадочные» булыжники формировались так, как в Австралии. Какие-то получились из-за течения рек. Какие-то создали ледники. У природы много рецептов. Некоторые идеально расколотые камни и вовсе новодел, созданный в современности ради привлечения туристов! Одного ничего сверхъестественного ни в природных процессах, ни в человеческом упорстве и изобретательности нет. Природа способна на многое, подчас она создает уникальные и невероятные вещи. Взгляните хотя бы на ИДЕАЛЬНО ровные кубы минерала пирита (серный колчедан). Никакого вмешательства великанов-атлантов, все дело в специфической кристаллической решетке молекул.
А человеческий труд создает еще более удивительные вещи. Часто было достаточно рабского труда 24/7, основ геометрии, отвеса и молотка с колышком.
Почти идеальные кубы пирита. Чего только нет в природе. Никакой магии! ¦Фото: livejournal.com.
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