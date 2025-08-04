Идеально расколотые камни: наследие древней цивилизации или булыжники с подвохом

Скала Аль-Наслаа. ¦Фото: ya.ru.

Естественная эрозия колет даже самые прочные камни. ¦Фото: do-slez.com.

Шары дьявола в Австралии. ¦Фото: worldlist.vision.

Процесс образования гранитных валунов в парке Шары дьявола. ¦Фото: ya.ru.

Камни легко колются. Даже гранит. Вот что делает один мужик с кувалдой. В интернете уйма видео по теме. ¦Фото: ya.ru.

Вода камень точит! |Фото: livejournal.com.

Почти идеальные кубы пирита. Чего только нет в природе. Никакой магии! ¦Фото: livejournal.com .