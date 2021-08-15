Кремлёвские гурманы: Что подавали на стол советским вождям

Известно, что в советское время повара, принимаемые на работу в Кремль, не только проходили тщательную многомесячную проверку, но ещё и имели военные погоны. Объяснялось это тем, что за питание первых лиц Страны Советов отвечали спецслужбы и все повара автоматически становились сотрудниками КГБ. У каждого руководителя были свои пристрастия и требования к подаваемым блюдам, а для приёмов всегда готовилось нечто особенное.
Владимир Ленин
Владимир Ленин, Клара Цеткин и Надежда Крупская. Иллюстрация Бориса Лебедева, 1969. / Фото: www.anovademocracia.com.br
Вождь мирового пролетариата в еде был очень неприхотлив, иногда даже не мог внятно объяснить, что же он ел на обед или ужин. Если бы не проблемы со здоровьем, возникшие у Владимира Ульянова ещё в студенческие годы, он бы вообще не обращал внимания на свое питание. Периоды, когда ему удавалось довольно регулярно питаться, связаны с тюремным заключением и ссылкой. В тюрьме горячая еда, хоть и в виде похлёбки, выдавалась регулярно, а в ссылке в Шушенском питание будущего вождя было очень здоровым: свежее мясо, рыба, молочные продукты.
Ленин у путиловских рабочих. Автор: Белов Ю. / Фото: www.history.sgu.ru
Из напитков Владимир Ульянов предпочитал пиво, но пил его достаточно мало, не более кружки, а во время длительных совещаний с соратниками заказывал чашку чёрного кофе. Основным напитком в постреволюционное время был чай.
После революции дом Владимира Ульянова и Надежды Константиновны обслуживал повар, готовивший диетические блюда. Очень жаловал Ильич грибы, которые сам и собирал. Любил вождь также охоту и, пока позволяло здоровье, с удовольствием кушал свежеприготовленную дичь.
Иосиф Сталин
Иосиф Сталин. / Фото: www.fishki.net
Вкусовые пристрастия у отца народов со временем менялись. В довоенное время основу рациона Иосифа Сталина и его семьи составляли простые блюда, в основном русской или украинской кухни. Особой любовью пользовались замороженные щи. Благодаря особому способу приготовления, капуста в них получалась янтарно-прозрачной и очень нежной. Во время пикников неизменно присутствовал шашлык и множество разных бутербродов.
И.В. Сталин на банкете. / Фото: www.tsargrad.tv
Любил Иосиф Виссарионович и печёную картошку, которую для него готовили постоянно, причём если картофель успевал остыть, то порцию выбрасывали, а на плиту ставили следующую партию, дабы подать блюдо свежеприготовленным. Уважал Сталин рыбу, в его подвале на Ближней даче были оборудованы два бассейна для неё, ибо готовилась всегда только свежевыловленная. Впрочем, копчёную, солёную и вяленую рыбу отец народов тоже любил.
Кадр из фильма «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным». / Фото: www.kino-teatr.ru
Перед самой войной Сталин стал постепенно возвращаться к национальной грузинской кухне, однако всегда соблюдал баланс, потребляя грузинские блюда в праздничные дни и особые даты. При этом сами застолья сопровождались застольным ритуалом, с тамадой, длинными витиеватыми тостами и застольными шутками. И меню было соответствующим: лобио, чахохбили, харчо, сулугуни.
Иосиф Сталин. / Фото: www.anews.com
Шашлык для вождя готовился совершенно особенный, из двухнедельного ягненка, питавшегося только молоком матери. Его разделывали так, чтобы не повредить ни один внутренний орган, давали сутки отдохнуть, затем мариновали. В результате мясо получалось сочное, нежное, тающее во рту.
И.В. Сталин, У. Черчилль и Ф. Рузвельт на банкете во время Ялтинской конференции. / Фото: www.defence.ru
Участие в приёмах, где подавалась так называемая «дипломатическая» еда, Сталин не особо жаловал. К еде почти не притрагивался, довольствуясь бутербродом с рыбой или икрой.
С годами, когда Сталин жил уже один, режим его питания нарушился, что не могло не сказываться на его здоровье. Единственный нормальный прием пищи происходил после заседания политбюро, ближе к 23-00, до этого лишь перекусывал или пил чай с бутербродами. Показательно, что позднюю трапезу он приглашал разделить с ним именно тех, кому доверял меньше всего. Лишь после того, как они начинали есть, приступал к еде сам. В конце жизни Сталин считал: вокруг него одни враги и даже иногда готовил себе сам на электрической плитке, боясь отравления.
Никита Хрущёв
Никита Хрущёв на банкете. / Фото: www.glavk.info
Никита Сергеевич любил пищу простую и сытную. На его столе частенько бывали вареники, пельмени, пироги, блины. Из всех первых блюд больше всего ему нравился охотничий кулеш. Кровяная колбаса была постоянной гостьей на его столе, как и жареное мясо, фаршированная свинина с домашними соусами, разнообразная рыба.
Никита Хрущёв и Фидель Кастро в абхазском селе. / Фото: www.newsgeorgia.ge
Вся семья Генсека любила мороженое, и повар готовила его очень часто. Не отказывались и от традиционных десертов: желе, варенье, разнообразные компоты. Обязательными были на столе свежие фрукты и овощи. На завтрак непременно подавалась каша, а после ужина в 19-00 – только кефир домашнего приготовления.
Одно из украшений кремлевского стола - декоративная композиция «Мишка на тройке» с вазой, наполненной черной икрой. Фото конца 1950-х. / Фото: www.kpcdn.net
Банкетное меню всегда поражало своим разнообразием. Тут и заливные креветки, и судак, фаршированный крабами, которые соседствовали с охотничьим кулешом и жареной кровяной колбасой.
Леонид Брежнев
Банкет в Кремле времён Леонида Брежнева. / Фото: www.kp.ru
Леонид Ильич был настоящим гурманом. Любил дичь, причем не только свежего приготовления, но и свежего отстрела, поэтому бригада поваров неизменно сопровождала Генсека на охоте, готовые освежевать и тут же приготовить недавно застреленного кабанчика.
Охотничий обед Леонида Брежнева. / Фото: www.timeallnews.com
По свидетельству современников любил Брежнев больше всего курник и свежеприготовленный легкий суп, очень нравился ему традиционный украинский борщ. Все блюда готовились при личном контроле супруги генсека Виктории Брежневой. Когда возникли проблемы стоматологического характера, просил готовить ему мягкую пищу, а котлеты любил только холодными.
Леонид Брежнев встречает Новый год с семьёй. / Фото: www.proza.moscow
С годами Леонид Ильич озаботился проблемами лишнего веса и стал есть совсем мало, хотя на правительственных приёмах столы всегда ломились. Дома, на даче, на работе в Кремле, у него всюду стояли весы. Если Генсеку удавалось сбросить вес, то он был буквально счастлив. Если же набирал даже 500 грамм, тут же требовал сначала заменить весы, потом взвешивался во всех комнатах. И очень жёстко ограничивал себя в еде. На ужин мог удовольствоваться капустой и чаем, иногда творогом или парой сырников.
Юрий Андропов и Константин Черненко
Константин Черненко и Юрий Андропов. / Фото: www.kremlion.ru
Их правление было довольно коротким. В обоих случаях Генеральные секретари находились на особом питании из-за болезни. Юрий Андропов питался без соли из-за почек, а Константин Черненко больше времени провёл на больничной койке, чем в Кремле
Михаил Горбачёв
Михаил Горбачев в компании Пьера Ришара и Жерара Депардье на банкете. Московский кинофестиваль, 1993 год. / Фото: www.diary.ru
Первый и единственный Президент СССР и его супруга питались очень просто и не любили, когда после очередного приёма пищи оставалось недоеденной много еды. На завтрак чета Горбачёвых всегда ела кашу, сыр, хлеб. Сыр Михаил Сергеевич распробовал во время заграничных командировок и с тех пор он всегда присутствовал на его столе. Из напитков предпочитал кофе, а вот во время выступлений официант каждые 15 минут менял перед Президентом чашку с чаем с молоком.
Михаил Горбачев с супругой Раисой Горбачевой в ресторане «Амандо», на встрече с бизнесменами города Санкт-Петербурга. / Фото: www.visualrian.ru
Во время зарубежных визитов Михаил Горбачёв без опаски пробовал экзотические блюда, а вот Раисе Максимовне лягушачьи лапки или мясо змеи незаметно заменяли привычной курицей. Супруга Президента сама следила за своим весом и весом мужа, поэтому просила поваров не подавать ему выпечку и жирную пищу.
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