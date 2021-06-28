Десерты для гурманов: 5 рецептов на основе кофе

1. Кофейное суфле

Замечательное кофейное суфле. \ Фото: recipes.sparkpeople.com.

Вкусно до последней крошки. \ Фото: arga-mag.com.

2. Тирамису

Мечта многих - тирамису. \ Фото: elmundo.es.

Попробуйте приготовить тирамису дома! \ Фото: zibashahr.com.

3. Кексы «Флорида»

Так вкусно, что просто не оторваться. \ Фото: bakingmad.com.

Сладость для детей и взрослых. \ Фото: thespruceeats.com.

4. Коктейль «Пиковая дама»

Необычный и очень вкусный коктейль. \ Фото: haveacocktail.com.

Быстро, просто и вкусно. \ Фото: pinterest.com.

5. Шотландский торт-суфле

Попробовав разочек - уже не оторвешься. \ Фото: multix.com.au.

Только взгляните на это великолепие! \ Фото: sfatulparintilor.ro.