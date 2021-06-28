Десерты для гурманов: 5 рецептов на основе кофе

Мы привыкли использовать кофе только в качестве напитка, который запросто взбодрит перед рабочим днём. Однако это ещё и ароматный, вкусный и пикантный ингредиент для различных десертов, начиная от выпечки и закачивая коктейлями. Вашему вниманию – пятёрка лучших рецептов на основе кофе.
1. Кофейное суфле
Замечательное кофейное суфле. \ Фото: recipes.sparkpeople.com.
Суфле – одно из наиболее известных миру французских блюд, которое считается классическим десертом в любом ресторане. С нежной начинкой, с мягкой, аккуратной корочкой, оно так и просит, чтобы его попробовали, а потому придётся по душе как взрослым, так и детям.
Ингредиенты:
• Сливки (любой жирности) – 170 мл;
• Кофе натуральный – 160 мл;
• Пудра – 300 г;
• Желатин – пакетик;
• Молоко – 220 мл;
• Ореховая смесь – 200 г;
• Коричневый сахар – 220 г;
• Масло сливочное – 1 ст.л.
Вкусно до последней крошки. \ Фото: arga-mag.com.
Способ приготовления:
• Очищенные орехи высыпать на противень, поставить в духовку;
• Обжарить до образования корочки;
• Переложить затем в разогретую сковороду;
• Медленно добавляя сахар, помешивать, пока его крупицы не растворятся;
• Противень смазать маслом, высыпать туда орехи с сахаром;
• Поставить затвердевать;
• После чего раскрошить до нужного размера ножом или молоточком;
• В кастрюлю вылить молоко, тщательно прогреть;
• Добавить в кастрюлю желатин, перемешать;
• Когда он набухнет – вскипятить получившуюся смесь и выключить огонь;
• Охлажденные сливки вылить в ёмкость;
• Взбивать венчиком, добавляя пудру, до состояния пены;
• Добавить кофе, раствор с желатином к сливкам, перемешать;
• Высыпать в массу расколотые орехи;
• Перемешать до однородности;
• Разложить суфле по мискам, формам или чашкам;
• Отправить в холодильник на пару часов до застывания;
• Подавать холодным с чаем или компотом.
2. Тирамису
Мечта многих - тирамису. \ Фото: elmundo.es.
Этот нежнейший, тающий на языке многословный десерт родом из Италии – настоящая находка для тех сладкоежек, которым нравится пробовать что-то новое. А ещё его достаточно просто готовить, да ещё так, что захочется добавки.
Ингредиенты:
• Сыр маскарпоне – 420 г;
• Сахарная пудра – 200 г;
• Яйца – 4 шт;
• Печенье бисквитное – 220 г;
• Сливочное кофе – 150 мл;
• Коньяк – 55 мл;
• Ваниль, какао или корица – по желанию.
Попробуйте приготовить тирамису дома! \ Фото: zibashahr.com.
Способ приготовления:
• Разбить яйца, отделяя белок и желток соответственно;
• К желткам добавить пудру, перемешивать до однородной массы;
• Туда же добавить сыр, коньяк, тщательно перемешать;
• В отдельной ёмкости взбить белки до пушистости;
• Добавить их к желткам, перемешать;
• Печенье размочить в кофе так, чтобы не расползалось;
• Подготовить стеклянную посуду или форму;
• Выложить в неё печенье, сверху смазать кремом, снова добавить печенье, затем крем и так далее;
• Последний слой сделать неровным, образуя волнистую поверхность;
• Посыпать десерт пудрой, какао или корицей по желанию;
• Убрать в холодильник на 3-4 часа;
• Подавать к горячим напиткам.
3. Кексы «Флорида»
Так вкусно, что просто не оторваться. \ Фото: bakingmad.com.
Кому же не нравятся мягкие, воздушные и вкусные кексы? Особенно, если они будут сделаны на кофейной основе, которая придаёт не только аромат, но и удивительный оттенок вкуса. А приготовить их легко, просто и быстро перед приходом семьи и друзей.
Ингредиенты:
• Мука пшеничная – 250 г;
• Масло сливочное – 220 г;
• Сахар – 200 г;
• Ванилин – 1 ч.л;
• Кофе натуральный молотый – 2 ст.л;
• Яйца – 4 шт;
• Сода – 1 ч.л;
• Кофе зерновой – 55 г;
• Сок лимона – 1 ч.л;
• Соль – по вкусу.
Сладость для детей и взрослых. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Духовку прогреть до 180 градусов;
• Заранее вынуть масло, дать ему отстояться в тепле;
• Растереть его с сахаром до белизны и пышности;
• Добавить яйца по одному, тщательно помешивая;
• Добавить соду, погасив её соком лимона, перемешать;
• Добавить соль, ванилин и молотый кофе;
• Муку тщательно просеять и добавлять в смесь, медленно помешивая;
• Кофейные зерна подробить в ступке или молоточком;
• Добавить к тесту;
• Смазать форму или положить пергамент;
• Влить в каждую тесто, аккуратно разравнивая ложкой;
• Отправить в духовку на 50 минут;
• Подавать к горячим напиткам, украсив зёрнами кофе.
4. Коктейль «Пиковая дама»
Необычный и очень вкусный коктейль. \ Фото: haveacocktail.com.
В преддверии Нового года так и хочется побаловать себя и домочадцев чем-то новым и вкусненьким. Так почему бы не попробовать приготовить оригинальный коктейль, который придётся по вкусу даже капризным сладкоежкам?
Ингредиенты:
• Эспрессо – 120 мл;
• Горячий шоколад – 120 мл;
• Сливки жирные – 50 мл;
• Сливочный ликёр – 55 мл;
• Апельсиновый ликёр – 35 мл;
• Фрукты для украшения – по желанию.
Быстро, просто и вкусно. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Подготовить заранее высокие бокалы;
• Тщательно вымыть их, обсушить;
• Все ингредиенты смешать в ёмкости с помощью миксера;
• Отправить в холодильник остывать;
• Разлить по бокалам;
• Добавить по желанию кубики льда или кусочки фруктов;
• Подавать охлажденным как десерт.
5. Шотландский торт-суфле
Попробовав разочек - уже не оторвешься. \ Фото: multix.com.au.
Какой же десерт и без торта? А если бежать за ним уже поздно, но при этом хочется попробовать вкусный и сладкий продукт, то можно приготовить его в домашних условиях, ведь ингредиенты для него не сложно отыскать на кухне.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Пудра – 720 г;
• Мука – 220 г;
• Мокко кофе – 120 мл;
• Коньяк – 1 ст.л. (по желанию);
• Сливки (любой жирности) – 300 мл;
• Масло сливочное – 55 г;
• Желатин – пакетик;
• Молоко коровье – 220 мл;
• Кофе с молоком – 2 ст.л;
• Кофейные зёрна измельчённые – 3 ст.л.
Только взгляните на это великолепие! \ Фото: sfatulparintilor.ro.
Способ приготовления:
Для бисквита:
• Разделить яйца на желтки и белки соответственно;
• К желткам просыпать ¾ сахарной пудры;
• Перемешивать или взбить до увеличения в объеме;
• Досыпать оставшуюся пудру, взбить снова;
• Белки перелить в отдельную посуду, взбить;
• Треть белков добавить к желткам, перемешать;
• Всыпать к массе муку, перемешать;
• Оставшиеся белки добавить к массе, взбить до однородной консистенции;
• Форму обмазать маслом и присыпать мукой;
• Вылить в неё тесто;
• Отправить в духовку на 30-55 минут, разогрев до 200 градусов;
• Вытащить корж, дать ему остыть и постоять 10 часов;
• Разрезать корж пополам;
• Смешать кофе, коньяк и пудру до состояния сиропа;
• Пропитать оба коржа.
Для суфле:
• Желатин замочить в молоке;
• Дать ему набухнуть;
• Молоко с желатином вылить в кастрюлю, отправить на огонь;
• Когда молоко закипит – выключить огонь, перемешать;
• Охлажденные сливки вылить в ёмкость;
• Добавить туда пудру, взбить венчиком;
• Добавить желатин к сливкам;
• Размешать ложкой;
• Разлить по ёмкостям, поставить в холодильник на пару часов.
Далее:
• Сделать глазурь, смешав нужные ингредиенты;
• Отправить на огонь, вскипятить;
• Выключить огонь, дать немного остыть;
• Аккуратно помешивать ложкой пару минут;
• На коржи выложить остывшее суфле;
• Разровнять;
• Собрать торт;
• Полить его получившейся глазурью;
• Отправить в холодильник на 7 часов;
• Подавать на десерт к горячим напиткам.
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