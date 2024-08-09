Эфирное масло чайного дерева: 15 необычных способов применения
Эфирное масло чайного дерева - мощное антибактериальное средство, поэтому оно незаменимо в быту. Предлагаем 15 необычных способов его применения, которые помогут решить массу проблем.
1. Очищаем кожу
Очищаем кожу
Благодаря антисептическим свойствам чайного дерева можно быстро избавиться от акне, если наносить масло прямо на воспалённые участки кожи.
2. Убиваем вшей
Убиваем вшей
Не самая приятная тема, безусловно, но от вшей никто не застрахован.Оставляем на 20 минут, а затем тщательно расчёсываем волосы.
3. Освежаем стирку
Освежаем стирку
Масло чайного дерева смело можно использовать в качестве ароматизатора для стирки. Добавляем 10 капель в порошок для стирки и стираем всё как обычно.
Порой в стиральной машине остаётся постиранная стирка, которая приобретает неприятный запах, а то и начинает «цвести». На литр горячей воды нужно 2 ст.л. масла чайного дерева, в полученном растворе замачиваем вещь на час и стираем как обычно.
4. Удаляем плесень
Удаляем плесень
Простой раствор масла чайного дерева, уксуса и воды поможет справиться с плесенью. От пятен избавиться не получится, а вот дальнейшее распространение грибка прекратится. Достаточно разбрызгать раствор и выйти из комнаты.
5. Спасаем питомца
Спасаем питомца от блох
Всего несколько капель масла в шампунь для животных помогут избавиться от блох. К тому же это ещё и профилактическое средство.
6. Лечим грибок ног
Лечим грибок ног
Если на ногах появился грибок, нужно ежедневно протирать кожу маслом чайного дерева.
7. Избавляемся от перхоти
Избавляемся от перхоти
Если в любимый шампунь добавить 10 капель масла чайного дерева, то можно избавиться от перхоти. К тому же волосы приобретут приятный запах.
8. Избавляемся от синяков
Избавляемся от синяков
Чтобы синяки быстрее сошли, их нужно протирать оливковым маслом, смешанным с несколькими каплями масла чайного дерева.
9. Лечим насморк
Лечим насморк
Вылечить насморк можно, если сделать себе ингаляцию с маслом чайного дерева. Кипятим литр воды, добавляем 10 капель эфирного масла, накрываем себя полотенцем и дышим горячим паром.
10. Боремся с сухостью кожи
Боремся с сухостью кожи
10 капель масла чайного дерева добавляем в любимый лосьон, встряхиваем и забываем о проблемах сухой кожи.
11. Снимаем раздражение
Снимаем раздражение
Если укусило насекомое, то кожу нужно протереть маслом чайного дерева, пострадавшее место укуса чесаться перестанет.
12. Снимаем напряжение
Снимаем напряжение
После тяжёлого, напряжённого рабочего дня примите ванну с 10 каплями масла чайного дерева.
13. Лечим солнечный ожог
Лечим солнечный ожог
Смешиваем 1 ст.л. кокосового масла и 2-3 капли масла чайного дерева. Смазываем пострадавшую от солнца кожу.
14. Удаляем клещей
Удаляем клещей
Если у себя или домашнего животного обнаружен клещ, то нужно капнуть на него несколько капель масла. Теперь вытащить его будет легче.
15. Освежаем ковры
Освежаем ковры
Если ковёр затоптан, запах у него неприятный, то смешиваем 1 ст. пищевой соды с 20 каплями масла чайного дерева и посыпаем по ковру. Оставляем на 20 минут, а потом пылесосим.
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