Женщины в СССР: 15 фотографий разных лет, сделанных зарубежными фотографами

Фотографии, сделанные известными зарубежными фотографами.

1. Рабочий и колхозница

Идеал и символ советской эпохи.

2. Фельдшер в метро

Фельдшер одной из 59 станций медпомощи московского метрополитена .

3. Икра для экспорта

В стеклянные банки фасуется самая лучшая икра.

4. Сельский врач торопится к больному

Уровень профессионализма советских врачей был высок , даже по оценкам международных экспертов.

5. Отдых после работы

Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства.

6. Лютые морозы

Работы велись без остановки, в условиях 30-градусных морозов.

7. Работницы мясокомбината

Работницы Микояновского мясокомбината на разделке мяса. СССР, Москва , август 1941 года.

8. Женщины с детьми возле юрты

Переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.

9. Сбор урожая

Украина - Всесоюзная житница.

10. Нелегкая работа

Женщины наравне с мужчинами трудились в промышленности.

11. Востребованная и актуальная работа

Работа продавцом в универмаге.

12. Начало примирение

Женщина с цветами приветствует югославского лидера .

13. Очаровательная советская девушка

Жертвенность собою, своею молодостью и красотой во благо своих детей было обычной нормой в СССР.

14. Уборка пшеницы

Украинские женщины убирают пшеницу в колхозе недалеко от Харькова.

15. Работа дворника в СССР

Зарождение системы жилищного хозяйства в СССР.