Женщины в СССР: 15 фотографий разных лет, сделанных зарубежными фотографами

Фотографии, сделанные известными зарубежными фотографами.
Советская женщина труженица... Она "и коня на скаку", и "в горящую избу"... Сколько красоты, силы и неподдельной искренности в каждой их этих фотографий. И сегодня остаётся только догадываться, что было на душе у этих замечательных женщин, на плечах которых были и трудовые подвиги, и семейное благополучие и великая страна.
1. Рабочий и колхозница
Идеал и символ советской эпохи.
2. Фельдшер в метро
Фельдшер одной из 59 станций медпомощи московского метрополитена.
3. Икра для экспорта
В стеклянные банки фасуется самая лучшая икра.
4. Сельский врач торопится к больному
Уровень профессионализма советских врачей был высок, даже по оценкам международных экспертов.
5. Отдых после работы
Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства.
6. Лютые морозы
Работы велись без остановки, в условиях 30-градусных морозов.
7. Работницы мясокомбината
Работницы Микояновского мясокомбината на разделке мяса. СССР, Москва, август 1941 года.
8. Женщины с детьми возле юрты
Переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.
9. Сбор урожая
Украина - Всесоюзная житница.
10. Нелегкая работа
Женщины наравне с мужчинами трудились в промышленности.
11. Востребованная и актуальная работа
Работа продавцом в универмаге.
12. Начало примирение
Женщина с цветами приветствует югославского лидера.
13. Очаровательная советская девушка
Жертвенность собою, своею молодостью и красотой во благо своих детей было обычной нормой в СССР.
14. Уборка пшеницы
Украинские женщины убирают пшеницу в колхозе недалеко от Харькова.
15. Работа дворника в СССР
Зарождение системы жилищного хозяйства в СССР.
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