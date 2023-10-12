10 полезных продуктов, которые могут навредить организму, если их есть в неправильное время.

1. Молоко

Молоко полезное, оно необходимо взрослым и детям. /Фото: rd.com.

2. Яблоко

Яблоки бывают разные: сочные, зеленые, красные. Но все одинаково полезны и хороши. /Фото: img.webmd.com

3. Рис

Рис очень полезен днем. /Фото: kindercare.com

4. Творог

Творог несовместим с частыми простудами. /Фото: i1.wp.com

5. Сладости

Вкусняшки тоже можно есть, но не вечером. /Фото: portugalresident.com

6. Грецкий орех

Грецкие орехи — настоящая сокровищница полезных для здоровья компонентов. /Фото: i.ytimg.com

7. Бананы

Бананы не только полезные, но еще и способствуют улучшению настроения. /Фото: img.webmd.com

8. Бобовые

Чечевица, бобы, фасоль — лучшие друзья желудка, но только вечером. /Фото: mensjournal.com

9. Сыр

Сыр очень полезен, но в умеренных количествах. /Фото: dailyjust.com

10. Инжир и абрикосы

Вкуснятина, а еще и очень полезная. /Фото: 78.media.tumblr.com