10 полезных продуктов, которые могут навредить организму, если их есть в неправильное время.
Чаще всего, чувствуя голод и тягу к определенному продукту, мы просто кладем в рот нужный кусочек и начинаем жевать. А на часы мало кто обращает внимание. А зря. Метеоризм, неприятный дискомфорт, колики и лишние килограммы появляются вроде бы незаметно, но приносят массу неудобств. Избавиться от них помогут полезные советы о том, в какое время лучше есть определенную еду. Тогда можно получить от продуктов максимум пользы и никакого вреда.
1. Молоко
Молоко полезное, оно необходимо взрослым и детям. /Фото: rd.com.
Больше всего пользы от молока будет, если пить его на ночь. Стаканчик теплого напитка успокоит, расслабит, избавит от стрессов и раздражительности, а также поможет быстро заснуть. А вот утром молоко лучше не пить. Если после этого вы не спешите заниматься интенсивными физическими упражнениями, то молоко будет плохо усваиваться и вызовет неприятный дискомфорт. После него уже нельзя будет нормально позавтракать и придется переносить прием пищи.
2. Яблоко
Яблоки бывают разные: сочные, зеленые, красные. Но все одинаково полезны и хороши. /Фото: img.webmd.com
Отличное время для того, чтобы съесть сочное яблочко — это утро. В этом замечательном фрукте содержится большое количество полезного пектина (клетчатки), который отлично справляется с канцерогенами. Клетчатка также нормализует все пищеварительные процессы, а также перистальтику кишечника (никакие запоры не будут грезить на горизонте). А вот вечером или перед тем, как отправиться в кровать, яблоками злоупотреблять не стоит. Клетчатка обеспечивает желудку ненужную нагрузку, мешая организму полноценно расслабляться и отдыхать. А органические кислоты повышают кислотность желудка и вызывают чувство дискомфорта.
3. Рис
Рис очень полезен днем. /Фото: kindercare.com
Ни один диетолог не посоветует есть рис вечером. И на это есть весомая причина. Вкусная, полезная и питательная крупа способствует набору лишнего веса. А вот днем его насыщенность различными питательными компонентами придется весьма кстати. Да и эффект от каши будет совсем другим — обмен веществ ускорится, и лишние калории не только не будут появляться, но и начнут активно уничтожаться.
4. Творог
Творог несовместим с частыми простудами. /Фото: i1.wp.com
Отличное время, чтобы полакомиться творогом — обед. Его можно улучшить, добавив немного йогурта или низкокалорийной сметаны. Чтобы разнообразить вкус творога, хорошо подойдут различные сухофрукты, свежие ягоды. Днем творог успокаивает пищеварительную систему и способствует нормализации всех ее процессов. А вот вечером есть его не стоит. Особенно если у вас есть предрасположенность к простудным заболеваниям. Творог способствует образованию слизи.
5. Сладости
Вкусняшки тоже можно есть, но не вечером. /Фото: portugalresident.com
С приятной еды лучше начинать утро. Да-да, сладости есть можно и даже нужно, но только в самом начале дня. Чтобы справиться с полученной долей сахара, человеческий организм вырабатывает инсулин. А утром его как раз больше. Если есть сладкое в обед или вечером, то калории вряд ли израсходуются быстро, и лишних килограммов не избежать. По этой причине вечером сладости рекомендуется вообще не есть: сахар способствует набору веса. Помимо этого он раздражающе воздействует на пищеварительную систему, а это значит, что сон будет беспокойным.
6. Грецкий орех
Грецкие орехи — настоящая сокровищница полезных для здоровья компонентов. /Фото: i.ytimg.com
Грецкие орехи содержат много полезных веществ, включая омега-3 жиры и антиоксиданты, улучшающие настроение. Не стоит есть грецкие орехи ночью, днем и даже утром. По-настоящему полезны они только вечером. Именно в это время они лучше всего усваиваются и хорошо влияют на организм. Учеными доказано, что грецкие орехи способствуют улучшению работы головного мозга.
7. Бананы
Бананы не только полезные, но еще и способствуют улучшению настроения. /Фото: img.webmd.com
Бананы лучше всего есть в обед. Они содержат большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение. Помимо этого они избавляют от изжоги и снижают кислотность желудка благодаря высокому содержанию натуральных антацидов. А вот поздно вечером или перед сном бананы лучше не употреблять. Съеденные на пустой желудок, бананы из-за высокого содержания магния способны привести к его расстройству. Еще они способствуют формированию слизи и могут провоцировать простудные заболевания.
8. Бобовые
Чечевица, бобы, фасоль — лучшие друзья желудка, но только вечером. /Фото: mensjournal.com
Бобовые лучше всего есть вечером. Научные исследования опытным путем давно подтвердили, что бобовые нормализуют сон, избавляют от кошмаров и помогают быстрее засыпать. Помимо этого фасоль, бобы и чечевица снижают в организме уровень холестерина и улучшают пищеварение. Очень полезные продукты, но только утром наш желудок им будет не особенно рад. Из-за того, что бобовые чрезмерно насыщены клетчаткой, они усиливают аппетит. А это чревато лишними съеденными калориями и в будущем — увеличением талии.
9. Сыр
Сыр очень полезен, но в умеренных количествах. /Фото: dailyjust.com
Если есть сыр вечером, он очень неблагоприятно влияет на все процессы пищеварения. Продукт долго переваривается и даже в одиночку способен вызвать несварение желудка. А если его съесть больше, чем один кусочек, то лишние килограммы также не заставят себя ждать. Лучшим временем для сыра можно считать раннее утро. В разумных объемах он предотвращает образование газов и препятствует набору лишнего веса. А поскольку он еще и очень питательный и полезный, для вегетарианцев сыр можно считать замечательной альтернативой мясу.
10. Инжир и абрикосы
Вкуснятина, а еще и очень полезная. /Фото: 78.media.tumblr.com
Самое подходящее время для абрикоса и инжира — раннее утро. Если съесть эти вкусности вовремя, они способствуют активизации пищеварительных процессов и ускоряют обмен веществ. Такое воздействие благотворительно влияет на переваривание пищи и препятствует образованию лишних жировых отложений. А вот если абрикос и инжир есть вечером — беды не миновать. Вас ждет неприятный дискомфорт, несварение желудка и газы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии