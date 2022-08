Как выглядели культовые рок-группы в самом начале карьеры

Абсолютно все талантливые музыканты, певцы и композиторы с чего-то да начинали. Знаменитые на сегодняшний день на весь мир рок-музыканты тоже были когда-то всего лишь любителями, выступавшими в полуподвальных помещениях клубов. А сейчас на своих концертах они собирают огромные стадионы поклонников. Но нам кажется, важно помнить, с чего все начиналось.



Представляем интересную подборку из 21 фото культовых музыкантов в самом начале их карьеры.











Guns N’ Roses в отеле The Ritz, Нью-Йорк, 1988 год.







Первый концерт группы Nirvana в Рэймонде, март 1987 года.







Группа Red Hot Chili Peppers, 1984 год.







Metallica, 1983 год.







Depeche Mode, 1981 год.







Группа U2, 12 февраля 1979 года.







AC/DC, Уэст-Мельбурн, 1978 год.







The Police, Лондон, январь 1977 года.







The Ramones в ливерпульском Eric’s Club, Великобритания, май 1977 года.







Sex Pistols, Люксембург, 1977 год.







Aerosmith, Нью-Йорк, 1973 год.







Black Sabbath, 1970 год.







Группа Queen, 1970 год.







Pink Floyd, 1968 год.







Дебютный концерт The Rolling Stones на сцене лондонского клуба Marquee Club, 12 июля 1962 года.







The Beatles, 1957 год.







Led Zeppelin, 1968 год.







The Doors, 1965 год.







Deep Purple, 1968 год.







Van Halen, 1972 год.







KISS, Нью-Йорк, 1976 год.



