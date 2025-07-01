Опасности, подстерегающих нас прямо в квартире

Дом — это место, где мы чувствуем себя в абсолютной безопасности. Но так ли это на самом деле? Медики рекомендуют не расслабляться, ведь даже в современной городской квартире нас подстерегает множество опасных факторов. Одни из них могут просто испортить настроение и вызвать недомогание, а другие способны серьезно пошатнуть здоровье и даже отправить нас на больничную койку.

Повышенная влажность

Забитая пылью вентиляция

Домашние любимцы в постели

Редкие уборки

Смена постельного белья

Небезопасные моющие средства

Вы не отодвигаете мебель

У вас дома слишком много вещей