Применение уксуса в борьбе с грязью

Как еще можно использовать кислоту.
Наверное, у каждой хозяйки на кухне стоит бутылочка с уксусом. Он отлично подходит для приготовления различных блюд и незаменим для заготовок и маринадов. Но эту кислоту можно использовать не только для готовки, она может стать вашим секретным помощником в решении неожиданных бытовых задач.
1. Уборка
— Чистка поверхностей — разбавьте 1 часть уксуса с 1 частью воды и протрите поверхности на кухне и в ванной. Также можно смешать уксус с содой до образования пасты и нанести на загрязненные поверхности (плитка, раковина). Оставьте на 15 минут, затем смойте.
— Удаление запахов — уксус помогает нейтрализовать неприятные запахи. Оставьте открытую емкость с уксусом в комнате на ночь. Или добавить его в стиральную машину вместо кондиционера.
— Очистка стекол — разбавьте уксус в воде (1:1) и промойте раствором окна и зеркала. Разводов не останется.
— Очистка душевой лейки — замочите лейку в растворе уксуса и воды (1:1) на несколько часов. Это поможет удалить известковый налет и улучшить напор воды.
— Чистка микроволновки — разбавьте уксус в воде (1:1) и поставьте емкость в печь. Включите микроволновку на несколько минут, чтобы пар размягчил загрязнения. После этого просто протрите внутренние стенки.
2. Устранение пятен
— От пота — нанесите уксус на пятно на одежде, оставьте ненадолго, затем постирайте вещь или отправьте ее в стиральную машину.
— От вина — нанесите уксус на свежие пятна от вина, он поможет нейтрализовать цвет.
— На коврах — разведите уксус с водой и используйте для удаления пятен с ковров.
— От ягод — смочите уксусом ткань и очистите руки от цветных пятен.
3. Здоровье и красота
— Уход за кожей — разбавьте уксус с водой (1:4) и используйте раствор как тонер для лица. Он отлично отшелушивает кожу, восстанавливает баланс рН и борется с бактериями.
— Уход за волосами — разбавьте 1 ст. л. уксуса в 1 л воды и ополосните волосы. Жидкость помогает удалить остатки средств для укладки, придает блеск волосам и делает их послушными.
— Устранение перхоти — полоскание волос уксусом может также помочь при проблемах с перхотью.
— От боли в мышцах — если потянули мышцу, разведите 1 ст. л. уксуса в 100 мл воды, смочите жидкостью кусок ткани и приложите на больное место на 30 минут.
— Устранение боли в горле — приготовьте раствор из 100 мл воды и 1 ч. л. уксуса, поласкайте горло каждые 2—3 часа.
— Избавление от трещин на руках — смешайте любимый крем для рук с 1 ч. л. уксуса. Каждый вечер перед сном втирайте средство в кожу.
— Избавление от лишнего жира на животе — разведите уксус в воде (1:3), смочите кусок ткани и приложите к проблемным местам. Оберните место пищевой пленкой и оставьте на 30 минут, затем смойте водой.
4. Садоводство
— Удобрение — разбавьте уксус с водой и поливайте растения. Процедуру проводите каждые 7—10 дней.
— Средство от вредителей — разведите 100—150 мл уксуса в ведре воды и опрыскайте пораженные растения. Раствор защитит от колорадского жука, тли, гусениц-капустниц, мух-вредителей.
— Протравливание семян — чтобы ускорить прорастание семян, разведите 1 часть уксуса в 9 частях воды. Смочите раствором марлю или ткань и заверните в нее семена. Время обработки зависит от культуры. Например, семена петрушки и моркови нужно держать 24 часа, а огурцов и кабачков — 8 часов.
— Борьба с сорняками — в горячую воду добавьте 75 мл уксуса, 40 г соли и 1 ст. л. жидкого мыла. Остудите и опрыскайте сорняки.
— Защита от мышей — эти грызуны хоть и всеядны, но запах уксуса не переносят. Расставьте в помещении открытые емкости с уксусом. Или скатайте шарики из муки и уксуса и разложите в местах обитания мышей.
5. Другие применения
— Удаление накипи в чайнике и кофеварке — наполните чайник водой и добавьте пару столовых ложек уксуса. Вскипятите раствор и оставьте на час. Затем тщательно промойте чайник.
— Профилактика ржавчины — смешайте растительное масло и уксус и нанесите на металлические предметы, чтобы предотвратить появление ржавчины. Также можно очистить ножницы или нож от ржавчины, замочив их в уксусном растворе.
— Чистка обуви — смешайте соду и уксус до состояния пасты, нанесите ее на несколько минут на обувь, например, на белые кроссовки, затем смойте водой.
— Устранение плесени — нанесите уксус на пораженные участки (например, в ванной) и оставьте на час, затем смойте водой.
— Продлить жизнь срезанных цветов — добавьте 1—2 ст. л. уксуса и 1 ч. л. сахара в 1 л воды. Поставьте в раствор цветы, так они будут радовать вас гораздо дольше.
— Чистка ушей собаки — смешайте 4 ст. л. воды и 1 ст. л. уксуса, нанесите раствор на уши чистой тряпкой или салфеткой, удалите грязь. Не используйте его при порезах ушей!
— Удалить свечной воск — размягчите застывший воск горячим феном и удалите его бумажным полотенцем. Затем вытрите остатки тряпкой, смоченной в растворе уксуса и воды (1:1).
