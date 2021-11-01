7 продуктов, благодаря которым вы похудеете

Проблема лишнего веса становится особенно актуальна к началу летнего сезона. Еще бы, показаться красавцем на пляже хочется каждому — а вот проявить силу воли и посидеть пару недель на диете доступно далеко не только лишь всем. Но не отчаивайтесь, худеть можно и без изнурительных диет. Более того, худеть можно даже во время еды: главное знать, что именно нужно есть.
Имбирь
Имбирь улучшает кровоснабжение желудка, тем самым увеличивая его секрецию. Как следствие — ускорение обмена веществ. Эфирные масла имбиря не только усиливают метаболизм, но и улучшает состояние кожи. Попробуйте зеленый чай с имбирем и лимоном, это отличный способ помочь своему организму справиться с переизбытком калорий.
Корица
Современному человеку бывает непросто поддерживать в крови стабильный уровень сахара — слишком много вокруг соблазнов. Корица может стать той самой волшебной палочкой, которая запускает процесс в обратную сторону: она снижает уровень сахара и мешает аккумуляции жиров. Добавлять ее можно куда угодно, от чая и кофе до кефира.
Грейпфрут
Очищать грейпфрут — большая ошибка. Именно во внутренних перепонках (невкусных и горьких), содержится странная штуковина — флавоноид нарингин, который отвечает за жиросжигание. Помимо прочих плюсов, грейпфрут обладает и желчегонным эффектом. Мы рекомендуем добавлять половинку грейпфрута к каждому завтраку: так вы сможете заметить результат уже через месяц.
Зеленый чай
Попробуйте на пару недель отказаться от кофе и черного чая, заменив эти напитки чаем зеленым. Ученые (не британские) утверждают, что он может обладать антиканцерогенными свойствами — но этот факт, честно говоря, до конца не проверен. А вот способность зеленого чая служить мощным жиросжигателем проверена на собственном опыте: такой напиток борется с висцеральным жиром и один из наших редакторов смог похудеть на несколько килограммов, благодаря зеленому чаю. Правда, он еще и в спортзал ходил — что мы и вам советуем.
Фасоль
Честно говоря, тут подойдут любые бобовые. Дело в том, что в них содержится огромное количество белка, а на усвоение белка организму приходится тратить свою собственную энергию, которую он бдительно хранил в жировых запасах — на случай чрезвычайной ситуации. Фасоль станет отличным гарниром к любому блюду.
Папайя
Ферменты папайи благотворным образом воздействуют на липиды и расщепляющие белки. Помните, для лучшего эффекта, пару ломтиков папайи надо употребить прямо перед едой, или сразу после нее: полезные ферменты теряют силу через пару часов в организме.
Красное вино
И самое приятное мы приберегли напоследок. Один из ингредиентов красного вина — ресвератол, стимулиющий производство протеина. Он, в свою очередь, блокирует рецепторы жировых клеток и не дает им собраться в большую, мягкую кучу. Не стоит сидеть на диете из красного вина (хотя, иногда, очень этого хочется), а вот полстакана в день — то, что доктор прописал.
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