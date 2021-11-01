7 продуктов, благодаря которым вы похудеете

Проблема лишнего веса становится особенно актуальна к началу летнего сезона. Еще бы, показаться красавцем на пляже хочется каждому — а вот проявить силу воли и посидеть пару недель на диете доступно далеко не только лишь всем. Но не отчаивайтесь, худеть можно и без изнурительных диет. Более того, худеть можно даже во время еды: главное знать, что именно нужно есть.









Имбирь

Корица

Грейпфрут

Зеленый чай

Фасоль

Папайя

Красное вино