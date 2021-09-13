Идеи декора, которые помогут преобразить старую мебель до неузнаваемости

Если мебель вышла из моды, а расставаться с ней не хочется, потому что она еще вполне крепкая и такая привычная – то не беда, можно попытаться изменить ее дизайн собственноручно. Для этого понадобится минимум затрат на расходные материалы, немного фантазии, хоть чуточку желания и максимум творческого вдохновения. Благодаря этим составляющим даже самые непрезентабельные предметы интерьера будут иметь оригинальный и стильный вид, который будет радовать вас до следующего вдохновения или очередного писка моды.
Старую мебель можно превратить в настоящий шедевр, если проявить немного фантазии и приложить усилия.
Учитывая переменчивость моды, как правило, качественная и практичная мебель не успевает износиться, но при этом уже морально устаревает. Поэтому зачастую не всегда есть желание ее поменять, ведь она все также остается удобной, функциональной и крепкой. Сейчас для того, чтобы продлить жизнь мебели и обновить ее внешний вид,необязательно отравляться в реставрационные мастерские, можно и самим прекрасно с этой задачей справиться. Конечно же, если знать с чего начинать и что делать!
1. Используем лак, краску или морилку
Используя краску и свою фантазию, можно создать уникальную мебель. | Фото: kvartblog.ru.
Если в доме есть еще крепкая и целая мебель из натурального дерева, то ее легко можно восстановить. Для этого нужно старый лак или краску удалить полностью, а потом лишь приступать к лакокрасочным работам. Это самый трудоемкий процесс, требующий еще и крепкого здоровья, ведь работы с химикатами не всем подойдут.
Обновив лаковое покрытие и добавив несколько штрихов, можно изменить старый комод до неузнаваемости. | Фото: cpykami.ru.
Но существуют более экономичные и безопасные способы снятия лака или краски: для этого понадобится лишь густо нанести соду, и когда покрытие начнет пузыриться, просто соскоблить его. Такие же манипуляции проводить можно с помощью фена, направляя струю горячего воздуха и постепенно снимать краску с помощью шпателя. Естественно такие работы проводятся в хорошо проветриваем помещении, желательно в сарае или гараже. Но зато после этого можно будет реализовывать самые разнообразные мечты, придавая новый облик деревянной поверхности.
Деревянную мебель можно обновить с помощью морилки и лака. | Фото: facebook.com.
Так, например, если решите оставить своей мебели старинный вид, то можете использовать морилку, которой обрабатываются все деревянные поверхности. Но перед этим не плохо бы пройтись специальным кондиционером, а потом лишь морилкой в несколько слоев. Когда все хорошенько высохнет можно смело вскрыть лаком, и классический вид вашей мебели будет обеспечен.
Старую мебель можно обновить с помощью меловых или молочных красок. | Фото: mirsovetov.ru.
Неплохо себя зарекомендовала натуральная молочная краска, которая продается в порошке и разбавляется самым что ни на есть настоящим молоком. Для работы с ней особых мер предосторожности не требуется, единственное, что после снятия краски и тщательной очистки поверхности от пыли и остатков материала, нужно пройтись шлифовальной машинкой, чтобы избавиться от всех неровностей и прогрунтовать пару раз, а потом лишь приступать к покраске. Эксперты Novate.Ru выяснили, то именно эта краска не только абсолютно безвредна, но и очень долговечна и идеально придает мебели винтажный вид.
Даже самый старый табурет станет современнее и ярче, если покрасить его масляной или латексной краской. | Фото: inmyroom.ru.
Для такого рода творчества также можно использовать латексные и масляные краски, которые придадут мебели насыщенный цвет и суперсовремнный вид. Главное выдержать общую стилистику помещения и не устраивать слишком уж кричащее буйство красок.
С помощью акриловой эмали в виде спрея можно идеально покрасить любую мебель. | Фото: kursremonta.ru.
Проще и быстрее всего обновлять мебель с помощью спреев после надлежащей подготовки поверхностей. Чтобы краска ровнее легла поверхности нужно прогрунтовать, а при необходимости даже прошпаклевать, и только потом приступать к столь творческому процессу. Единственное условие, проводить такие работы лучше на улице, ведь распыляя краску можно запачкать все вокруг.
Кружевные трафареты – стильное преображение мебели с помощью баллончика краски. | Фото: poofs.ru.
Это пожалуй самый творческий вариант, ведь для придания особой оригинальности можно использовать разнообразные трафареты, проявить свои художественные способности и даже использовать кружева, с помощью которых можно создавать удивительно причудливый рисунок.
2. Оклеиваем мебель обоями, пленкой, лоскутами ткани, фотографиями или газетами
Оклеивать можно любые поверхности, как мебели, так и бытовой техники. | Фото: nevsedoma.com.ua.
Пожалуй, самый простой и доступный способ обновить потерявшую привлекательный вид мебель – оклеивание поверхностей. Для этого подойдут и самоклеящаяся пленка, и абсолютно любые обои, и плакаты, а также фотографии, карты, атласы и даже газеты с лоскутами ткани. В этом вопросе ограничений для творчества и фантазии владельцев вообще нет!
Обычная карта станет оригинальным украшением на обновленном комоде в стиле декупаж. | Фото: pinterest.it.
Учитывая, что подготовительную работу практически проводить не надо. Единственное, придется тщательно промыть поверхность, используя обезжириватель или любое моющее вещество.
Обновить старинный комод можно, воспользовавшись самоклеющейся пленкой. | Фото: cpykami.ru.
Также при работе с «самоклейкой» нужно проявлять особое внимание и аккуратность, чтобы избежать образования пузырьков и перекосов. При этом необходимы точный расчет в измерениях и внимательность, ведь если будет лишнее полотно, то отрезать излишки идеально не получится, да и недостающую часть незаметно не приклеишь.
С помощью обычных обоев удалось преобразить старую советскую мебельную стенку. | Фото: buildinexpert.ru.
Интересные идеи кардинального изменения внешнего вида предметов мебели и бытовой техники. | Фото: nevsedoma.com.ua.
И самое интересное, что такой способ «реанимировать» старую мебель подходит не только для фасадов шкафов и обновления полок, очень интересно выглядят столы и даже стулья со столь оригинальным дизайном.
3. Меняем обивку
Реставрировать стулья под силу даже дилетантам. | Фото: pikabu.ru.
Замена обивки очень кропотливый процесс, требующий элементарных навыков работы со столярным инструментом и швейными принадлежностями, но не такой уже и сложный. Конечно же диван привести в порядок будет сложнее, ну а с креслом или стульями справится даже дилетант. Вот с них можно и начинать, а если результат порадует и процесс вдохновит, тогда можно приминаться и за крупногабаритные предметы.
Старый стул можно превратить в оригинальный предмет интерьера. | Фото: gderemont.com.
Чтобы старый стул привести в порядок вам понадобиться: очистить деревянный каркас, покрасить или вскрыть лаком, снять старую обивку, удалить скобы и гвозди, поменять поролон (если понадобится) и закрепить новый кусок ткани. Вот именно с последним действием торопиться не стоит, лучше все тщательно продумать и выдержать натяжение полотна. Ведь сильное облегание приведет в быстрому выходу из строя, а слабое – испортит эстетичный вид.
Не только новая обивка способна украсить стул, но и яркий чехол с подушками. | Фото: livemaster.ru.
После этого можете сшить интересный чехол или положить оригинальную подушку и ваш стул не только прослужит вам еще не один год, но и будет радовать глаз и душу.
Старому креслу тоже можно дать новую жизнь. | Фото: livemaster.ru.
Если решитесь на смену обивки старого кресла, то следует обратить внимание на следующее: при снятии строй ткани старайтесь ее не повредить, ведь именно она послужит основой для создания новой выкройки, запаситесь поролоном разной толщины, купите специальный клей с высокими износостойкими характеристиками, выберите плотную ткань.
Прежде чем приступать к перетяжке старого кресла надо тщательно изучить его строение. | Фото: obivka-mebeli.by.
Если поролон на съемных подушках не поврежден, его можно просто спрятать в новый чехол, который нужно сшить. Вдруг есть желание и возможность, то при его создании на свободный край пришейте молнию, чтобы можно было новый чехол снимать и стирать. В противном случае свободный край можно просто аккуратно зашить.
Компьютерное кресло тоже можно привести в порядок. | Фото: дом.globalrecyclingideas.com.
Если подлокотники имели деревянные вставки и они совсем уж потеряли приличный вид их можно обтянуть поролоном и обивочной тканью того же цвета или создать оригинальный контраст.
Если в модели кресла присутствуют элементы, которые не закрыты тканью, то их нужно зашкурить и вскрыть лаком и только после этого вся конструкция будет выглядеть свежо и оригинально.
Яркие преобразования старых диванов. | Фото: stroy-podskazka.ru.
По такому же принципу можно менять и обивку на диване, но этот процесс совсем уж трудоемкий и требует специальных инструментов и особых навыков, поэтому по возможности лучше доверить это профессионалам.
4. Крепим молдинги и меняем стекло
Использование молдингов в декоре мебельных фасадов помогут создать роскошный вид всему интерьеру. | Фото: mblx.ru.
Последним, а порой и основным штрихом в преображении мебели является установки молдингов. Как известно молдинг – это оригинальный декорирующий элемент, который очень часто используют для отделки предметов мебели, как правило, он помогает изменить визуальный эффект.
Даже обычный канат может выполнять особую декоративную функцию при обновлении фасада мебели. | Фото: fasaddomstroy.ru.
С его помощью можно выгодно подчеркнуть или завуалировать симметричность, добавит своеобразной «дороговизны» мебельному гарнитуру и даже изменить его стиль. Для таких целей лучше всего использовать самоклеющиеся элементы, которые наверняка помогут превратить вполне обычный шкаф в роскошный или утонченный предмет интерьера.
Интересные варианты использования декоративного молдига. | Фото: m.progorod58.ru.
С помощью молдингов очень легко задекорировать и замаскировать стыки или швы при оформлении плоскости тканью или обоями, создать обрамление для разграничения вставок, а также можно спрятать различные дефекты, повреждения или глубокие царапины на мебельной поверхности.
Оригинальные витражи на стеклах шкафов станут главным украшением всего интерьера. | Фото: rukami.yourarticles.ru.
С помощью витражной пленки можно преобразить любую стеклянную поверхность. | Фото: livemaster.ru.
Если хотите сэкономить и сделать из серванта или шкафа эксклюзивную вещь, то лучше установить простое прозрачное полотно. Ведь в таком случае можно оригинальничать без ограничений. На обычное стекло можно наклеить самоклеящуюся пленку, которая на современном рынке представлена в невероятных вариациях, главное не ошибиться с размером.
Для декорирования стекла можно использовать специальную краску с эффектом замерзшего стекла. | Фото: inmyroom.ru.
Также можно сделать оригинальные витражи или закрасить специальной краской с эффектом замерзшего стекла. Если решитесь на окрашивание, то можете проявлять свои творческие способности, как заблагорассудится, ведь здесь ограничений не будет, только ваш вкус и фантазия приведут к получению непревзойденных результатов.
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