Идеи декора, которые помогут преобразить старую мебель до неузнаваемости

Старую мебель можно превратить в настоящий шедевр, если проявить немного фантазии и приложить усилия.

1. Используем лак, краску или морилку

| Фото: kvartblog.ru. Используя краску и свою фантазию, можно создать уникальную мебель.| Фото: kvartblog.ru.

Обновив лаковое покрытие и добавив несколько штрихов, можно изменить старый комод до неузнаваемости. | Фото: cpykami.ru.

Деревянную мебель можно обновить с помощью морилки и лака. | Фото: facebook.com.

Старую мебель можно обновить с помощью меловых или молочных красок. | Фото: mirsovetov.ru.

Даже самый старый табурет станет современнее и ярче, если покрасить его масляной или латексной краской. | Фото: inmyroom.ru.

С помощью акриловой эмали в виде спрея можно идеально покрасить любую мебель. | Фото: kursremonta.ru.

Кружевные трафареты – стильное преображение мебели с помощью баллончика краски. | Фото: poofs.ru.

2. Оклеиваем мебель обоями, пленкой, лоскутами ткани, фотографиями или газетами

Оклеивать можно любые поверхности, как мебели, так и бытовой техники. | Фото: nevsedoma.com.ua.

Обычная карта станет оригинальным украшением на обновленном комоде в стиле декупаж. | Фото: pinterest.it.

Обновить старинный комод можно, воспользовавшись самоклеющейся пленкой. | Фото: cpykami.ru.

С помощью обычных обоев удалось преобразить старую советскую мебельную стенку. | Фото: buildinexpert.ru.

Интересные идеи кардинального изменения внешнего вида предметов мебели и бытовой техники. | Фото: nevsedoma.com.ua.

3. Меняем обивку

Реставрировать стулья под силу даже дилетантам. | Фото: pikabu.ru.

Старый стул можно превратить в оригинальный предмет интерьера. | Фото: gderemont.com.

Не только новая обивка способна украсить стул, но и яркий чехол с подушками. | Фото: livemaster.ru.

Старому креслу тоже можно дать новую жизнь. | Фото: livemaster.ru.

Прежде чем приступать к перетяжке старого кресла надо тщательно изучить его строение. | Фото: obivka-mebeli.by.

Компьютерное кресло тоже можно привести в порядок. | Фото: дом.globalrecyclingideas.com.

Яркие преобразования старых диванов. | Фото: stroy-podskazka.ru.

4. Крепим молдинги и меняем стекло

Использование молдингов в декоре мебельных фасадов помогут создать роскошный вид всему интерьеру. | Фото: mblx.ru.

Даже обычный канат может выполнять особую декоративную функцию при обновлении фасада мебели. | Фото: fasaddomstroy.ru.

Интересные варианты использования декоративного молдига. | Фото: m.progorod58.ru.

Оригинальные витражи на стеклах шкафов станут главным украшением всего интерьера. | Фото: rukami.yourarticles.ru.

С помощью витражной пленки можно преобразить любую стеклянную поверхность. | Фото: livemaster.ru.

Для декорирования стекла можно использовать специальную краску с эффектом замерзшего стекла. | Фото: inmyroom.ru.