Крохотное жилье на 9 кв м, после которого наши хрущевки покажутся хоромами

Как жить в девяти метрах и быть счастливой.
Каждому человеку хочется иметь свой дом. Еще лучше, когда этот дом большой и просторный. Но что делать, если комфортное жилище позволить себе никак не получается? На самом деле счастливо жить можно и в нескольких квадратных метрах. Это доказала наша новая героиня.
Внутри места немного, зато все очень продумано.
Рабочее место и область для хранения.
Большие города – большие проблемы, а еще пробки и астрономически дорогая недвижимость. Все перечисленное справедливо для абсолютного большинства мегаполисов, и Нью-Йорк здесь лучшее подтверждение этого правила. Чего уж там, город то и дело входит в рейтинги самой дорогой недвижимости на планете! Позволить себе стоящее жилье большой площади здесь может далеко не каждый. Нередко купить себе достойную квартиру не может даже вполне успешный человек.
Здесь много всего поместилось.
Небольшая зона для отдыха.
Но американка по имени Фелис смогла доказать, что хорошо жить можно и в 9 кв.м, если правильно все обустроить. Живет женщина в небольшой комнате с высоким потолком. В ней она смогла уместить почти все необходимое для жизни молодого человека. Центральная часть комнаты свободна и застелена ковриком. Фелис рассказывает, что свободного места ей вполне хватает для занятий фитнесом. Рядом расположено рабочее место. Женщина, к слову, работает дизайнером. Не исключено, что именно благодаря своим профессиональным знаниям ей удалось добиться такой гармонии и синергии всех элементов квартиры.
Туалет достаточно большой.
Не очень удобный, но все еще большой.
Над рабочим местом и вокруг него расположены полки, стеллажи и тумбочки для хранения самых разных вещей. Значительная часть различной мелочи хранится в ящиках и лотках, каждый из которых легко и быстро извлекается со своего места. Здесь же рядом небольшая зона отдыха, кресло и телевизор, впрочем, ими Фелис пользуется не так уж часто. В квартире нет кухни, однако дизайнер шутит, что все равно ненавидит готовить.
Место для хранения одежды.
Место для сна.
Самое главное, что в доме есть саунзел. Он спаренный и при этом достаточно просторный (относительно главной комнаты). В нем есть душ, раковина и, конечно, туалет. Санузел выглядит немного загроможденным из-за особенностей расположения всех элементов, однако самое главное, что он есть! Рядом с туалетом находится шкаф-ниша, который используется для хранения одежды. Наконец важнейшая часть дома – это место для сна. Оно расположено на небольшой полке над выходом из квартиры. Чтобы попасть туда, нужно воспользоваться небольшой лестницей.
Посмотреть на гениальную 9-метровую квартиру можно и самому в видеоролике ниже:
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