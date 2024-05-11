Крохотное жилье на 9 кв м, после которого наши хрущевки покажутся хоромами

Как жить в девяти метрах и быть счастливой.

Внутри места немного, зато все очень продумано.

Рабочее место и область для хранения.

Здесь много всего поместилось.

Небольшая зона для отдыха.

Туалет достаточно большой.

Не очень удобный, но все еще большой.

Место для хранения одежды.

Место для сна.

Посмотреть на гениальную 9-метровую квартиру можно и самому в видеоролике ниже: