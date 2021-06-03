Что делать если пожелтели листья томатов

Если при посадке рассады томатов в почву листья стали желтеть, то нужно не медля внести одну полезную подкормку, которая даст силы растению и восполнит недостаток веществ, необходимых для нормального развития и плодоношения растения.



На 10 л воды разведите 1 л коровяка, 50 гр золы, 0,5 г борной кислоты (порошок), 1 г сульфата марганца, 30 г суперфосфата. Тщательно перемешайте и поливайте рассаду томатов 2 раза с промежутком в 10 дней. Этой подкормки будет достаточно, чтобы устранить желтизну и в то же время не дать томатам «зажиреть».

