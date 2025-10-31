Растительное масло, спирт, сало: 10 самых питательных продуктов в мире

Сегодня модно правильно питаться и подсчитывать калории. Ведь это отличный способ оставаться в форме без изнурительных диет и ограничений. Главное, чтобы рацион был полноценным и сбалансированным. Хотите узнать, в каких продуктах содержится больше всего ккал? Novate.ru подготовил топ-10 самых калорийных позиций.
10. Шоколад
В среднем энергетическая ценность стандартной плитки шоколада составляет около 550 ккал на 100 г / Фото: allchoco.com
Рейтинг открывает любимое лакомство многих людей. В среднем энергетическая ценность стандартной плитки шоколада составляет около 550 ккал на 100 г. При этом в молочном шоколаде содержится множество химических добавок. Для здоровья полезен горький шоколад, плюс он менее калорийный.
9. Конфеты с начинкой
В зависимости от состава, энергетическая ценность 100 г конфет колеблется от 348 до 568 калорий / Фото: i.pinimg.com
Еще одна плохая новость для сладкоежек. Шоколад плюс сладкая начинка равно калорийная бомба. В зависимости от состава, энергетическая ценность 100 г конфет колеблется от 348 до 568 калорий. Раньше кондитерские изделия делали из натурального меда, фруктов, ягод, орехов. А сегодня в них больше всевозможных эмульгаторов и стабилизаторов, так что пользы становится все меньше.
8. Печень трески
Консервированная печень трески - отличный вариант для бутербродов и быстрых перекусов / Фото: бабушкинырецепты.рф
Консервированная печень трески - отличный вариант для бутербродов и быстрых перекусов. Вот только продукт на 97% состоит из жиров, поэтому в 100 г целых 613 калорий.
7. Майонез
В составе «Провансаля» имеется растительное масло, так что о низкой калорийности не может быть и речи / Фото: ermolino-produkty.ru
А вот этот продукт точно нельзя назвать полезным и здоровым. В составе наиболее популярного магазинного «Провансаля» имеется растительное масло, так что о низкой калорийности не может быть и речи. В среднем в 100 г майонеза содержится 634-680 ккал.
6. Этиловый спирт
Поскольку спирт является неотъемлемым компонентом крепких напитков, алкоголь тоже получается калорийным / Фото: media.professionali.ru
В топе оказался даже этиловый спирт с энергетической ценностью около 720 калорий на 100 г. Поскольку спирт является неотъемлемым компонентом многих крепких напитков, алкоголь тоже получается довольно калорийным. Например, в 100 г водки - 235 ккал. Чуть меньше содержится в роме - 220 калорий. А самым диетическим среди алкоголя оказалось пиво - примерно 29-65 ккал.
5. Орех макадамия
Орех снижает мигрени, улучшает метаболизм, а также является популярным ингредиентом в косметологии / Фото: pro-orehi.ru
Пятое место занимает наиболее калорийный из всех орехов - макадамия. Энергетическая ценность 100 г продукта составляет 718 калорий. Экзотический орех завезли к нам из Австралии. В макадамии содержится масса полезных жиров и микроэлементов. Орех снижает мигрени, улучшает метаболизм, а также является популярным ингредиентом в косметологии.
4. Маргарин
На четвертой ступеньке расположился маргарин с 745 калориями на 100 г / Фото: i6.otzovik.com
На четвертой ступеньке расположился маргарин с 745 калориями на 100 г. Продукт считается достаточно вредным, потому что, по сравнению с маслом, готовится из менее качественных ингредиентов. Среди них: пальмовое масло или гидрогенизированные жиры (как растительного, так и животного происхождения).
3. Сливочное масло
Масло - полезный продукт животного происхождения и отказываться от него точно не стоит / Фото: untwist.ru
«Бронзу» в нашем рейтинге получает сливочное масло. Его энергетическая ценность - 748 ккал на 100 г. Масло - полезный продукт животного происхождения и отказываться от него точно не стоит. Только не ведитесь на маркетинговые уловки вроде «диетический» или «легкий» продукт, ведь таковым масло в принципе быть не может. А вот маргарин и всевозможные заменители-спреды - вполне, но и пользы от них ноль.
2. Сало
Свиное сало получает почетное «серебро», так как в 100 г продукта содержится 815-841 ккал / Фото: kartinkin.com
Свиное сало получает почетное «серебро», так как в 100 г продукта содержится 815-841 ккал. Несмотря на высокую энергетическую ценность, сало помогает укреплять легкие и заботится о регенерации кожи. Только есть свиной продукт нужно в меру, поскольку злоупотребление может вызвать проблемы с ЖКТ.
1. Растительное масло
Даже пара ложек для заправки увеличит калорийность самого легкого салата на 200 калорий / Фото: infoonlain.ru
Удивлены? Еще бы! А ведь лидером нашего топа становится растительное масло, которое мы также называем постным. Кстати, постным масло стало потому, что в древние времена во время поста его можно было добавлять в блюда. Но вернемся к калориям. Энергетическая ценность 100 г подсолнечного, оливкового или конопляного масла составляет примерно 900 ккал. Чуть меньше у кокосового - 845. Представляете, даже пара ложек для заправки увеличит калорийность самого легкого салата на 200 калорий. Именно поэтому диетологи советуют делать заправку из оливкового масла и лимонного сока, смешанных в равных частях.
