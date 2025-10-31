Растительное масло, спирт, сало: 10 самых питательных продуктов в мире

10. Шоколад

В среднем энергетическая ценность стандартной плитки шоколада составляет около 550 ккал на 100 г / Фото: allchoco.com

9. Конфеты с начинкой

В зависимости от состава, энергетическая ценность 100 г конфет колеблется от 348 до 568 калорий / Фото: i.pinimg.com

8. Печень трески

Консервированная печень трески - отличный вариант для бутербродов и быстрых перекусов / Фото: бабушкинырецепты.рф

7. Майонез

В составе «Провансаля» имеется растительное масло, так что о низкой калорийности не может быть и речи / Фото: ermolino-produkty.ru

6. Этиловый спирт

Поскольку спирт является неотъемлемым компонентом крепких напитков, алкоголь тоже получается калорийным / Фото: media.professionali.ru

5. Орех макадамия

Орех снижает мигрени, улучшает метаболизм, а также является популярным ингредиентом в косметологии / Фото: pro-orehi.ru

4. Маргарин

На четвертой ступеньке расположился маргарин с 745 калориями на 100 г / Фото: i6.otzovik.com

3. Сливочное масло

Масло - полезный продукт животного происхождения и отказываться от него точно не стоит / Фото: untwist.ru

2. Сало

Свиное сало получает почетное «серебро», так как в 100 г продукта содержится 815-841 ккал / Фото: kartinkin.com

1. Растительное масло

Даже пара ложек для заправки увеличит калорийность самого легкого салата на 200 калорий / Фото: infoonlain.ru