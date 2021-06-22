Такими советские автомобили мы еще не видели

Данияр Кдыров — алма-атинский художник, коммерческий иллюстратор и рекламный дизайнер. Ему принадлежит идея первого казахстанского фильма в жанре Sci-Fi. Проект есть не только на бумаге, но и отрисован в артбуке.



Наше внимание привлекла серия рисунков с советскими автомобилями. С машинами, сделанными в Советском Союзе, чего только не творили: ставили в них моторы от BMW, превращали в дрифт-кары и даже делали из отечественных внедорожников лоурайдеры. Но казахский художник пошел еще дальше, представив, как могли бы выглядеть созданные в СССР машины, скрещенные с роботами.











«Запорожец».







«Нива».







«Москвич-407».











«Жигули».











«Буханка».







«Ралли», работа Данияра Кдырова на конкурсе пин-ап-работ «1Артзавод».



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