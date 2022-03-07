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Парижская мода конца 19 века

Мода течет и меняется изо дня в день. То, что когда-то считалось писком моды, уходит в историю. Предлагаем Вам посмотреть на элегантные платья середины 1890-х годов, которые носили главные модницы Парижа.

Парижская мода конца 19 века

Вот так выглядело классическое платье того времени. Пышные рукава присутствовали в любом наряде.

Парижская мода конца 19 века

Юбки расширялись к низу. Дамы всегда брали с собой на прогулку зонт.

Парижская мода конца 19 века

Женщины любили крупные аксессуары. К ним относили шляпки, веера, крупные украшения.

Парижская мода конца 19 века

Данные платья были сшиты в Atelier Nadar, Париж. Это считалось очень дорогим ателье.

Парижская мода конца 19 века

Парижская мода конца 19 века

Парижская мода конца 19 века

Парижская мода конца 19 века

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