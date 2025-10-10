Какие зарплаты были в советских спецслужбах

Финансовая дисциплина – на высоте
Бывший заместитель начальника 9 управления КГБ СССР генерал-майор запаса Вячеслав Генералов утверждает, что с 1987 года и до распада СССР подразделения КГБ практически не финансировались и постепенно разлагались. Его опровергает генерал-майор Николай Шуров, в марте 1987 года назначенный начальником Финансово-планового отдела КГБ. Он утверждает, что в «конторе» (так ещё неофициально называли КГБ) всё было в порядке с средствами и дисциплиной их использования. Практически, не было злоупотреблений, разве что «по мелочи». Например, деньги на капремонт могли израсходовать на какие-то неотложные нужды. Материалы ревизий и проверок докладывались руководству КГБ, а в отдельных случаях даже председателю КГБ.
Оклад и другие источники благ
Представление о том, что чекисты купались в роскоши, не соответствуют действительности. Например, офицер младшего командного состава в областном УКГБ в середине семидесятых мог получать 200 – 220 рублей. И этих денег едва хватало на жизнь семьи с двумя детьми, вспоминает офицер внешней разведки ПГУ КГБ СССР Валерий Курилов. В конце 1978 года старший разведчик получал 150 руб. в месяц, за такую же должность в «Альфе» полагалось 190 рублей («Альфой» её прозвали журналисты, официально - Группа «А» Седьмого управления КГБ СССР). Полковник в 1985 - м получал около 400 рублей, в областном управлении «конторы». Начиная с Томской области восточнее и севернее действовал северный коэффициент в 50% зарплаты. Но зарабатывался он не сразу, начисляли по 10% за каждые полгода службы (первые 10% - спустя 1 год), то есть, через 3 года достигался порог в 50%, но не более 240 рублей, и дальше коэффициент уже не рос.КГБ распоряжались практически всей суммой полученных доходов. Иногда, впрочем, отчисляя КГБ, через запутанную схему, часть доходов – до 20%. Государству была нужна свободно конвертируемая валюта.
Приятные "бонусы"
Старшие офицеры КГБ, от полковника и выше, имели дополнительные материальные льготы: служебные авто, служебные дачи, отдых и лечение в принадлежащих КГБ санаторно – курортных и лечебных учреждениях. Кроме того, была возможность отовариваться в закрытых спецраспределителях продуктами совершенно иного, более высокого качества и расширенного ассортимента, вплоть до деликатесов. Внештатные или секретные сотрудники (т.н. сексоты) имели либо служебные удостоверения с надписью «КГБ» - всесильные корочки. Они обеспечивали помощь от «конторы» в карьере и допуски к зарубежным поездкам. А учитывая, что на чекистов тайно работали многие представители творческой интеллигенции, это также обеспечивало помощь в творческой деятельности: постановке спектаклей, издании книг, и получении за это званий и наград.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии