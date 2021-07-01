5 соусов на скорую руку для спагетти, которые сделают блюдо ярче

Спагетти и макароны – любимое многими с детства блюдо, которое отлично сочеталось с тёртым сыром или же кетчупом. Да и сейчас мало что изменилось, за исключением того, что соусов стало гораздо больше. А способы их приготовления настолько просты, что с ними справится даже дилетант на кухне.
1. Томатный с базиликом
Томатный соус с базиликом. \ Фото: zenmate.com.ru.
Томатный соус с базиликом – отличная альтернатива классическому кетчупу, купленному в магазине. А нежный и одновременно пикантный вкус сделает даже самые обычные макароны невероятно вкусными, словно они только-только из ресторана от шеф-повара.
Ингредиенты:
• Томаты в собственном соку - 2 банки;
• Свежий базилик - 1 пучок;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Оливковое масло - 5 ст.л;
• Молотый чёрный перец - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Тёртый пармезан - по желанию.
Пикантный соус с базиликом. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• И бросить на разогретую с оливковым маслом сковороду;
• Как только чеснок пустит сок - добавить томаты с соком;
• Следом мелко нарезанные стебли базилика и целые листочки;
• Посолить и поперчить;
• Слегка перемешать;
• Тушить 3-5 минут;
• После получившийся соус измельчить в блендере;
• Подавать с тёртым пармезаном.
2. Соус лимонный с рукколой
Лимонный соус с рукколой. \ Фото: foodandmood.com.ua.
Приятная кислинка с мягкой едва уловимой горчинкой сделают спагетти поистине волшебными, ведь сочетание сока лимона вместе с ароматной рукколой придаст поистине восточных ноток уже привычному блюду.
Ингредиенты:
• Руккола - 2 горсти;
• Оливковое масло - 5 ст.л.;
• Лимон - 1 шт;
• Чёрный молотый перец и соль - по вкусу;
• Тёртый пармезан - по желанию.
Соус с рукколой и лимоном. \ Фото: povar.ru.
Способ приготовления:
• Цедру натереть на мелкую тёрку;
• Из половинки лимона выжать сок;
• Рукколу измельчить;
• Смешать всё с маслом, лимонным соком, солью и перцем;
• Подавать с тёртым сыром.
3. Тыква со сливками
Спагетти с тыквенным соусом. \ Фото: porusski.me.
А Вы любите тыкву? Конечно же, сложно не любить такой продукт, который не просто легко и разнообразно готовить, но и который можно использовать в качестве вкусного, ароматного соуса. А если добавить сливки - то и вовсе пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Тыква - 600 г;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Сливки - 200 г;
• Оливковое масло - 5 ст.л;
• Мускатный орех - 0,5 ч.л;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Соль - по вкусу.
Оригинальный тыквенный соус. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Тыкву вымыть;
• Почистить и нарезать кубиками;
• Чеснок очистить;
• И обжарить его на оливковом масле на раскалённой сковороде до тонкого аромата;
• После к чесноку добавить тыкву;
• Жарить в течение 10-15 минут;
• Затем обжаренную тыкву и чеснок измельчить в блендере;
• Добавить сливки, соль, перец и мускатный орех;
• Тщательно перемешать;
• Подавать с тёртым сыром и свежей зеленью.
4. Грибной с белым вином
Идеальный грибной соус. \ Фото: 1000.menu.
И, конечно же, куда без грибов. Их свежесть, мягкость и аромат в паре с макаронами дают почувствовать поистине райское наслаждение. А немного белого вина сделает соус более пикантным, таким, что идеально подойдёт для романтических блюд на обед и ужин.
Ингредиенты:
• Грибы шампиньоны - 350 г;
• Оливковое масло - 7 ст.л;
• Вино белое - 150 мл;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Соль по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Паста с восхитительным грибным соусом. \ Фото: itesco.cz.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Хорошо очистить, если надо;
• Просушить;
• А после нарезать кусочками;
• Чеснок подавить;
• Бросить на разогретую сковороду с оливковым маслом;
• Затем отправить грибы на сковороду;
• И прожарить 3-4 минуты;
• Добавить вино;
• Тушить до испарения алкоголя примерно 10 минут;
• Посолить, поперчить;
• Выключить;
• Перед подачей смешать по желанию с тёртым пармезаном.
5. Брокколи и козий сыр
Соус с козьим сыром и брокколи. \ Фото: mamina.fr.
Брокколи - не тот продукт, который частенько мелькает на нашем столе, ведь мы всегда задаёмся вопросом, как же правильно приготовить такой овощ. Однако стоит запомнить рецепт одного соуса, который прост и незатейлив, а также придётся по душе даже маленьким гурманам.
Ингредиенты:
• Брокколи - 400 г;
• Оливковое масло - 7 ст.л;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Перец чили - третья часть;
• Козий сыр - 150 г;
• Перец и соль по вкусу.
Соус для спагетти. \ Фото: elle.fr.
Способ приготовления:
• Брокколи разобрать на соцветия;
• Ножки удалить;
• После соцветия проварить 3 минуты в кипящей воде;
• Чеснок мелко порубить;
• Чили измельчить;
• Добавить к брокколи;
• Обжарить в течение пяти минут;
• Посолить и поперчить;
• Аккуратно перемешать;
• Перед подачей добавить кусочки козьего сыра.
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