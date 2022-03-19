С нами не соскучишься!

8 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    разве такое можно комментировать ... это ад..изнанка жизниПоследний день СС...
  • Степан Капуста
    Вот, что значит - перевод с английского человеком, не знакомым с медицинской терминологией. Не "кровотечение", а кров...Важное об огнестр...
  • Ингерман Ланская
    камуноидная власть целенаправленно спаивала народ - пополняя "пьяный"бюджет совка и вторично грабила народ уже в вытр...Медвытрезвители в...

12 фактов о «сухом законе» и о том, как люди его обходили


Изъятие контрабандного алкоголя.

Изъятие контрабандного алкоголя.

В разное время и в разных странах в силу разных обстоятельств вводили так называемый «сухой закон» - запрет или ограничения на производство и реализацию алкоголя. Но это, как правило, не искореняло спиртное, а лишь толкало людей к изобретению самых разнообразных способов, чтобы эти запреты обойти.

1. «Винные кирпичи»


Запрет на алкоголь: «Винные кирпичи».

Запрет на алкоголь: «Винные кирпичи».

 

Во время Сухого закона в США фермеры, выращивающие виноград, начали изготавливать полутвердые виноградные концентраты, называемые «винными кирпичами», которые затем продавались с предупреждением «После растворения кирпича в галлоне (3,8 литра) воды не ставьте жидкость в кувшине в шкаф на двадцать дней, поскольку она превратится в вино».

2. «Лекарство Whiskey»


Запрет на алкоголь: «Лекарство Whiskey».

Запрет на алкоголь: «Лекарство Whiskey».

 

Во время запрета на алкоголь в США было сделано исключение для виски, назначенного врачом, и проданного через аптеку. Сеть аптек Walgreens в период с 1920 по 1933 годы выросла с 20 розничных магазинов до почти 500.

3. «Правительственная отрава»


Запрет на алкоголь: правительственная отрава.

Запрет на алкоголь: правительственная отрава.

 

Во время запрета правительство сознательно отравляло алкоголь, употребляемый в промышленности. Тем не менее, это не мешало воровать бутлегерам этот алкоголь и превращать его в выпивку. Это привело к гибели 10 000 человек.

4. «Cream Ale»


Запрет на алкоголь: пиво «Cream Ale».

Запрет на алкоголь: пиво «Cream Ale».

 

Существует американский вид пива под названием Cream Ale. Он был чрезвычайно популярен до запрета, но так и не восстановил ту же популярность после отмены Сухого закона.

5. Грузовик для Рузвельта


Запрет на алкоголь: пиво Yuengling.

Запрет на алкоголь: пиво Yuengling.

 

Президент Франклин Д. Рузвельт получил грузовик пива Yuengling в день отмены Сухого закона. Пиво доставили прямо в Белый дом.

6. Йельский клуб


Запрет на алкоголь: Йельский клуб.

Запрет на алкоголь: Йельский клуб.

 

В Йельском клубе Нью-Йорка, судя по всему, знали наперед о вводе Сухого закона. У членов клуба было достаточно финансов, чтобы закупить такое количество алкоголя, которого хватило для всех участников клуба на протяжении всех лет запрета.

7. Герберт Гувер


Запрет на алкоголь: Герберт Гувер.

Запрет на алкоголь: Герберт Гувер.

 

Во время запрета президент Герберт Гувер периодически захаживал в бельгийское посольство, чтобы выпить мартини. Территория посольства считается территорией государства, которому оно принадлежит, поэтому на нее не распространялся Сухой закон.

8. Хмельная Кока-кола


Запрет на алкоголь: хмельная Кока-кола.

Запрет на алкоголь: хмельная Кока-кола.

 

Кока-кола первоначально продавалась как лекарство от многих заболеваний, включая низкое сексуальное либидо. Создатель Кока-колы Джон Пембертон был вынужден убрать вино из оригинальной формулы напитка из-за законов о запрете алкоголя, но изначально он рекламировал колу, как возбуждающий напиток.

9. Цирроз, суицид и яблоки


Запрет на алкоголь: цирроз, суицид и яблоки.

Запрет на алкоголь: цирроз, суицид и яблоки.

 

В течение запрета на алкоголь случаи цирроза печени сократились почти на две трети, а количество самоубийств упало вдвое. Однако, были только не позитивные последствия запрета — во время его были сожжены бесчисленные яблочные сады.

10. Ку-Клукс-Клан


Запрет на алкоголь: Ку-Клукс-Клан.

Запрет на алкоголь: Ку-Клукс-Клан.

 

Что интересно, Ку-клукс-клановцы были отъявленными сторонниками запрета на алкоголь. Его члены активно нападали на пьяниц, бутлегеров и спекулянтов.

11. «Величайший акт национального героизма»


Запрет на алкоголь: «Величайший акт национального героизма».

Запрет на алкоголь: «Величайший акт национального героизма».

 

Россия вводила запрет на алкоголь на 11 лет - с 1914 по 1925 годы. Что интересно, это запрет был принят, хотя примерно 1/3 всех доходов правительства приходилось на продажу водки. Впоследствии его назвали «единственным величайшим актом национального героизма».

12. Исландская «слабина»


Запрет на алкоголь: исландская «слабина».

Запрет на алкоголь: исландская «слабина».

 

В Исландии запрет на алкоголь длился до 1 марта 1989 года. Изначально был запрещен весь алкоголь, но с 1935 года законы стали немного проще: начали запрещать только алкоголь крепче 2,25 %.
Нет, значит НЕТ.

Нет, значит НЕТ.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





12 фактов о «сухом законе» и о том, как люди его обходили

И не забудьте:
12 фактов о «сухом законе» и о том, как люди его обходилиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх