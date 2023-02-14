8 фантастических пляжей с чёрным песком

Чёрные пляжи — зрелище редкое и, возможно, именно потому восхитительное. В большинстве случаев природа такого необычного ландшафта вулканическая: миллионы лет назад раскаленная лава остужалась прохладной водой и распадалась на мельчайшие черные песчинки.
1. Пляж Аджуй, Фуэртевентура, Испания
Пляж на Канарских островах с настоящей пиратской историей — морские разбойники когда-то прятали в близлежащих пещерах свои сокровища. Сегодня это уединенное место отдыха с черным, как смола, песком, бирюзовым морем и хорошими рыбными ресторанчиками на берегу. Пляж защищен скалами с двух сторон, и купаться здесь очень уютно. Правда, вход в воду довольно крутой, так что для отдыха с детьми Аджуй будет не лучшим выбором.
2. Пляж Пиха, Окленд, Новая Зеландия
Этот восхитительный пляж на побережье Тасманова моря — излюбленное место новозеландских сёрферов. Черный, переливающийся на солнце песок — наследие вулкана, кратер которого виден неподалеку. Пляж окружают живописные, покрытые зеленью холмы, а само побережье усыпано раковинами потрясающего лилового цвета. Пиха — спот не из простых, поэтому популярен больше среди профессиональных сёрферов: здесь часто проходят международные чемпионаты.
3. Пляж Вик, Исландия
Совершенно инопланетное место — черный песок, сизое море и возвышающиеся над ним базальтовые колонны Рейнисдрангар. Эти колонны, выточенные суровым морем, по легенде когда-то были троллями, окаменевшими от солнца. Пляж не предназначен для купания — большую часть времени здесь холодно и неуютно, но полюбоваться фантастическим пейзажем желают многие. Побывала в этих краях и съемочная команда сериала «Игра престолов»: в кино эти суровые исландские пейзажи стали «Клыками мороза».
4. Пляж Пуналуу, Гавайи, США
Красивый гавайский пляж, подходящий для расслабленного отдыха. Нежный, отшлифованный океаном черный песок, высокие пальмы и зеленые морские черепахи, вылезающие погреться на солнце. Искупаться здесь вряд ли удастся, так как острые скалы и камни у берега довольно опасны. К тому же вода в океане сильно охлаждается пресными источниками. Зато это отличное место, чтобы позагорать в романтичной и необычной обстановке.
5. Пляж Лаго Верде, Лансароте, Испания
Недалеко от рыбацкой деревушки Эль Гольфо с белоснежными домиками находится Зеленое озеро или, как его официально называют, лагуна Кликос. Это озеро — часть кратера вулкана, находящегося в открытом океане. Зеленый цвет, так резко контрастирующий с черным песком и лазурным океаном, озеру придает фитопланктон. Впрочем, если присмотреться, то зеленые вкрапления можно обнаружить и среди черных и серых камней пляжа — это кусочки минерала оливин, которые служат туристам необычным сувениром с Лансароте.
6. Пляж «Затерянное побережье», Калифорния, США
Эти 129 километров девственной природы и черного сланцевого песка — популярное место среди калифорнийских сёрферов и любителей активного отдыха. Некоторые пляжи настолько труднодоступны, что попасть на них можно лишь после многочасовой прогулки. Многие смельчаки приезжают сюда в надежде покорить отвесные скалы, самая высокая из которых, Пик Короля, достигает 1183 м в высоту. Вода на «Затерянном побережье» кристально чистая, но для пляжного отдыха и купания эти пляжи, пожалуй, слишком «дикие».
7. Пляж Хонокалани, Мауи, Гавайи
Снова Гавайи — черный пляж национального парка Вайнапанапа. Это один из самых нетипичных пляжей планеты — вулканический песок, бирюзовый океан, белая пена набегающих на берег волн и украшенные пышной зеленью скалы. Дикая, нетронутая природа во всем своем великолепии и идеальное место для спокойного отдыха. Если покой наскучит, можно исследовать морские пещеры, прогуляться по окрестным холмам или заняться дайвингом.
8. Халактырский пляж, Камчатка, Россия
Вулканический пляж в Авачинском заливе недалеко от Петропавловска-Камчатского, где волны порой достигают 15-метровой высоты. Ровный и пологий берег Халактырки устлан черным песком. Если повезет, можно увидеть, как из воды выныривают тюлени и сивучи. И хотя на пляже можно загорать, для купания он не рекомендуется. Зато прогулка по этому мрачному и величественному побережью на краю света вполне может считаться медитацией по-русски. Ну, а если с медитацией не заладится, может быть повезет найти кусочек титана — эти места считаются одним из его крупнейших месторождений в мире.
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